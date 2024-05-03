Testilerle Akdeniz’den Ege’ye su taşınacak

BirGün EGE

Datça Çevre ve Turizm Derneği (DAÇEV) tarafından Datça Kaymakamlığı ve Datça Belediyesi’nin desteği ve Kızlan Mahallesi’nin ev sahipliğinde her yıl mayıs ayının ilk pazar günü düzenlenen geleneksel “Akdeniz’den Ege’ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü”nün 23’üncüsü bu yıl 5 Mayıs Pazar günü saat 10.00’da yapılacak. Cumhuriyet Meydanı’ndaki buluşmada, Ege Denizi’ne boşaltılmak üzere testilere Akdeniz suyu doldurulduktan sonra saat 10.30’da başlayacak olan yürüyüşün güzergâhı şöyle: “Atatürk Caddesi, Sevgi Yolu, Denizliler Sitesi, Azmak Boyu, Kızlan Yel Değirmenleri, Çeşmebaşı Meydanı, Kez Yolu/Tepesi ve Gökova Körfezi kıyısındaki Katıyalı piknik alanına varış.”

Testilerle getirilen Akdeniz suyu Katıyalı’da yine törenle Ege Denizi’ne dökülecek ve Antikçağ’da Knidosluların Balıkaşıran’da başarısızlıkla sonuçlanan, kanal açarak iki denizi birbirine kavuşturma girişimine sembolik bir gönderme yapılmış olacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok Datçalının Ege’nin sularına dalarak deniz mevsimini açması bekleniyor. Yürüyüşçüleri Katıyalı’da Kızlanlıların hazırladıkları leziz yemekler, tatlılar, içkiler bekliyor olacak. Kızlanlıların da katılımıyla akşama dek sürecek şarkılar, türküler, oyunlar, eşliğinde keyifli bir gün geçirilmesi bekleniyor. Katıyalı’dan Datça’ya ulaşım dolmuş usulü minibüslerle sağlanacak.