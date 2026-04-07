Tetikçinin hedefi Kadayıfçıoğlu

Türkiye’deki yozlaşma bu cinayette toplandı. Cinayetin orta yerinde bir fenomen vardı: 28 yaşındaki Aleyna Kalaycıoğlu. Survivor yarışmasında ünlenmiş ve şarkıcı olmuştu.

Onun eski sevgilisi Bağcılar’da rap müzik yaparak ünlenen Vahap Canbay’dı.

Aleyna Kalaycıoğlu’nun yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ise yeraltı dünyasının şımarık gençlerindendi. Zengin ailesinin parasıyla lüks mekânlarda eğleniyor ve sık sık kavgaya karışıyordu. Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğluydu. Kadayıfçıoğlu Ailesi, kaçakçılık, kara para iddialarıyla yıllardır gündeme geliyordu. Veysel Kadayıfçıoğlu ve yanındaki iki kişi 2016 yılında İstanbul Etiler’de düzenlenen bir silahlı saldırıda öldürüldü. Bu; Şahinler ve Sarallar’ın çatıştığı yeraltı dünyasında önemli bir suikast olmuştu. Bilal Kadayıfçıoğlu ise 2017’de Diyarbekirspor’u satın almış ve bir yıl kulübün başkanlığını yapmıştı.

Bilal Kadayıfçıoğlu’na yasa dışı bahis suçlamaları yöneltilmişti. Hatta 2022’de Kıbrıs’ta öldürülen yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı ile bağlantısı ortaya çıktı. Falyalı Ailesi’ne yönelik iddianamede onun da adı geçti. Bilal Kadayıfçıoğlu, denizcilik, yatçılık ve akaryakıt ticareti yapan Bilka Holding’in sahibi.

19 Mart 2026 akşamı Vahap Canbay, eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu’nun stüdyosunun bulunduğu Ümraniye’deki sokağa gelmişti. Yanında Aleyna ile de arkadaş olan Kars 36 Spor Kulübü’nün futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı vardı. İddiaya göre; Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak istiyordu. Kundakçı’yı da onları barıştırması için çağırmıştı. Akşam saatlerinde sokağa çakarlı bir lüks araç girdi. Hemen arkasında lüks minibüs vardı. Çakarlı aracı Alaattin Kadayıfçıoğlu kullanıyordu ve Aleyna yanındaydı. Arkadaki minibüste ise şoförleri vardı. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde Alaattin Kadayıfçıoğlu otomobilden inerek elinde silahla Canbay ve Kundakçı’nın bulunduğu aracın yanına yürüdü. Silahla otomobilin camına vurdu. Otomobilin kapısı açıldığı sırada silahını ateşleyen Alaattin Kadayıfçıoğlu, Kundakçı’yı vurdu. 21 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti. Cinayetten sonra kaçan Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, annesi Zuhal Kalaycıoğlu’nun arasında bulunduğu 8 kişi yakalandı. Daha sonra Kadayıfçıoğlu’nun babası Bilal Kadayıfçıoğlu, olaydan sonra telefonla ulaştığı kirvesi türkücü İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı. Silahın kazara ateş aldığını söyleyen Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan’ın arasında olduğu 7 kişi tutuklandı. Bilal Kadayıfçıoğlu serbest bırakıldı.

“DALTONLAR TEHDİT ETTİ”

Geniş yankı uyandıran bu cinayetten sonra Daltonlar Suç Örgütü’nün Bilal Kadayıfçıoğlu’nu tehdit ettiği ortaya çıktı. Bilal Kadayıfçıoğlu ve kardeşi MGK yurt dışına kayıtlı telefonlarla aranıp tehdit edildiğini belirterek savcılığa başvurdu. İddiaya göre; Daltonlar Çetesi, Kubilay Kaan Kundakçı’nın kendi semtlerinin çocuğu olduğunu söylüyor ve intikam alacaklarını anlatıyorlardı.

Bu sırada 31 Mart 2026 günü saat 22.00 sıralarında İstanbul Ataşehir’de bulunan Bilal Kadayıfçıoğlu’na ait Garanti Denizcilik (Bilka Holding) binasının yakınında şüpheli hareketleri dikkat çeken 16 yaşındaki H.İ. yakalandı. Çantasında uzun namlulu, otomatik tabanca bulundu. H.İ.’nin cep telefonunda yapılan incelemede ise Daltonlar Çetesi’nin lideri Beratcan Gökdemir’in fotoğrafı ve çok sayıda fişek görseli tespit edildi.

Ayrıca Filipinler, Fas, Gürcistan, Almanya, Singapur numaralarıyla konuşmalar bulundu. Bu çetenin dünyaya nasıl yayıldığını gözler önüne serdi.

ÇOCUK TETİKÇİNİN PORTRESİ

H.İ. ifadesinde etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini söyledi. Tam olarak Yeni Nesil Suç Örgütleri’nin çocuk tetikçilerinin portresiydi.

İstanbul Arnavutköy’de çırak olarak çalışıyordu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu.

H.İ., ifadesine göre; iki hafta önce Instagram’da Daltonlar’la bağlantılı olduğunu bildiği ‘Albay’ kullanıcı adlı bir hesaba mesaj attı.

Bu hesabı internette arama yaparak bulmuştu. ‘Albay’ isimli hesap ilk olarak Bağcılar’daki bir kuyumcuyu kurşunlamasını istedi ancak H.İ.’nin ifadesine göre; bu eylemi yapmadı. Bir hafta önce ise ‘Albay’, H.İ.’ye ‘Golfo’ kod adlı ve İngiltere kodlu bir telefon numarası verdi. H.İ. bu telefona mesaj attı. Paraya sıkışık olduğunu ve iş istediğini anlattı. ‘Golfo- Sokağın Sesi’ olarak Whatsapp’a kayıtlı bu telefondan bir kişi aradı ve kurşunlanacak bir yer olduğunu söyledi. Silah temin edeceğini de ifade etti. Birkaç gün sonra silahı alacağı evin konumunu telefondan gönderdi. Artık Golfo ile sürekli görüntülü konuşuyordu. Golfo’nun parasını ödediği Tag uygulaması kullanılan araçla Pendik’e gitti. Buradaki bir evin fotoğrafını çekip Golfo’ya gönderdi ve onay verilmesinin ardından birinci kattaki evin kapısını çaldı.

Burası Daltonlar’ın İstanbul’daki firar evlerinden biriydi. Genç biri kapıyı açtı. Bir başka genç salondaki yatakta uyuyordu. Silahı ona veren genç, kendisinin de daha önce bu tür silahla kurşunlama işleri yaptığını anlatıp “Şirketin kepenklerine birkaç el sık kaç. Bu uygun bir yere göm, sonra o yerin konumunu bana at. Ben silahı oradan alacağım” dedi. H.İ. tutuklanarak cezaevine konuldu. Ona silahı veren kişi de tespit edildi ve aranıyor.