TFF 3. Lig’e yaş sınırı getirdi, futbolcular isyan etti: Alt liglerde hak ihlali

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) alt ligler için yine skandal bir karara imza attı. Yeni düzenlemeye göre 2025-2006 sezonunda kulüpler, 31 Aralık 2000 ve öncesinde doğmuş olan en fazla 5 futbolcuyu lisanslayabilecek.

Yeni kural birçok futbolcunun durumunu etkileyecek. 25 yaş ve üstü birçok futbolcunun gelir kapısı ve kariyeri tehlike altında. Futbolcular bu kararı, 3.Lig play-off maçlarında 1 dakika hareketsiz kalarak protesto edecek. Konuyla ilgili Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği de bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

YAŞ SINIRI OLMAMALI

‘‘Bilindiği üzere TFF’den yapılan son açıklamada, 3. Lig’de kulüplerin, önümüzdeki sezon kadrolarında 2000 ve öncesi doğumlu oyuncu bulundurma sayısı 5 ile sınırlandırılmıştır. Futbolu değerli kılan kulüplerdir ancak futbolcu olmadan futbol oynanamayacağını da bilmemiz gerekiyor. Hepimiz aynı gemideyiz, bu alınan karar özellikle 3. Lig’de oynayan futbolcu kardeşlerimizin hayatını maddi ve manevi olarak çok etkileyecektir. Verilen kararın yeniden değerlendirilmesi, gözden geçirilmesi veya revize edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Futbolda yaş sınırı olmamalı.’’

‘Futbolcu yetiştirme’ bahanesiyle alınan bu kararın genç oyunculara hiçbir katkısı olmadığı aşikâr. Henüz 26 yaşındaki bir sporcuyu kâğıt üzerinde ‘yaşlı’ olarak göstermenin bilimsel olarak hiçbir açıklaması yok. Ayrıca büyük bir hak ihlali. Fatih Terim’in Futbol Direktörü olduğu 2009-2010 sezonunda yine 3. Lig için 25-29 yaş arasındaki oyuncular için 4+2 kuralı geldi. 30 yaş ve üzeri oyuncular ise komple yasaklandı. O dönemde 3. Lig’de forma giyen futbolcular için bu kararın sonuçları ağır oldu. Maddi olarak büyük kayıp yaşayan futbolculardan biri olan Barış Altıntaş yaşadıklarını BirGün’e şu ifadelerle anlatmıştı:

DENEY TAHTASI OLDUK

‘‘25 yaşında yaşlı olduk ülkede. Birçok arkadaşımız bu kural nedeniyle futbolu bıraktı, askere gitti. Piyango yine bize vurdu yani. 1-2 sezon sonra 30 yaş üstünü serbest bıraktılar, 25-29 arasındaki sınır aynı kaldı. Yine 3 sezon sonra 25-29 sınırını 10’a çıkarttılar. Sürekli değişen kurallar nedeniyle BAL’a (Bölgesel Amatör Lig) gitmeye karar verdim. BAL’a da 27 yaş üstü oyuncuları 4’le sınırlandırdılar. Sonra 4 olan sınırı 5 yaptılar. Biz o dönem mağdur olduğumuz için sürekli TFF yetkilisi Ali Düşmez’e gidip kuralın değişmesini istedik yaş sınırını sırasıyla 28-29 yaptıktan sonra 30’a çıkarttılar. Son değişiklikle BAL’da takımlar 30 yaş üstü beş oyuncu oynatabiliyor. Anlayacağınız TFF bizi deney tahtası yapmış durumda.’’

ÖRNEĞİ YOK

Futbolcu yetiştirmek için yaş sınırı getirmek bir çözüm değil. Daha iyi tesisler yapmak, altyapılarından beslenen kulüpleri desteklemek dururken lisanslı futbolcuların önünü tıkamak büyük bir iş bilmezlik. Üstelik sayısız futbolcu yetiştiren hiçbir ülkede böyle bir kural yok.

Özetle İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimi önlerinde 2010’lu yıllarda yaşananlar ortadayken böyle bir karar alması ne kadar kötü bir yönetimin futbolu idare ettiğinin bir başka kanıtı.