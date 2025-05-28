TFF’den bir skandal karar daha: Torpilin varsa kırmızı da işlemez!

Futbolda skandal zincirine bir yenisi daha eklendi. Kadınlar 3. Lig 8. hafta maçında Karamürsel Belediyespor-Kocaeli Gölcük İdmanocağı maçında Gölcük oyuncusu Zeynep İkiz ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bir sonraki hafta talimat gereği cezalı olması gereken futbolcu, Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor maçında oynatıldı ve sarı kart gördü. Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Kocaeli Gölcük İdmanocağı, play-off etabında bir diğer Kocaeli ekibi Karamürselspor ile eşleşti.

SAVUNMA ALDI, CEZA YOK

Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor, maçta kırmızı kart gören oyuncunun oynatıldığını gerekçe göstererek Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuruda bulundu.

KOCAELİ’NİN PİLOT TAKIMI

TFF konuyla ilgili kulübün ve sporcunun savunmasını aldı. Alınan savunmalar sonrası cezaya gerek olmadığına kararı verildi.

Gölcük İdmanocağı, Kocaelispor Kadın Futbol Takımı’nın pilot takımı olarak biliniyor. Bu takım ayrıca AKP’ye yakın olan isimler tarafından yönetiliyor.

Öte yandan, Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor bu kararla ilgili tahkim kuruluna başvuru yaptı. Başvuru sonucuna göre de oynanamayan Kocaeli Gölcük İdmanocağı-Karamürsel Belediyespor maçının oynanacağı tarih belli olacak.