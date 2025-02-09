Thomsen: Solun Yükselişi Alman Toplumundaki Değişimin Yansıması

Yusuf Tuna Koç

Almanya’da Sosyal Demokrat-Yeşil-Liberal koalisyon hükümetinin kendi içinde yaşadığı gerilimin sonucunda dağılması ve güven oyu alamaması sonucunda ülke 23 Şubat’ta seçime gidiyor. Anketlerde muhafazakâr Hıristiyan Demokratlar, çoğunluğu sağlamaya uzak olsa da birinci parti, neofaşist AfD’nin oy oranını ise %20’den aşağı inmiyor. Son koalisyonunun ortakları olan Yeşiller ve Sosyal Demokratlar, ülkede barınma, hayat pahalılığı gibi temel sorunlara çözüm bulamadıkları için önemli bir düşüş yaşıyor.

Seçim yaklaşırken gözler büyük oranda muhafazakârların Sosyal Demokratlara mı yoksa neofaşistlere mi koalisyon teklifinde bulunacağında. Ancak sürpriz bir gelişme olarak, geçen yıl yaşadığı bölünmenin ardından hem üye sayısı hem oy oranı büyük oranda gerileyen Die Linke (Sol Parti), geçtiğimiz aylarda çoğu genç on binlerce yeni üye kazanırken, oy oranı da yeniden %5’in üzerine çıktı. Seçimler yaklaşırken ülkedeki son gelişmeleri, Almanya’nın geleceğini ve solun yükselişini; Rosa Luxemburg Vakfı Bölgesel Koordinasyon Sorumlusu Andreas Thomsen ile konuştuk.

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Almanya “trafik lambası” olarak adlandırılan koalisyonun dağılmasıyla beklenmedik bir erken seçim sürecine girdi. AfD’nin yükselişi, Die Linke’nin yeniden popülerleşmesi bu dönemi ilginç kılan önemli gelişmeler oldu. Almanya’da seçim öncesi siyasi durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Andreas Thomsen: Son hükümetle başlayalım. Siyasal ve ekonomik kriz sonunda hükümeti de çökertti ve Şubat seçimlerini getirdi. Ancak halkın iktidardan hiç memnun olmadığı bir dönemden geçtik. Siyasal anlamda son derece heterojen bir yapıdalardı, Yeşiller ve Sosyal Demokratlar aynı kampta sayılabilir belki ama Liberaller karşı kamptan bir hükümet ortağıydı. AfD’nin yükselişi de hükümeti ciddi oranda baskı altına aldı, özellikle de Rusya’ya Ukrayna sebebiyle uygulanan ambargonun enerji fiyatlarını artırması gibi gündemlerden ötürü. Ayrıca muhafazakâr parti Hıristiyan Demokratlar giderek daha fazla popülist sağ bir tutuma yaklaştı. Aşırı sağcı partinin tabanına oynama stratejisine yöneldiler ve bu da hükümet üzerindeki baskıları artırdı, sonucunda da düşüşlerini getirdi. Tüm bu gelişmelerin sonucunda sürekli oy oranı yükselen bir AfD var. Hem muhalif oldukları hükümetin düşmesi hem de Hıristiyan Demokratların siyaseten kendi söylemlerini benimsemeleri, AfD açısından olumlu gelişmeler.

Rusya-Ukrayna Savaşı, ekonomik durağanlık ve nükleer enerjiye geri dönüş tartışmaları giderek daha fazla ülkenin gündeminde. Solun, özellikle de Die Linke’nin bu konulardaki çözüm önerileri nedir?

Die Linke içerisindeki ayrım olmadan önce bile uluslararası krizlerde partinin tutumu insan hakları ve uluslararası yasaların tarafıydı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali meşru değil. Ancak yaklaşımımız Ukrayna halkıyla işgale karşı dayanışmanın yanı sıra barış seçeneği için bastırmak. Benzeri Gazze için de geçerli. 7 Ekim saldırısının bir terör saldırısı olduğunu kabul ediyoruz, ancak karşılık olarak İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamlar insanlık suçudur. Uluslararası hukukun, evrensel insan haklarının ihlalidir. Ancak Almanya’nın İsrail’e karşı son dönemde 3-4 ay öncesine kıyasla daha eleştirel bir pozisyon aldığına tanık oluyoruz. Bu bir ilk. Çabalarımızın uzun süre sonra bu kadar somut şekilde etki yaratması, solun yeniden güç kazanmasının da bir etkisi.

Die Linke geçtiğimiz yıl ağır bir bölünme yaşadı. Bunun sonucunda da önemli bir destek kaybetti. Ancak son aylarda hem parti üyeliklerinde hem de seçim anketlerinde somut olarak gözlemlenebilen bir yeniden yükseliş mevcut. Bunun yanı sıra partiden ayrılanların kurduğu Sarah Wagenknecht İttifakı (BSW) de benzer bir oy oranında görünüyor. Tüm bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

BSW, geçtiğimiz hafta Muhafazakâr Parti ve AfD’nin göçmen karşıtı yasa önerisini destekledi. Dolayısıyla değil sol, ilerici bir çizgide bile görebilmek mümkün değil. Bu ayrımın son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak öte yandan solun lehine ve BSW’nin aleyhine bir eğilim ortaya çıktı. Bunu doğrudan anketlerden de ölçebilmek mümkün. Sola destek %3’lerden %6’lara çıktı. BSW içinse tam tersine bir düşüş gözlemleniyor. Ancak tabii ki anketleri temel almak tek başına yeterli değil. Seçimler beklenmedik sonuçlara gebe olabilir. Ancak parti üyelikleri konusunda geçmişte tanık olmadığımız bir yükselişe şahit oluyoruz şu anda. Partinin en kalabalık olduğu dönem 2009 yılında üye sayısı 77 bindi. Geçtiğimiz hafta üye sayısının 75 bine çıktığı duyuruldu. Bir yıl önce Sarah Wagenknecht ayrıldıktan sonra üye sayısı 50 bindi. Önümüzdeki dönemde de hem katılım hem de partinin tabanında ciddi bir değişim bekliyoruz. Şu an önemli olan bu değişime ve gelişmeye partinin uyum sağlayabilmesi. İlerleme seçim döneminde olsa da bunun sonrasında da süreceğini tahmin ediyoruz. Geçmişte hiçbir partiye üye olmamış on binlerce gencin partiye katılması, toplumdaki değişimin önemli bir yansıması.

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Bu yükselişin arkasındaki sebep sizce nedir?

İlk olarak, Yeşiller ve Sosyal Demokratların koalisyonunda olduğu ilerici hükümet çok kötü bir karne verdi. Dolayısıyla hükümete yönelik soldan tepkiler açısından Die Linke adres oldu. İkinci olarak faşist, öteki düşmanı sağ ile ilericiler arasında ciddi bir kutuplaşma iklimi oluştu. Bu kutuplaşmada solcuların adresi Die Linke oldu, göç konusunda olumlu yaklaşıma sahip tek parti olarak kalışımız da bunun en önemli sebeplerinden biri. Üçüncü olarak, Wagenknecht grubu ile ayrılana kadar kendisiyle çelişkili, belirsiz, tutarsız bir siyasete sahiptik. Bir taraf fosil enerjiye karşıyken diğeri Alman otomotiv sektörünü destekleyebiliyordu. Ayrılık bu anlamda bize daha tutarlı bir siyaset zemini sağladı. Bunun yanı sıra barınma, pahalılık ve enflasyonu daha fazla gündemimize sokabildik. İklim krizi de örneğin bir gündemimiz ancak barınma ve pahalılık ana meselemiz. Dolayısıyla şu an yaşadığımız yüzde 3’lük artışın sebeplerinin bunlar olduğunu düşünüyorum. Ancak dikkatli olmak gerekir, bunlar sadece anketler. Seçim bu kadar sağlam bir sonuç vermeyebilir.

Son olarak seçime dair tahmininizi sormak istiyorum. Sonuçlar anketlerdeki gibi olur ve Hıristiyan Demokratlar birinci, AfD ikinci olursa, Hıristiyan Demokratlar ve Sosyal Demokratlar koalisyonu mu yoksa ilk iki parti arasında bir sağcı koalisyon mu görürüz?

Muhafazakârlar ve aşırı sağcılar arasında ittifak ihtimali çok düşük. Hıristiyan Demokratların önemli bir kısmı AfD ile ittifaka açık şekilde karşı. Zor bir ihtimal olduğunu ve dayanıklı da olamayacağını düşünüyorum. Hıristiyan Demokrat-Sosyal Demokrat koalisyonu ihtimal dahilinde, çünkü Sosyal Demokratlar teklif edildiğinde hükümete girmeden duramazlar. Ancak Sosyal Demokratlar için de zor bir süreç olacaktır. Hıristiyan Demokratların meclis çoğunluğunu almaya çalışacağı bir azınlık hükümeti de seçenekler arasında. Almanya için ilginç bir tecrübe olur ve ömrü uzun olmaz.

Hıristiyan Demokratlar ve AfD arasında özellikle göç konusunda bir yakınlık oluştu. Ancak bunun için henüz erken, 4 yıl erken.