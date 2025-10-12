Timur Soykan: Kara para düzeninde saray kavgası

Etki Can Bolatcan

Geçtiğimiz aylarda önce Flash TV’yi satın alışında iktidarla ilişkileri öne çıkan BankPozitif sahibi Erkan Kork, ardından Ciner Medya’yı satın alan Can Holding ve şimdi de bizzat Ciner Grubu ve Altın Rafinerisi AŞ’yi hedef alan yargı operasyonlarına tanıklık ediyoruz. Neredeyse hepsi iktidarla yakın ilişkide olan, son 23 yılda servetlerini katlayan bu gruplara yönelik yargı müdahaleleri, önemli soru işaretleri doğurdu.

İktidara yakın sermayeye yönelik yargı operasyonlarını, saray etrafındaki pasta kavgasını, kara para düzeninin sınırlarını gazeteci Timur Soykan ile konuştuk.

İlk olarak Bank Pozitif’e ardından Can Holding’e yapılan operasyonlar, yaşananların bir medya operasyonu olduğu şüphesini yaratmıştı. Ancak şimdi Ciner Grubu ve Altın Rafineri AŞ operasyonlarıyla kapsam medya sahipliğinin ötesine geçti. Peki sizce özellikle de iktidarla ilişkili sermaye kesimlerine yönelik operasyonun arkasında nasıl bir niyet var?

AKP sıcak paraya bağımlı bir iktidar. Çünkü sıcak parayla yolsuzluk yapmak, kendi kadrolarını beslemek çok mümkün. AKP’nin iktidar olduğu 2000’lerin başından itibaren dünyadaki ekonomi politik sıcak para üzerine kuruluydu çünkü gelişmekte olan ülkelere yönelik ciddi bir para akışı söz konusuydu. Türkiye gibi ülkeler para bolluğu yaşıyordu. 2008’den sonra ise o musluk yavaş yavaş kapandı. AKP ise o sıcak para ile bir yandan ‘eser siyaseti’ inşa etti; “yol yaptık-köprü yaptık”, vs. Sanayi, alt yapı yatırımları yerine parayı betona gömdüler. İnanılmaz da bir rant yarattılar ve o ranttan beslenip ciddi anlamda zenginleşerek kendi sermaye gruplarını yarattılar. Bu sistem de bütün iktidarları boyunca devam etti ve bir süre sonra da dava diye bir şey kalmadı. O beslenme kaynaklarını devam ettirebildikleri bir düzen kurdular. Bunun için varlık barışları çıkardılar, dünyanın mafyasını baronlarını Türkiye’ye getirdiler. Bu kara paranın aklanabileceği sistemleri kurup bunun propagandasını yaptılar. Aynı zamanda da kayıt dışı parayla hem kendilerini besleyebilecekleri hem ekonomik krizle mücadele edebilecekleri bir model üretmeye çalıştılar. Kara parayla bir yere kadar gelebilirsiniz ama bununla sermaye oluşturamazsınız, şimdi hikaye buna geldi. İstikrarlı bir ekonomi oluşturabilmeniz imkansız. Kara parayla ancak uzun vadeli olmayan, para sisteme girse de akış durunca sistemin de duracağı bir model inşa edebilirsiniz. Üstelik bu da görece daha temiz sermayenin ülkeyi terk etmesine sebep olur, Türkiye’de de bu oldu. Kara parayı aklayanlar ya da ülkede parasını tutanlar bu modelin uzun sürmeyeceğini düşündüler ve paralarını dışarı çıkardılar. Hatta beşli çete için de bu gerçek, örneğin Cengiz İngiltere’de mahalle satın aldı. Veyahut Ciner parasının büyük kısmını yurt dışına çıkardı. Kendi inşa ettikleri sermaye gruplarının da bu parayı ülkede tutmadığı bir durum söz konusu. Şimdi bu kaçış karşısında bu kara parayla kurulan ekonomik sisteme çökme durumu söz konusu. Bir anlamda da bunun hikayesini izliyoruz.

Can Holding meselesi akıl almaz, dünyanın her yerinde iktidar değiştirebilecek bir örnek. Can ailesinin sigara ve petrol kaçakçılığı yaptığını herkes konuşuyor, ancak mesele böyle bir kaynaktan bu kadar büyüyüp holdingleşebilmeleri, devasa bir yapıya dönüşebilmeleri. Türkiye’de zaten mafya kökenli, karanlık kökenli çok sermaye grubu var. Her sermaye grubu kirli işlere girmiştir ama doğrudan ana kaynağı bu işler olan inanılmaz servetlere sahip çok fazla grup oluştu. Örneğin Süleyman Soylu’nun ve Berat Albayrak’ın kabinede olduğu dönemde varlık barışları yapıldı ve dünyanın uyuşturucu baronları Türkiye’ye çağrıldı. Neden geldiler çünkü paralarını aklayabilecekleri sistemler kuruldu. Nasıl kuruldu, AKP’nin müteahhitleri onlara yardım ettiler, paraları sisteme girdi. Hem ekonomik model beslendi hem de baronlar parasını akladı. Koca 86 milyonluk ülke kara para cennetine çevrildi. Sonucu da elbette gri listeye girmek oldu. Bu da ülkeye de ülkeye yatırım yapacak olanlara da ciddi yaptırımlar getirdi. Ekonomiyi bir şekilde kara para bataklığına sokmuş oldular ve bunu bilinçli yaptılar. Can Holding gibi yapılar da kara para üzerinden güçlendi. Kemal Can ifadesinde tüm bunları devlet büyüklerinin talepleri doğrultusunda yaptım, Doğa Kolejini, Bilgi Üniversitesini, Ciner Medyayı böyle aldım diyor. Bir yılda 17 milyar lira para giriyor Can Holdingin kasasına. Kabile devletinde bile hesabı sorulur. Ben MASAK raporlarındaki rakamları topladım, 88 milyar liralık kayıt dışı hareket var, bu kaynağını sormayacağın gözünden kaçırabileceğin bir miktar değil.

PASTA DARALDIKÇA KAVGA BÜYÜYOR

Peki şimdi bu sermaye gruplarının cezalandırılma sebebi parayı dışarıda tutmaları mı yoksa gri listenin yarattığı baskı mı?

Can Holdingin ne yaptığını yıllardır biliyorlar, bugün bu kararı almalarının bir sebebi olmalı. Yıllarca göz yumulmuş. 2019’da Bilgi Üniversitesini almışlar, 2019’dan bugüne kadar mütevelli heyeti cumhurbaşkanı danışmanlarından gelmiş, üniversite rektörü danışma kurulunda, beraber yapılmış her şey. Burada farklı bir durum var, özellikle Can Holding örneğinde pastanın küçülmesi ve paylaşılamamasıyla ilgili bir sorun var gibi. Kemal Can “Cumhurbaşkanı çağrı yaptı ben Türkiye’ye para getirdim, varlık barışından yararlanmak suç mu ben para kaçırmadım” diyor. O da tabi keyfinden yapmıyor parasını aklıyor burada. Ama yurtdışına da kaçırmadım diyor ki gerçekten bir yanıyla da böyle. Kara parayı iktidar ortaklığıyla aklamışlar. Ama tüm bu yıllar boyunca devlet içerisinden birileri o kara parayı aklamasına yardım ederken birileri de buna çökme planları yapmış. Kara para aklamanın komisyonu yüzde 20’ye kadar çıkar fakat o ifadede bahsedilen devlet büyükleri araştırılmıyor. Ancak bu işlerin hayır için yapılmadığı kesin. Şimdi birileri de bu parayı başka şekilde tahsil etmeye çalışıyor, bunun da çok keskin örneklerini görüyoruz. Can Holding tek değil bu anlamda. Erkan Kork örneği de bu şekilde, yıllardır yasa dışı bahis parası aklamış, bu iddialar hep olmuş ama soruşturulmamış. Bu adam kara parayla banka satın almış. Banka satın alarak kara para aklamış, buna kim izin vermiş? Devletteki çürümeyle doğrudan ilgili. Öncü suç var ortada, birinde kaçakçılık diğerinde yasa dışı bahis. Bu öncü suçu görmeyip o öncü suçtan doğan parayı aklamak gibi bir misyon edinmiş bir sistem var. Dolayısıyla bu operasyonlar neden yapılıyor dediğimiz zaman, birinci ihtimal pastadan daha fazla pay almak isteyenlerin kapışması olduğu. İkincisi, bu kara paranın aklandığı sistemle artık ekonominin yürümüyor oluşu. Rivayetlere göre Mehmet Şimşek gibi ekonomi aktörlerinin kara para ile yürüyen sistemin sermayenin devamlılığına zarar verdiği, görece temiz olanların parasını yurtdışına çıkardığı ve neticesinde ülkede ciddi bir sermaye sorunu oluştuğu şeklinde itirazı var.

ERDOĞAN SONRASININ KAVGASI VERİLİYOR

Üst üste Can ve Ciner operasyonları, acaba kontrgerilla ve siyasi temsilleri arasında da bir çatışma mı var sorusunu gündeme getirdi. Örneğin Ağar ekibinin hedef alındığı yorumları yapıldı. Sermaye ilişkileri dışında devlet ve mafya içindeki gruplar arasında bir çatışma ihtimali de mümkün mü?

Sadece bu operasyonlar da değil, savunma sanayi şirketlerine yönelik operasyonlarda da hep devlet içinde bir kavga dönüyor, şu an bunu net göremiyoruz. Tek adam rejimi yaratılmaya çalışılırken devlet hiyerarşisinden herkesin saraya yakınlık düzeyine göre kendi cebine parça kopardığı farklı bir sistem oluştu. Bugün de bu tek adam rejimi dediğimiz yapıda Erdoğan siyasetten çekilse birbirini paramparça edecek birbirine düşman yapılar var. Çünkü aynı pastadan besleniyor ve daha fazlasını koparmaya çalışıyorlar. Tek ortak paydaları da Erdoğan, ortada bir dava da yok. Çıkar grupları var ve halkın alın teriyle oluşan kaynakları yağmalamak için birbirleriyle savaşıyorlar. Bu operasyonların hepsine baktığımızda bir güç odağına dayanıyor ve artık gizlenemeyen bir Erdoğan sonrası hesabı var. Erdoğan’ın yaşı sebebiyle de artık gizleyemedikleri, sonrasında kim devam edecek sorusu var. Bunun için de birbirleriyle kapışan çok fazla grup var çünkü o siyasetlerini bu parayla bu güçle finanse edebileceklerini biliyorlar. O yüzden bundan sonraki süreci yönetebilmek için daha fazla finansal kaynağa yöneliyorlar. Bütün bu kapışma ve kavga içerisinde bu operasyonların hepsi bir yere dayanıyor. Bu işler her zaman siyaset ve bürokraside maddi ortaklıklara dayanır. Şimdi de bu düzlemde ortaklıklar arası bir kapışma süreci yaşanıyor, Ciner davası için ağırlıkla Mehmet Ağar ilişkisine vurgu yapılıyor ki tarihsel olarak da öyle gözüküyor. Ancak Ciner dediğimiz ülkenin en büyük holdinglerinden biri. Avukatları Can Holdingde 40 bin kişi çalıştığını söylüyor. Devletten teşvik alarak 1 milyar dolar yatırımla Mersin’e Avrupa’nın en büyük elektronik eşya üretim tesisini kuruyorlardı. Devasa bir yatırım ve devlet teşviki ile bu yapılacaktı. Bilgi Üniversitesine resmi olarak 90 milyon dolar verilmiş. Dolayısıyla kavganın arkasında hedeflenen çok ciddi bir sermaye birikiminden bahsediyoruz. Bütün bunlara baktığımızda, bu rejimin parçalanmış güç odaklarının birbirine karşı hamleleri görünüyor. Operasyon yapılan savunma şirketlerine bakıyorsunuz hep Bahçeli ile fotoğrafı olan isimler alınıyor, bunun siyasal bir arka planı olmaması imkansız. O hamlelerin de köşeye sıkıştırma ya da müdahale olduğu açık. Ciner de Erdoğan’a çok yakın bir isim. Demek ki birileri tasfiye edilmek isteniyor, diğer güç odakları da kendilerini perçinlemek istiyor, bugün de bunun sonuçlarını görüyoruz.