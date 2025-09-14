Timur Soykan: Rejim-yargı-mafya işbirliğinde çeteleşen gençlik

Öncü Durmuş

Bu hafta gençlik içerisinde giderek yaygınlaşan çeteleşmenin siyasal, ekonomik ve sosyal dinamiklerini, gazeteci Timur Soykan'la konuştuk.

Son zamanlarda çocuk yaşlara varan çeteleşmeye dayalı birçok skandal olay ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıllar içerisinde gençler üzerinde çeteleşme eğiliminde ciddi bir artıştan söz edebilir miyiz?

Gençlerdeki çeteleşme süreci aslında son on yıla dayanıyor. Ama özellikle Türkiye’de bunun siyasi ve sosyoekonomik koşullarının var olduğunu ortaya koymak gerekiyor.

Yani Türkiye’de eğitimden ve işten kopmuş, ev genci diye tarif edilen altı buçuk milyondan fazla nüfustan bahsediliyor ki çok daha fazla olduğu biliniyor. Bu da geleceksiz, ne işi olan ne de eğitim sürecinde yer alabilen gençlik demek.

Çalışanların büyük kısmı da çok düşük ücretlerle çok vasıfsız bir şekilde çalıştırılıyor ve bunlar çoğunlukla mahallelerine hapsoluyorlar. Aynı zamanlarda bu mahalleler özellikle İstanbul’un arka sokakları diyebileceğimiz, varoş diye tarif edilen bölgelerdeki gençlerden oluşuyor.

Hemen yanlarında rezidansların yükseldiği, gökdelenlerin yükseldiği ama kendilerinin gecekondularda yaşadığı bir gerçekle yüzleştiler. Bu tablo altında da şunu gördüler; o rezidanslarda çok zengin hayatlar varken, kendilerinin hiçbir zaman o koşullara ulaşmaları mümkün olmayacak.

Yani bunu içlerinde hissettiler ve bu onlarda bir çıkışsızlık duygusu yaratıyor. Çünkü eğitimde fırsat eşitliğinden bahsedemiyoruz. Ve bu gençler aslında bir şekilde toplumun genelinde var olan kısa yoldan bir şekilde parayı bulmak diye tarif edilebilecek yolları aramaya başladılar. Tam bu süreçte karşılarına o çeteleşmiş yapılar çıktı. Bu aslında tam eş zamanlı diyebileceğimiz bir şekilde gerçekleşti, bu arayışlar ve yeni nesil mafya yapılanmaları.

Bu koşullarla aynı anda Türkiye’de çetelere meşruiyet sağlayan kirlenmiş devlet yapısı eş zamanlı gelişti. Bunun örneklerini Daltonlar, Casperlar gibi yapılarda görüyoruz. Yani bu yapılar savcılık iddianamelerine yansıdığı gibi yeni nesil mafya yapılanmaları olarak tarif ediliyor. Eskiden yeraltı dünyasında böyle bir kemik örgütlenmeler daha çok lider figürünün çok öne çıktığı ve çok aşırı kitleselleşmek gibi bir derdi olmayan yapılarla oluşurdu.

ÇETELERİN KİTLESELLEŞEN SOKAK GÜCÜ

Ancak burada birdenbire kitleselleşen, insan gücü anlamında hiç sıkıntı yaşamayan ve özellikle de biraz önce tarif ettiğimiz geleceksiz gençleri, çocukları taban olarak kullanmayı silah gücü, insan gücü olarak kullanmayı hedefleyen yapılar oluştu. Aslında bunun ilk örneği Barış Boyun çetesi diyebiliriz.

Barış, 2010’ların ortalarından itibaren bir sokak gücü elde etti Beyoğlu çevresinde. Ve bu sokak gücünü, savcılık iddianamelerinde de geçtiği şekilde 15- 20 yaş aralığında seçti. Yani 15-20 yaş arasında kendi hayatı için bir çıkış görmeyen, bir de yanı başında zengin hayatları gören ve buna dair içinde bir öfke biriken ama bu öfkeyi sınıfsal bir alana kanalize edemeyen dolayısıyla da daha çok popülist bir şiddet sarmalına giren bu gençlerin tepkisini bu çeteler örgütlemeye başladı.

Bu suç örgütlerinin çok hızlı bir şekilde tabanını oluşturmaya başladı. Klasik mafya yapılanmaların tetikçi taşeronları iken, daha sonra silahlı tetikçilik misyonunu aşıp pazarı ele geçirme veya yeni pazarlar yaratma noktasına geldiler.

Silah kaçakçılığı, torbacılar, tahsilat, haraç gibi alanlara hızla hâkim oldukları yapılar oluşturdular. Bunda tabii sosyal medyada kendilerini sergilemeleri de çok etkili oldu. Sosyal medya, TikTok, Facebook, Instagram gibi kanallardan bir zenginlik sergilediler. Yani suç ve kara parayla zenginleştikleri hayatları lüks arabalarda elde silah bir propaganda yaptılar. Aslında bu propagandanın taban bulmalarında çok büyük etkisi oldu. Çünkü o mahalledeki işsiz gençler kısa süre içerisinde zenginleşebileceklerini ya da bir tetikçilik faaliyeti sonunda yurt dışına gidip yurtdışında bir hayat kurabileceklerini düşündüler. Ama bu yolda hem Türkiye’de hem yurtdışında öldürülen çok sayıda 15 20 yaş aralığında genç biliyoruz. Bir de tabii bunlar mobil saldırı ekipleri. Mobil tetikçi ekipleri de özellikle motosikletli tetikçi yapılanmaları bir anda salgın gibi yayıldı. Bunlar da bir şekilde tabanlarına çok hızlı bir şekilde genişlettiler.

SİSTEM SUÇ ÖRGÜTLERİNE MEŞRUİYET YARATTI

Ülkedeki ekonomik kriz ve geleceksizlik koşullarının çeteleşmedeki payı neye yol açtı?

Geleceksiz, ev genci veya mahalle genci diye tanımlanacak ne işte ne de eğitimde var olmama halleri aslında bu çetelerin kitleselleşmesinde büyük etki yarattı. Tabii bu devletin çürümesiyle, yani devletteki kirlilikle eş zamanlı yaşanan bir süreç. Çetelere ciddi meşruiyet alanları tanındı.

Sonuçta Türkiye’de mafya liderlerinin hapisten çıkıp parti liderleriyle poz verdiği, suç örgütü liderlerine miting yaptırdığı süreçlere tanıklık edildi. Yani Türkiye aslında bu kirli kara para düzeninde yeraltı unsurlarıyla yer üstündeki siyasi bürokratik yapılanmaların iç içe geçti.

Aynı zamanda uyuşturucu pazarının yaygınlaşması, Türkiye’nin daha büyük uyuşturucu pazarına dönüşmesi de ekonomik altyapıyı oluşturdu. Ekonomik bir kaynak oluşturdu. Çünkü artık her sokakta torbacıların olduğu, metamfetaminin özellikle çok yaygın bir şekilde satıldığı ve bununla da suç faaliyetlerinin tamamen çok daha rahat bir şekilde organize edilebildiği, maddi kaynağının sağlanabildiği bir hale dönüştü.

Özellikle bu yeni nesil mafya dediğimiz yapılanmalar da bu kaynaklarla çok daha fazla kişiyi finanse edebilecekleri bir sistem yarattı. Hem yurt dışında onlara bakabilecek, hem cezaevine düşenlere bakabilecek hem de sokakları finanse edebilecek bir ekonomik güce ulaştı. Bu ekonomik güç bir şekliyle bu örgütlenmeleri bu yapıların daha da gelişmesine neden oldu. Ama tabii en temel nokta bu gençlerin, hatta ölümü göze alarak ya da öldürmeyi, cinayeti göze alarak gelişmeleri. Bir çaresizlik de aynı zamanda. Yani hem bir özenme, hem bir yatkınlık söz konusu elbette. Ama başka da bir yolu olmayan, başka da bir yolu kalmayan bir kuşaktan bahsediyoruz maalesef.

SİYASET KARA PARA SİSTEMİNDEN RAZI

Son olarak Türkiye’de çeteleşmenin özellikle gençler içerisinde yaygınlaşması iktidar ve devlet açısından politik bir tercih olarak okunabilir mi? Rejimin hangi yapısı ve icraatları çeteleşmeyi bu kadar tetikliyor?

Cumhur İttifakı ve öncesindeki AKP iktidarı her zaman sıcak paraya bağımlı bir iktidar oldu. Yani rant ve yolsuzluk için sıcak paranın sürekli sistemde olması gerekiyordu. Özellikle Türkiye’ye yurtdışından sıcak paranın aktığı mali koşullar, küresel piyasa dinamikleri değiştiğinde yine o sıcak para arzusu durdurulamadı. Bu rant ve soygun rejiminde varlık barışlarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını çok ucuza satarak, kara para aklanmasının önünü açarak bir kara ekonomi dönemine gidildi. Yani yurt dışında büyük suç örgütü liderlerini, uyuşturucu baronlarının Türkiye’ye yerleştiği ve kara paralarını Türkiye’de kolayca aklayabildikleri bir dönem yaratıldı.

Aynı zamanda sistem o kara paranın kendi siyasetini de finanse edebilecek ekonomiyi yürütmesine göz yumdu. Şimdi bu bir ekonomik tercih. Aslında bu sonuçların en önemli nedenlerinden biri ama aynı zamanda siyasal ekonomik sistemdir. Yani siyasal sistemde, siyasette kendisini için rıza üretecek mekanizmalardan birini mafya olarak gördüğü zaman onun için suçun ve çetelerin çok hızlı bir şekilde yaygınlaşmasına göz yumuldu, hatta bu desteklendi.

O politik rızayı oluşturmak için bu yapılarla işbirliği yapıldı.

Aynı zamanda tek adam rejimine yönelen bu sistem, kendisini denetleyebilecek denge ve denetleme sistemlerini, kuvvetler ayrılığını darmadağın etti. Özellikle yargının denetiminden kurtulmak için yargıyı bir iktidar sopasına dönüştürdü. Bu dönemde yargıda çok ciddi bir çürüme söz konusu oldu. Bir anlamıyla suç örgütlerinin üzerindeki yaptırım, suç örgütleri üzerindeki devlet baskısı veya onlara yönelik mücadele sekteye uğratıldı.

Bu hep sıcak paraya aynı zamanda ihtiyaç duymak ama aynı zamanda da politik rıza üretmek için eş zamanlı uygulanan bir yöntem olarak ortaya çıktı. Yani aslında bu tamamen bir tercih diyebiliriz. Yani kara para ekonomik sistemin tercihi ve bunun üzerinde de bir baskı rejiminin oluşturulmasında bu aygıtların kullanılması vardı.

Ve zaten tamamen sermaye için çalışan politik sistemde, arka sokaklarda işsiz, geleceksiz gençlerin varlığı ve onların geleceksizleştirilmesi bu iktidarın problemi değildi. Bu iktidar daha çok kendi sermaye grupları oluşturmak, oraya halkın, toplumun ürettiği kaynakları aktarmak ve bu yapılanmaların güçlenmesini hedefledi.

Yani sistemi bunun üzerine kurduğu için o geleceksiz gençlerin suç örgütü faaliyetlerine tamamen kanalize olması bir anlamda işlerine de geldi. Ve bu yapılar çoğu zaman zaten o kirlenmiş, çürümüş devlet yapılanması içindeki bağlantıları sayesinde faaliyetlerini çok rahat sürdürebilecek konuma geldiler.