Tire-Torbalı ‘ölüm yolu’ Meclis gündeminde

BirGün EGE

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç,, 12 Haziran 2025 tarihinde Tire’de meydana gelen ve Mustafa Hüseyin Barış’ın hayatını kaybettiği ve Turgay Evcimik’in ağır yaralandığı trafik kazası sonrasında, Tire-Torbalı karayolundaki 20 yıldır çözülmeyen altyapı sorunlarını TBMM gündemine taşıdı.

CHP’li Kılıç, yaptığı açıklamada, "Tire-Torbalı karayolu, sanayi işçilerinin her gün hayatlarını tehlikeye attığı bir ‘ölüm yolu’ haline geldi. Bu güzergâhta yılda ortalama 24 kaza meydana geliyor ve önlem alınmayan her geçen gün yeni canlar kaybediliyor. TOSBİ’de faaliyet gösteren 105 fabrikanın binlerce çalışanı da hep bir ağızdan ‘Artık yeter’ diyor. Son kazanın ardından eylem yaptılar. Göz göre göre gelen ölümleri durdurmak istediler. Çünkü organize sanayi işçileri ölüme değil işe gitmek istiyorlar” dedi.

Kılıç, “Her gün yaklaşık 2 bin 500 aracın geçtiği bu yol,, yıllardır tek şeritli olarak hizmet veriyor. Sanayi işçileri, mesaiye gitmek için her sabah canlarını ortaya koyuyor. 20 yıl boyunca dile getirilen talepler hep göz ardı edildi. Bu kazanın sorumlusu sadece yolun tek şeritli olması değil, 20 yıldır göz ardı edilen altyapı sorunları. Sanayi işçisinin hayatını hiçe sayan anlayışa son verilmeli. Derhal, tek şeritli yol ikiye bölünmeli, sinyalizasyon sistemi kurulmalı, güvenlik önlemleri alınmalı ve denetimler sıklaştırılmalı. Bu yol bir daha can almamalı, sanayi işçimiz güvenle işine gidip güvenle evine dönmeli” diye konuştu.