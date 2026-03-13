Tire Uluslararası Gastronomi Festivali için geri sayım

BirGün/EGE

Tire Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenecek Tire Uluslararası Gastronomi Festivali, 28-29 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festival, bu yıl ilk kez ilçenin tarihi çarşısını oluşturan cadde ve sokakların tamamına yayılacak.

Festival kapsamında ziyaretçiler, çarşı içinde kurulacak stantlar arasında dolaşarak Tire’ye özgü lezzetleri tatma imkânı bulacak. Etkinlik, aynı zamanda ilçenin tarihi çarşı dokusunun daha geniş kitleler tarafından görülmesini amaçlıyor. Çarşı içinde kurulacak stantlarda yerel üreticiler ve esnaf ürünlerini ziyaretçilere sunacak. Program kapsamında konserler ve çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Rock grubu Duman, 28 Mart 2026 Cumartesi akşamı Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda sahne alacak. Festival boyunca farklı etkinliklerle ilçede hareketlilik yaratılması planlanıyor. İki gün sürecek festivalde, ünlü şeflerin katılımıyla mutfak atölyeleri, yöresel ürün tadımları ve gastronomi üzerine söyleşiler yapılacak. Etkinliklerde Tire’nin tarımsal üretimi ve yerel mutfak kültürünün tanıtılması hedefleniyor.

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, ilçenin mutfak kültürünün uzun yıllara dayandığını belirterek festivalin bu birikimi görünür kılmayı amaçladığını söyledi.

Başkan Okuroğlu, “Tire, asırlardır süzülüp gelen eşsiz bir mutfak kültürüne ve muazzam bir tarımsal zenginliğe sahip. Ege'nin dillere destan ot yemekleri, zeytinyağlılarımız, yöresel peynirlerimiz, tak tak kebabımız, Tire tostumuz ve meşhur Tire köftemiz bu mirasın sadece birkaçı. Bizler, Tire Belediyesi olarak bu büyük potansiyeli uluslararası bir boyuta taşımak ve yöresel lezzetlerimizi tüm dünyaya tanıtmak için düğmeye bastık. Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz Tire Uluslararası Gastronomi Festivali, ilçemizin kültürel hafızasını ve tarımsal üretici gücünü kutladığımız büyük bir buluşma olacak. 28 ve 29 Mart tarihlerinde, birbirinden değerli şefleri, gastronomi yazarlarını ve tüm lezzet tutkunlarını Tire'nin bereketli sofrasında ağırlamaktan büyük onur duyacağız. Tüm halkımızı ve misafirlerimizi bu tarihi festivale davet ediyorum.”