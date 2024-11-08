TİS yoksa grev var

İlayda SORKU

İzmir’de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş’e bağlı 13 ilçe belediyede toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı tıkandı. Sürecin tıkanmasına yönelik gerçekleştirilen açıklamada BirGün’e konuşan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, anlaşma sağlanmaması halinde 11 Kasım’da 13 belediyede grev yapılacağını duyurdu.

Geçen aylarda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan memurların başlattığı eylemler şimdi de ilçe belediyelerinde devam ediyor. Genel İş ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında yürütülen TİS görüşmelerinin sonuçlanamaması binlerce emekçiyi mağdur etti. Bazı belediyelerde TİS’de ücret maddelerine dahi geçilmedi, bazı belediyelerde ise enflasyon rakamları verilmedi. Görüşmelerde işverenin sunduğu teklif, ilk altı ay için resmi enflasyon artı yüzde 3 zam olurken, sendika bu teklifi yeterli bulmadı. Sarı, teklif edilen rakamların TÜİK’in altında kalması nedeniyle sorunun bu şekilde çözülemeyeceğini belirtti.

MÜCADELE SOKAĞA İNECEK

Emekçiler SODEMSEN’in aradan çekilmesi gerektiğini vurguladı. Toplu sözleşmelerin başına belediye başkanlarını masaya çağıran Sarı, “Aksi takdirde 21 Ekim itibariyle başta Bornova olmak üzere Buca, Dikili, Çeşme, Bayraklı, İZ-FAŞ, Foça, Urla, Beydağ belediyelerinde grev ilan kararlarını asıp 11 Kasım’da Bornova Belediyesi’nde başlamak üzere adı geçen tüm belediyelerde birer gün arayla greve çıkıyoruz. Mücadeleyi alanlara ve sokaklara taşıyoruz. Ayrıca Karabağlar, Karşıyaka, Karaburun, Kınık belediyelerinde toplu sözleşmeler devam ediyor” dedi.

İşçiler, 11 Kasım öncesi grev hazırlığı yaptı. 4 Kasım’da Bornova Belediyesi’nde mesai saatinin başlamasıyla birlikte işçiler, işyerlerinde ve şantiyelerde sendikanın almış olduğu karar doğrultusunda üç saat boyunca hizmet vermedi. Belediye işçileri Bornova’da 11 Kasım, Buca’da 12 Kasım, Bayraklı’da 26 Kasım, Karşıyaka’da 19 Kasım, Çeşme’de ise 15 Kasım’da greve çıkacak. Grevde çöpler toplanmayacak, yeşil alanların temizlik bakım ve sulaması yapılmayacak, belediye hizmetleri verilmeyecek.

GEÇİNEMİYORUZ

Şu ana kadar hiçbir belediyeyle anlaşma sağlanamadığını belirten Sarı, “Grevlerin olup olmayacağı belli değil, belediyelerle bir anlaşma sağlanırsa grev olmayacak. Anlaşma sağlanamazsa 11-12 Kasım tarihlerinde 6-7 bin insan greve çıkacak. Geçinemiyoruz. Ücret politikası yüzünden geçinemiyoruz” dedi.

Sarı, BirGün’e yaptığı açıklamada ayrıca şunları dile getirdi: “AKP, son yılların en büyük ekonomik durgunluğunu yaşatırken faizler, enflasyon, temel gıda ürünlerinde alım gücü artarken işçilerin alım gücü düşüyor. Biz insanca yaşayabileceğimiz ücret talep ediyoruz. CHP’li belediyeler tarafından kurulan SODEMSEN adeta belediyelerin elinden yetkiyi almış gibi toplu sözleşmeleri bitirmeye çalışıyor. SODEMSEN’in bu konudaki gevşek ve yavaş davranışlarını ortadan kaldırmak adına belediye başkanlarının hızlı bir şekilde davranmaları gerekiyor. Kimse SODEMSEN’in önünde grev yapmayacak herkes belediye binası önünde grev yapacak. SODEMSEN belediyeleri zor duruma sokuyor.”