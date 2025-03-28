Tohum Takas Şenliği başlıyor

BirGün EGE

Seferihisar Belediyesi “Tohum Seferberliği” projesi kapsamında yerli tohumların yaşatılması ve yerel tohumun üreticiyle buluşturulması amacıyla düzenlediği Tohum Takas Şenliği’nin 15’incisine hazırlanıyor.

2011’den itibaren hizmet veren Can Yücel Tohum Merkezi’nde üretilen yerel fideler bu sene mayıs ayının sonunda düzenlenecek Tohum Takas Şenliği’nde Türkiye’nin birbirinden farklı bölgelerinden gelen vatandaşlara dağıtılacak. Tohum Takas Şenliği’nde yüz bin fide vatandaşlara dağıtılacak. Türkiye’nin her yerinden davet edilen belediyelerin katılımlarıyla gerçekleşecek şenlikte tüm belediyeler kendi stantlarında şehirlerinde ürettikleri atalık tohumları sergileyecek.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Kamuda uygulanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında geçen yıl gerçekleştiremediğimiz tohum takas şenliğimizin 15’incisine büyük bir özveriyle hazırlanıyoruz. Seferihisar Tohum Takas Şenliği yalnızca bir şenlik olmasının ötesinde, atalık tohumumuza, yerli üreticinin alın terine ve toprağımıza sahip çıktığımız mücadelenin yüzü olmaya devam ediyor. Seferihisar Belediyesi olarak yerli tohumun ve tarımsal üretimin gelişmesi ve desteklenmesi için üzerimize düşen her şeyi yapacak, toprağı ışıldayan bir Seferihisar için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.