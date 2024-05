Tohum Takas Şenliği ‘tasarruf’ engeline takıldı

BirGün EGE

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve kamuda uygulanacak tasarruf tedbirleri, belediyelerin de faaliyetlerine engel oluyor. Seferihisar Belediyesi tarafından 14 yıldır düzenlenen, ‘Yerel Tohum Takas Şenliği’ bu yıl yapılmayacak.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, genelge nedeniyle şenliği iptal etmek zorunda kaldıklarını duyurdu. Yerel Tohum Takas Şenliği’nin çiftçiye ve yerel üreticiye büyük katkıları olduğunu vurgulayan Yetişkin, “Yerli tohumumuza sahip çıkmak ve yaşatmak için ilkine 2010 yılında başladığımız Tohum Takas Şenliğimiz artık Seferihisar’ın bir marka değeri olmuş durumda. Seferihisar Tohum Takas Şenliği yalnızca bir şenlik olmasının ötesinde, atalık tohumumuza, yerli üreticinin alın terine ve toprağımıza sahip çıktığımız bir mücadelenin de yüzü oldu. Türkiye’nin dört bir yanından belediyelere ilham olduk. Can Yücel Tohum Merkezi’nde yetiştirdiğimiz milyonlarca tohum ve fide yeri geldi Manisa’da bir bahçede, yeri geldi Kars’ta bir tarlada hayat buldu. Ne yazık ki her yıl büyük bir heyecanla beklediğimiz ve bu yıl da 25 Mayıs’ta Ürkmez’de gerçekleştireceğimiz Yerel Tohum Takas Şenliği’ni, üzülerek gerçekleştiremeyeceğiz. Seferihisar Belediyesi olarak bundan sonra da yerli tohumun ve tarımsal üretimin gelişmesi ve desteklenmesi için üzerimize düşen her şeyi yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Bizler yine toprağı ışıldayan bir memleket için çalışmaya devam edeceğiz. Şenlikte dağıtmak üzere yetiştirdiğimiz fide ve tohumların dağıtımı ile ilgili ilerleyen günlerde açıklama yapacağız” dedi.