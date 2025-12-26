Tohumlar merayı yeşertecek

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvan yetiştiricilerinin girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla yem bitkisi tohumu desteğini hayata geçirdi. Destek kapsamında Sarıçalı Mahallesi’ndeki hayvan yetiştiricileri yaklaşık 400 dönümlük mera alanına 7 bin 500 kilogram yem bitkisi tohumu ekimi yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Burası yaklaşık 400 dönümlük bir alan. 7 bin 500 kilogram tohumu vatandaşlarımız kendi traktör ve ekipmanlarıyla ekimini yapıyor. Mahallede 2 bin küçükbaş, 200 büyükbaş olmak üzere 2200 besi hayvanı var. Çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çiftçimize, üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Umutlu da, “Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi ve vatandaşlarımızın iş birliğinde Sarıçalı Mahallesi’ndeki mera alanında çalışma yapıyoruz. Daha önce iş makinalarımızla bu alanı düzenlemiştik. Vatandaşımız traktörleriyle burayı ekime hazır hale getirdi. Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla vatandaşlarımıza yem bitkisi tohumu verildi. Şimdi ise ekimi yapıldı” dedi.

Sarıçalı Mahallesi Muhtarı Cengiz Çerkezoğlu da, “Meramız kullanılabilir halde değildi. Buraların ekilebilir bir toprak haline getirildiği için çok teşekkür ederim. Herkes elini taşın altında koydu” diye konuştu.

Sarıçalı Mahallesi Mera Birlik Başkanı Feridun Coşkun ise projenin hayvancılara büyük katkı sağlayacağını belirterek, “Kendi hayvanlarım da var. Mera birliği kurduk. Belediye Başkanlarımızdan isteklerimiz oldu. Onlar da yerine getirdi, Allah razı olsun. İş makinesi istedik geldi, tohum istedik geldi. Arkadaşlarımızla birlikte ekim işlemlerine başladık. Mahallemizdeki hayvan yetiştiricilerinin, hayvanlarını otlatmaya yerleri yoktu. Şimdi ise hayvanlarını otlatabilecekler. Meramızda yakında bitkiler yetişecek, hayvan yetiştiricileri de sürülerini rahat rahat otlatabilecek” ifadelerini kullandı.