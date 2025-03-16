Tokalaşmanın gizlediği yeni krizler

Yusuf Tuna Koç

Suriye’de geçtiğimiz hafta HTŞ lideri ve ülkenin geçici cumhurbaşkanı Colani ile SDG lideri Mazlum Abdi’nin tokalaşması, bölgedeki çalkantılı bir dönemin üzerine gelişti.

Özellikle ülkede 1.000’den fazla Alevi’nin mezhepçi saldırganlıkla katledildiği bir dönemde, ABD ve Avrupa ülkelerinin teşvikiyle yapılan bu anlaşma, yalnızca Suriye dinamikleri açısından değil, Türkiye’de yürüyen sürece dair de tartışmaları beraberinde getirdi.

Ancak anlaşmadan henüz birkaç gün sonra Colani’nin açıkladığı ve ülkenin anayasasının temeline İslam’ı koyan yeni anayasa taslağı, SDG’nin tepkisini aldı, Suriye’de yeni rejimin umut edildiği kadar pürüzsüz bir süreçte ilerlemeyeceğini bir kez daha gösterdi. Üstelik, Suriye’nin güneyinde operasyonlarını sürdürmekte olan İsrail’e dair tüm taraflar suskunluğunu korumayı sürdürürken.

Bu hafta BirGün Pazar Forum sayfamızda, Suriye’de yeni anlaşma zemini ve beraberinde getirdiği kriz potansiyellerini akademisyen Erhan Keleşoğlu ve emekli diplomat Engin Solakoğlu ile konuştuk.

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ERHAN KELEŞOĞLU: SURİYE’NİN İHTİYACI SEKÜLER BİR SİSTEM

Devlet yapısının zayıf olması, kaotik bir toplumsal yapının ülkeye egemen olması arzulanır bir hedeftir ve öyle olmaya da devam edecek. Ancak Suriye’nin tüm halkları bu oyunu tersine çevirebilirler, eğer rasyonel bir siyaset izlenebilirse.

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ENGİN SOLAKOĞLU YAZDI: ANLAŞMA İMZALANDI MESELE ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Akla hiç uygun görünmeyen bir başka husus ise Selefi cihatçılarla veya onlardan bir tık daha pragmatik görünen siyasal İslamcılarla ortak bir gelecek kurulabileceğine inanmak ve yıllardır tam tersinin yaşandığını kanıyla canıyla deneyimlemiş halkları buna ikna etmeye çalışmaktır.