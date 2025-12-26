TOKİ mağdurları sorunlarını dile getirdi

BirGün EGE

Efes Selçuk Kent Konseyi tarafından, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu’nda TOKİ hak sahiplerine yönelik ilk kez geniş kapsamlı bilgilendirme toplantısı yapıldı. Hak sahipleri, merak ettikleri soruları doğrudan yetkililere yöneltme fırsatı buldu.

Toplantıda Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk TOKİ Konutları’nın üç etabına ait inşaat ruhsatlarını müteahhit firmalara teslim etti. Başkan Sengel, “Bu dönemim bitmeden taşınmış olacağınızı düşünüyorum. Taşındıktan sonra da TOKİ ile ilgili sorunlarınız olabilir. İgili kurumlara başvuracaksınız ancak bizlere de 7/24 ulaşabilirsiniz” dedi.

Barınma hakkının siyaset üstü konu olduğunun altını çizen Sengel, “17 Aralık’ta imar planları kesinleşti. Önceden hazırlıklarımızı tamamladığımız için bugün inşaat ruhsatlarını ilgili firmalara teslim edebiliyoruz” dedi. Karşılarında ilk kez muhatap bulduklarını belirten TOKİ mağdurları, bu durumdan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Evlerine ne zaman taşınabileceklerini soran hak sahipleri, çocuklarının okula gitmesiyle birlikte TOKİ taksitleriyle beraber üç ayrı kira ödemek zorunda kaldıklarını ifade ettiler.