Toplu ulaşıma yeni vizyon

BirGün EGE

Manisa’da toplu ulaşım ile ilgili sorunların çözümü için yoğun bir çalışma yürüten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, hem toplu taşıma esnafının hem de halkın mutlu olacağı yepyeni bir dönemi başlattı. Yeni dönemle Manisalılar daha konforlu ve güvenli bir yolculuk deneyimi, toplu taşıma araç sürücüleri de daha iyi gelir elde etme imkânı bulacak. 1 Kasım itibariyle başlayacak yeni dönemde, Manisa’da toplu ulaşımda yeni bir dönem başlıyor.

Yeni dönemin işbirliği protokolü, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda düzenlenen törenle imzalandı. Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Genel Sekreter Burak Deste, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, MANULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Engin Ermiş, Manisa genelinde hizmet veren toplu taşıma kooperatiflerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve şoför esnafı katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Toplu taşımada yepyeni bir sayfa açtığımız anlamlı bir günü yaşıyoruz. Seçim boyunca sizlerle her zaman bir arada olduk. Vatandaşlarımız duraklarda bekliyordu, sizler de yerlerinizde, garajlarda bekliyordunuz. Neden sefere çıkmadığınızı sorduğumda tek cevap geliyordu, esnaf para kazanamıyordu. Sizlerin hem para kazanmanız hem de kooperatif üyelerini ayakta tutmanız için hep birlikte masaya oturduk. Yeni sistemin nasıl hayata geçeceğiyle ilgili sizlerle çok sayıda toplantı yaptık. Bunu yapmamda iki tane ana sebep var. Bir tanesi sizin artık para kazanmanız gerekiyor. Bununla birlikte daha kaliteli hizmet ağını oluşturmamız gerekiyor. İkinci ve daha büyük sebebiyse çok kıymet verdiğim Manisa’mdaki 1,5 milyon kişinin artık duraklarda beklememesi ve hak ettiği hizmeti almasıydı” dedi.

Zeyrek, artık geçilmeyen sokak, girilmeyen mahalle, ulaşılmayan bir yer kalmayacağını söyledi. Törende toplu taşıma kooperatifleri adına Gölmarmara Seyahat Kooperatifi Başkanı Feridun Sevenbige de, “65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz taşınmasını sağlayan uygulamayı yeniden hayata geçirerek, hem toplu taşıma hizmetinin sosyal faydasını artırmanız hem de biz taşımacı esnafının mağduriyetini gidermeye yönelik önemli bir adım attınız. Toplumun her kesimini düşünen bir yaklaşımla yapılan bu destekler bizler için büyük önem taşıyor. Büyükşehir belediyemizin bizlere sunduğu bu işbirliği, kapsayıcı bir yönetim anlayışının en güzel örneği” dedi.

Yapılan protokolün kendileri için önem taşıdığını ifade eden toplu taşıma kooperatifleri başkanları, Zeyrek ve ekibine teşekkür etti.

Akhisar Mahalleleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Emir Uz da, “8 yıldır çektiğimiz çileyi yeni dönemde başkanımızın verdiği sözleri yerine getirmesiyle geride bırakıyoruz. Bizi ve vatandaşlarımızı bu sıkıntıdan kurtardığı için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ve ekibine teşekkür ederim” dedi.

10 No’lu Alaşehir Şehir İçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Güven Yavlık ise, “Çok zorlu süreçlerden geçtik. Bugünleri göreceğimizi tahmin etmiyordum. Bu süreci aştıktan sonra bu kadar güzel bir projeye imza atmamıza vesile olan Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.