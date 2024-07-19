Toplu ulaşımda 90 dakika dönemi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın seçim sürecinde sözünü verdiği toplu ulaşımda ilk binişten itibaren 90 dakika ücretsiz aktarma sistemi 21 Temmuz Pazar’ı 22 Temmuz Pazartesi’ye bağlayan gece başlıyor.

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın, görevdeki ilk 180 gününü kapsayan Hızlı Eylem Planı kapsamındaki en önemli hedeflerden biri daha gerçekleşti.

Toplu ulaşımda ilk binişten sonra 90 dakika süresince ücretsiz aktarma yapılmasına olanak tanıyacak sistem için geri sayım başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir İnovasyon ve Teknoloji Anonim Şirketi, yeni sistemle ilgili hazırlıklarını tamamladı. 90 dakika içinde sadece ilk biniş ücretiyle defalarca aktarma yapılmasına olanak sağlayacak sistem, 21 Temmuz Pazar’ı 22 Temmuz Pazartesi’ye bağlayan gece başlayacak.

SONUNDA KABUL EDİLDİ

Cemil Tugay’ın göreve gelmesinin ardından, 15 Mayıs ve 14 Haziran’da düzenlenen UKOME toplantılarında sunulan teklif, merkezi idareye bağlı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin olumsuz oylarıyla reddedildi. Sisteme ilişkin teklif 10 Temmuz’da düzenlenen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında bir kez daha gündeme geldi. Daha önce iki kez oy çokluğuyla reddedilmesi üzerine Başkan Cemil Tugay’ın, “Vazgeçmek yok. İzmirliler 90 dakika hakkını istiyor. Kabul edilene kadar her UKOME toplantısına halkımızın bu talebini taşımaya devam edeceğiz” diyerek gündemde tuttuğu teklif, üçüncü toplantıda oybirliğiyle kabul edildi.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Kararı değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Seçim döneminde verdiğimiz bir sözü daha tutmanın gururunu yaşıyoruz. UKOME’den oybirliğiyle çıkan kararın ardından çalışmalarımızı tamamladık ve uygulamayı 22 Temmuz Pazartesi gece yarısı itibariyle hayata geçiriyoruz. Hemşehrilerimize ekonomik anlamda katkı sağlayacak, şehrimizde yaşamı kolaylaştıracak çalışmaları sürdüreceğiz. 90 dakika ücretsiz aktarma İzmir’imize hayırlı olsun” dedi.

TUGAY DUYURMUŞTU

UKOME’de kabul edilmesinin ardından Tugay, sosyal medyadan şu açıklamayı yapmıştı: ‘Kıymetli hemşehrilerim. Toplu taşımda 90 dakika ücretsiz aktarma UKOME Genel Kurulu’nda bu kez kabul edildi. Seçimden önce verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. UKOME’de kararın oy birliğiyle çıkmasında, Bakanlık ve diğer kurumlarla kurduğu iletişimle katkı veren AK Parti İzmir İl Başkanı Sayın Bilal Saygılı’ya çok teşekkür ediyorum. Değerli hemşehrilerimizin kent yaşamlarını kolaylaştırma yolunda tüm kurumlarla yapıcı iş birliği çabalarımız devam edecektir.”