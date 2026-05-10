Toplumcu ve kamucu belediyecilik mümkün ve zorunlu

Denizcan Kutlu

16-17 Nisan tarihlerinde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) bünyesinde gerçekleştirilen Belediyecilik Forumu (BELFOR) belediyelerin çok çeşitli alanlara yayılan ve çoğu özgün niteliklere sahip faaliyetlerinin paylaşılmasına ev sahipliği yaptı. Başta TBB Akademik Koordinatörü Doç. Dr. Deniz Yıldırım ve çalışma arkadaşları ile TBB Belediye Akademisi Müdürü Doç. Dr. Evren Haspolat’ın emekleriyle örülen BELFOR, farklı siyasal partilere bağlı yerel yönetimlerin çok çeşitli konu ve alanlardaki zengin ve yaratıcı deneyim paylaşımlarına sahne oldu. Biz de BELFOR’da sunulan ve sosyal politikalar kapsamında değerlendirilebilecek sunumları izledik ve sonunda yapılan Forumda görüşlerimizi paylaşma olanağı bulduk. BELFOR’da, bu konuyla bağlantılı sunumlar yaşlı, engelli, çocuk ve kadınlara yönelik yeni ve özgün çalışmaların anlatılmasına dayandı; bu konularda yoğunlaştı. Bu kapsamda hedef nüfusla ilgili bakım, yaşam merkezleri kurma, modeller oluşturma çeşitli desteklerde bulunma gibi çalışmaların yapıldığı görüldü. Ayrıca kimi belediyelerin işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleriyle ilgili kurumsallaşmış çalışma örnekleri de ayrıca ele alınmayı gerektirecek şekilde dikkat çekiciydi.

BELFOR’UN ÖNEMİ: TOPLUMCU YENİDEN KURULUŞ DİNAMİKLERİ

Doç. Dr. Yıldırım’ın yerinde saptamasıyla, “farklı yerel dinamiklere sahip farklı belediyelerin aslında ortak sorunlara karşı yer yer benzeşen çözüm arayışlarına yöneldiği; fakat birbirlerinden haberdar olmadan, modeller arasında etkileşim olanağı yakalayamadan ilerlemeye çalıştığı görüldü”. Şunu eklemeli: BELFOR eğer gelenekleşip geliştirilirse tam da bu iletişimi ilerletme, karşılıklı öğrenme ve ortaklıklar, modeller geliştirme yolunda önemli bir adım olabilir. Bu temelde BELFOR, bize göre çeşitli açılardan önemliydi:

Belediyelerin çalışmalarını sunmaları ve deneyim paylaşımı, kendi başına önemli bir durumdu.

Sunumlar, bambaşka çalışmaların ortaklaşması ve yaygınlaşması açısından bir etkileşimin ipuçlarını verdi; örnek oluşturdu.

Bu iki noktanın dışında; BELFOR bize göre, neoliberalizmle örtük düzeyde barışık sosyal belediyeciliğin aşılması ve toplumcu belediyeciliğin inşası için, eleştiri ve yeniden kuruluş dinamiklerine işaret edebilmek açısından önemli. Dolayısıyla BELFOR, sadece görünen/sunulanın kendisi değil, değiştirilmesi ve yeniden inşa edilmesi gerekenin nesnel gerçekliği bakımından da anlamlıydı.

Son olarak BELFOR, sosyal politika kapsamına giren ve girmeyen çeşitli hizmetleriyle belediyelerin, merkezi yönetimlerin yıllardır uygulayageldiği neoliberal politikalar bağlamında göreli konumunun belirginleştirilmesi için de önemliydi.

Bu yazıda ise, BELFOR’a, sosyal politikalarla ilgili tek tek projeler ve modeller bakımından, çalışmaların geliştirilmesiyle ilgili “içerden” öneriler temelinde değil, genel çerçeve çizen bir bakış açısıyla toplamda gözlemlenenler temelinde eğilmeyi tercih ediyoruz. BELFOR’la ilgili kimi gözlemlerimizden yola çıkarak, bir yandan toplumcu belediyecilik tartışmalarına bir kapı aralarken diğer yandan da merkezi ve yerel neoliberal yönetimlere karşı kamuculuğun kurucu niteliğini temel alan vurgular yapmak istiyoruz.

AÇIK KAPATAN SOSYAL BELEDİYECİLİK

Belediyelerin yaptığı hemen tüm çalışmalar, Türkiye’nin geleneksel eksik ve zayıf sosyal devlet yapısına eklenen neoliberal tahribatın sonuçlarını gözler önüne serdi. Yine, Deniz Yıldırım’ın BELFOR sırasındaki bir konuşmasındaki ifadesiyle, her bakımdan ciddi bir merkezileşme ve merkezde toplanmaya karşın, yerelin hizmet kapasitesinin güçlendiği/genişlediği bir tablo karşımıza çıkmakta. Burada bize göre, çelişkili bir birliktelikten söz etmek mümkün. Biz bu birlikteliği, merkezi neoliberal devletin sosyal politika açıklarını kapatan sosyal belediyecilik hizmetleri olarak değerlendirme eğilimindeyiz. Yaşlı, engelli, kadın, çocuk yoksulluğunu, evsizliği engelleyememiş bir merkezi kamu örgütlenmesinin/devletin bıraktığı boşluğu çeşitli biçimlerde doldurmaya çalışan yerel yönetimler…

YENİDEN KURAN TOPLUMCU VE KAMUCU BELEDİYECİLİK

Hâl böyleyken, yerel yönetimlerin hizmet süreçlerini modern devlet yapısının ve sosyal politikanın geleneksel çerçevesine yaklaştırmak gerekir. Bunun için de eşitlik, yurttaşlık, hak, sosyal haklar, kamusal hizmet/sorumluluk, katılım/örgütlenme gibi kavramlar üzerine tekrar düşünmekte yarar var. Bu haliyle sosyal belediyecilik kavramı, neoliberalizmin bir eklentisi halini almış, o yönüyle adeta kaybedilmiş bir kavram gibi. Bu nedenle, neoliberal kapitalizmin gerçek özellikleriyle birlikte düşünüldüğünde, sosyal eşitlik ve refah, katılma ve temsil politikalarını yansıtacak şekilde toplumcu; metalaştırmaya karşı sunulan hizmetin metadışılaştırma (piyasadan/para/alım satım ilişkilerinden ne ölçüde bağımsız olduğu) derecesini ifade edecek şekilde kamucu belediyecilik kavramı kullanılabilir.

Belediyelerin sosyal politikalar alanındaki çalışmaları, sosyal politikanın geleneksel ya da zaman içinde değişmiş; ama tarihsel hedef kitlelerine yönelmekte. Sosyal politikanın daha çok genişleme süreçlerinde yararlanıcı olarak karşımıza çıkan toplumsal kesimlere yönelik uygulamalar görüyoruz. Dezavantajlı gruplar, özel politika gerektiren toplumsal kesimler… Bu kesimler, her biri farklı demografik özellikler taşısa da emekçi ve yoksul bir sınıfsal kimlik etrafında yoğunlaşmakta. Belediyelerin sosyal politika alanındaki çalışmalarının nesnesi ve hedef kitlesi, yaşlı/genç, engelli, kadın/erkek, çocuk; emekçilerdir, yoksullardır.

EŞİTLİK, BEDELSİZ HİZMET, KATILIMCI SÜREÇLER…

Dinlediğimiz bazı projeler, cinsler arasındaki eşitsiz iş bölümünü temel almış gözüküyordu. Özellikle bakımla ilgili uygulamalarda, toplumsal cinsiyet ve ona dayalı iş bölümü normları gözetilmeli ve kadın ve erkek arasında bakım yükünü eşitleyecek ne tür çalışmalar yapılabileceği üzerine düşünülmelidir. Veri kabul etmek yerine, eşitlikçi uygulamalar üzerinde durulmasında yarar var.

Kimi projelerde kendisini özellikle hissettiren eşitlik fikri önemliydi. Bir yandan hedef nüfus (hizmet yararlanıcıları) arasında bir yandan da toplumun bütününde eşitlik perspektifini elden bırakmaması, kaybetmemesi ve güçlendirmesi toplumcu ve kamucu belediyeciliğin temellerinden biri olmalı. Zira eşitlik, sosyal politikanın tarihsel nitelikleriyle iç içedir, dahası onun temelidir.

Bu gözlemler ve sonuçlar şu net ve açık gerçekle bizleri yüz yüze bırakıyor: Geniş kitleler, neoliberalizmi, onun tahribatını sürdürülebilir kılarak tamamlayan ve bugün artık anaakım sosyal belediyecilik kılığında görünür olan çalışmaların ötesinde, merkezi yönetim düzeyinde, neoliberalizmi kesin bir dille reddeden eşitlikçi sosyal bir devlet inşasına; yerel yönetim düzeyindeyse, toplumcu ve kamucu bir belediyecilik inşasına yakıcı bir biçimde ihtiyaç duymaktadır. Ancak böylesi bir kuruluş, bu politikaların yöneldiği, yaşlı/genç, engelli, kadın/erkek, çocuk; emekçi ve yoksulları, belediye sosyal politikalarının, katılımcı ve aktif bir öznesi ve sahibi kılabilir.

Yerel düzeyindeki toplumcu ve kamucu yeniden kuruluşun, merkezi düzeydeki yeniden kuruluş süreçleriyle iç içe geçmek durumunda olmasıysa işaret edilmesi gereken bir diğer temel noktadır.