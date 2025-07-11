Toplumsal hafızaya bir ağıt

Zeynep GÜVEN

Kanadalı yazar Amanda Peters’ın ilk romanı ‘Yabanmersini Toplayıcıları’, bir ailenin sessiz çöküşünü, kimliğin ve hafızanın derin katmanlarını ince ince işleyen dokunaklı bir eser.

Roman, yalnızca kaybolan bir çocuğun hikâyesi değil; aynı zamanda sömürgeleştirilmiş halkların ve çalınmış çocuklukların yürek burkan bir kaydını tutuyor.

1960’lı yılların yaz aylarında, Nova Scotia’dan Maine’e yabanmersini toplamaya giden yerli bir ailenin küçük kızı Ruthie, bir sabah kaybolur. O gün ailenin hayatı bir daha geri dönülmeyecek şekilde değişir. Annesinin sessiz ağıtları, babasının çaresizliği ve özellikle kardeşi Joe’nun yıllar süren bekleyişi, romanın kalbindeki yankıyı büyütür.

Diğer yandan, başka bir şehirde, başka bir isimle büyüyen Norma'nın hikâyesiyle karşılaşırız.

Norma, köklerinden koparılmış, başka bir hayata zorla eklenmiş bir çocuktur. Yetiştiği aile tarafından “normal” bir yaşam sunulsa da, içindeki boşluk onu hiçbir zaman terk etmez.

Norma’nın sürekli tekrar eden anksiyetesi, parçalanmış anıları ve köksüzlük hissi, sömürgeci asimilasyon politikalarının birey üzerindeki travmatik izlerini güçlü bir şekilde görünür kılar.

Amanda Peters, akıcı ve yalın diliyle derin bir empati kurmayı başarıyor. Roman boyunca sesini yükseltmeyen ama içten içe haykıran bir anlatı var. Peters, her kelimesiyle okurun kalbine dokunmayı amaçlıyor. Onun cümleleri, büyük şehirlerin gürültüsünden uzakta, yabanmersini tarlalarının serin sabahlarına, ormanın gizli seslerine çağırıyor bizi.

Romanın en güçlü yanlarından biri, okuru yalnızca bir kayıp vakasının peşine düşürmemesi.

Tam aksine, kimlik meselesi, kültürel miras ve belleğin korunması gibi toplumsal düzeyde büyük sorular sordururken modern dünyada görmezden gelinen yerli halkların hikâyelerine adeta bir büyüteç tutuyor.

Peters’ın sade ama şiirsel dili, Aslı Perker’in özenli çevirisiyle Türkçe’de de tüm canlılığıyla karşılık buluyor. Çeviri, orijinal metnin kırılgan duygusunu ve atmosferini başarıyla taşırken, Türk okuru için daha içselleştirilebilir bir akış yaratıyor.

‘Yabanmersini Toplayıcıları’, unutulmuş sesleri, kaybolmuş çocuklukları ve bastırılmış hafızaları görünür kılan bir roman. Ruthie’nin kayboluşu, yalnızca bir ailenin değil, aslında

tüm bir toplumun yarasını temsil ediyor. Peters, kendi köklerini ve aile geçmişini araştırırken yazdığı bu romanla, geçmişe ışık tutmayı ve “unutma”ya karşı güçlü bir duruş sergilemeyi başarıyor.

Bu roman, empatiye, adalete ve hatırlamaya dair çağrısıyla yalnızca edebi bir deneyim sunmakla kalmıyor; aynı zamanda kolektif hafızanın yeniden inşası için de bir adım atıyor.

Bu yüzden ‘Yabanmersini Toplayıcıları’, bir roman olmanın ötesinde, toplumsal vicdanı harekete geçiren bir çağrı olarak okunabilir.

Taze meyve kokularının iç içe geçtiği tarlalardan, boğazda düğümlenen bir anne çığlığına, kardeşin hiç dinmeyen bekleyişine kadar uzanan bir yolculuk… 26’dan fazla dile çevrilen ve uluslararası çok satanlar listesine giren ‘Yabanmersini Toplayıcıları’ (The Berry Pickers), aynı zamanda 2023 Barnes & Noble Discover Ödülü, Andrew Carnegie Mükemmelik Madalyası, 2024 Kanada Suç Yazarları Derneği En İyi İlk Suç Romanı Ödülü ve 2024 Dartmouth Kitap Ödülü gibi saygın ödüllerin sahibi.

‘Yabanmersini Toplayıcıları’ elinizden bırakmak istemeyeceğiniz, bitirdiğinizde ise uzun süre zihninizde dolaşacak, kalbinizde yankılanacak bir roman.