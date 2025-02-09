Toplumsal muhalefetin ortak mücadelesi üzerine

Yusuf Tuna Koç

Toplumsal muhalefetin ortak mücadelesinin eksikliği ve gerekliliği pek çok kesim tarafından tartışılıyor. Bu hafta biz de forum sayfamızda bu soruyu, Şenal Sarıhan, Oğuz Oyan ve Beyazıt İlhan’la tartışmaya devam ediyoruz.

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HAYAT BİZİ BİRLEŞMEYE ZORLUYOR

"Aydın olmak, bir ezberi diretmeyi değil çözüm üretmeyi gerektiriyor. Belki adım adım ilerlemek gerekiyor. Çünkü yaşam insana nerede durması gerektiğini öğretiyor, bir yol açıyor. Bıçak kemiğe dayandı, hayat bizi birlikteliğe zorluyor."

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HALK HALA KARARSIZSA MUHALEFET SUÇU KENDİNDE ARAMALI

Dinci-milliyetçi iktidar bloğu, “iktidardan hiç gitmemek” ihtiyacı doğrultusunda zayıflayan hegemonyasını “yeni anayasa” üzerinden yeniden kurmaya yöneliyor. Bu arada siyasal İslamcı iktidarın Cumhuriyet karşıtlığına milliyetçi ortağı da tamamen angaje olmuş görünüyor.

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HALK MECLİSİ VE BİRLEŞİK MÜCADELE ÇAĞRISI

6 Şubat depremlerinin üzerinden iki yıl geçti. Antakya’da bir kadın uzatılan mikrofona enkazdan kurtarıldığını söyleyip ekliyor “keşke kurtarılmasaydım”. Başka bir kadın Malatya’da konteynerde süren yaşantısı sorulduğunda “ölenler kurtuldu” diyor. Bu durum ülkeyi yönetenlere dert olmuyor, icraatlarını “asrın ihyası” olarak tarif ediyor. Sözle, yazıyla anlatılabilecek bir durum değil. Hayatta kalabilmek, insanca yaşayabilmek başka bir mücadeleyi gerektiriyor.