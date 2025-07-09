Toplumsal rıza

Toplum razı olsun. Bugüne kadar çok şey yapmadık, çok şey de yaptık. Mesela ormanları, sahilleri, nehirleri, dereleri tepeleri elaleme sattık. Hani düşman gelse işgal etse bu kadar talan yapmaz derler ya, işte onun daha fenasını düşünün. Öyle de güzel doğamız, öyle de güzel verimli topraklarımız var ama sonuçta He-Man’in de dediği gibi “Güç bende artık!”... Bizim de birlikte iş çevirdiğimiz alnı fırsatlara değen İskeletorlarımız vardı. İskeletor’la He-Man birbirleri için yaratılmış bir ikili zaten. Birisi olmazsa diğerinin anlamı kalmıyor. Batman ve Joker gibi. Bizim Jokerlerimiz, İskeletorlarımız sağ olsunlar yıllarca beraber yürüdük yağan yağmurda, akan rant nehirlerinde. Sonra bir gün ayrılık oldu. Bitsin bu hasret dedik, okyanusun ötesine ağlamaklı adamlarımızı gönderdik, bademsel olimpiyatlar düzenledik. İskeletor Efendi dedik, ne istediyse verdik. Sonra beslediğimiz büyüttüğümüz İskeletorumuz geldi kafamıza çöreklendi. Neyse ki toplumsal rıza bizden yanaydı bir kez daha. Allah affetsin, millet affetsin deyip aradan sıyrıldık. Şimdi başka İskeletorlarımız var çok şükür. Çeşit çeşit cemaatlerimiz, paralarını, servetlerini paylaşamayan Maybach’tan inmeyen çeşit çeşit cübbelilerimiz, sakallılarımız var. Toplumsal rıza sayesinde bugünlere geldik. Toplumsal arıza yüzünden de buralardan gideceğiz elbet. Sandıkla gelen sadıkla gider dedik ve seçilmişlerinizi de sandıkların içine geri tıktık.

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Tabii ki sonsuz güç sahibi He-Man’in bile yanında bi iki yaveri, en olmazsa lamba cini kılıklı, belermiş gözleriyle sağa sola bakan Orko filan var. Bizde de Orko’nun benzeri var, ama vitaminsiz. Orjinal Orko haliyle üç harfli olduğu için vitaminsizlik onu bozmuyor da, bizimki ilk günden beri ısrarlı bir vitaminsizlik içinde, delikli brandaya benzeyen bir ortamda takılıyor. Neyse ki sadık. Zaten sadık olmazsa olmaz. Öyle bir sistem kurduk ki, herkes birbirine bağlı. Biri ağzından bir şey kaçırsa, ötekinin ayağı kayacak. O kadar iç içeyiz. Biz bir aileyiz ama kendisinden başka kimseye yardım etmeyen, açgözlü, hırslı, kötücül, rakibine düşman kesilen, centilmenlikle arası olmayan, tatlı bir yobazlığa sahip, güzel bir aileyiz. Paran varsa, gerisini salla zaten. Çok paran varsa, bize de ver. Zaten sen vermezsen biz çökeriz, raadke.

Genç misiniz? Geçmiş olsun. Geleceğe dair tüm umutlarınızı unutun. Sayemizde sonsuz bir belirsizlik, mutlak bir adaletsizlik, narin bir gericilik mümkün. Çok darda kalırsak sloganlarımız hazır, yıllardır aynı şeyleri terennüm etmemize rağmen, siz nasıl da iyisiniz? Nasıl da her seferinde inanıyorsunuz dediklerimize? Anlamak mümkün değil. Bazen bir adamımız çıkıp “Burası bir hukuk devletidir” dedikten sonra arkada göbeklerimiz çatlayana kadar gülüyoruz. Bakın “Benim alanım astronomi” desem bile hemen bana gelip “Jüpiter’de hayat var mı?” diye sorabiliyorsunuz. Harikasınız sevgili sevgililerim. Yarın bugünden daha iyi olacak, biraz daha dişinizi sıkın, dış güçler sdfksajdhdhs. Çok affedersiniz gülmeden edemedim, siz de öyle safsınız ki, uyandırmaya kıyamadık.

Umutlarınızı söndürmek, yuvalarınıza incir ağacı dikmek, zeytinliklerinizi talan etmek, hayallerinizi kıyım kıyım kıymak için buradayız. Siz yok olun ki, biz var olalım. Zaten gözümüzde yoksunuz. Mesela kaçınız aynı anda umurumuzda olmayabilir? Düşünün bakalım… Bir anda bir deprem olsun mesela. 10 bin, 20 bin, 30 bin? Kaç kişi can verse umurumuzda olmaz sizce? Cevabı öğrenince hayretler içinde kalacaksınız, o yüzden size bunu söylememize gerek yok.

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O kadar umurumuzda değilsiniz ki yokluğunuzu şöyle bir örnekle anlatayım size. Mesela yeni doğan bebekleriniz üzerinden acayip acayip işler çevrilmesi bize sakal geldiği sürece tamamdır. O kadar sizinle ilgilenmiyoruz ki, tatile gittiğinizde bir otelde uyurken yanarak ölseniz bile, geride kalanlarınızın sorumlu tutacağı hiçbir çalışanımız yok. Hayatınızın her anında sizi umursamamaya devam ediyoruz. İyiliğiniz için ucuza yemek veren yerler mi var? Hemen kapatalım ki aç kalın, hayal kurmayın, günü gününe yaşayın.

Zaten bizim tarafımızdan yönetilmek, beşikten mezara bir ayrıcalık. Her anınızda yanınızdayız ama yardım etmek için değil. Bir de yardım mı edelim yani? Varlığınıza şükredin yeter.

Öyle safsınız ki, uyandırmaya kıyamıyoruz. İyi uykular, muck.