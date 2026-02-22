Toplumun gözünde çocukluk nerede bitiyor?

Deniz Burak Bayrak

Bir çocuk ağır bir suç işlediğinde, onu çocukluktan kim çıkarıyor? TÇYÖV’nin Gençlik Merkezi Programı raporu, cezaya değil önlemeye dayalı bir adalet anlayışının mümkün olduğunu gösteriyor.

Son aylarda neredeyse her gün benzer başlıklarla uyanıyoruz: “17 yaşındaki katil…”, “Liseli dehşet saçtı”, “Çocuk yaşta cinayet”. Haber metinleri yasal olarak çocuk sayılan 18 yaş altındaki bireyleri anlatıyor ancak kullanılan dil, seçilen başlıklar ve toplumsal tepki açıkça “O artık çocuk değil” diyor.

Tam da bu atmosferde, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı’nın (TÇYÖV) açıkladığı Gençlik Merkezi Programı 2024-2025 İzleme ve Değerlendirme Raporu, kamuoyunun alışık olduğu bu refleksi rahatsız eden bir soru soruyor: Bir çocuk ağır bir suç işlediğinde, onu çocukluktan kim çıkarıyor?

HUKUKTA ÇOCUK, VİCDANDA FAİL

Türkiye’de yasa açık: 18 yaşın altındaki herkes çocuktur. Ancak özellikle cinayet söz konusu olduğunda bu tanım toplumsal bellekte hızla buharlaşıyor. Çocuk fail, bir anda ‘canavar’, ‘katil’, ‘topluma tehdit’ olarak kodlanıyor. Eğitim, yoksulluk, ihmal, şiddet, aile yapısı ya da devletin yokluğu konuşulmadan, mesele bireysel bir kötülüğe indirgeniyor. Oysa bu çocukların büyük bir bölümü, daha önce şiddete maruz kalmış, eğitimden kopmuş, yoksulluk ve dışlanmayla büyümüş bireyler. Yani suç, çoğu zaman bir başlangıç değil; son durak.

SUÇA SÜRÜKLENMEDEN ÖNCE

TÇYÖV’nin raporu tam da bu noktada başka bir ihtimali görünür kılıyor. Gençlik Merkezi Programı kapsamında izlenen çocukların hiçbiri, izleme süresi boyunca çocuk adalet sistemine girmedi. Ne gözaltı, ne tutuklama, ne de cezaevi… Bu veri, son dönemde artan ‘çocuk katil’ haberleriyle yan yana konulduğunda rahatsız edici bir gerçeği/sorunu, çocukların suç işlemesi değil; suçun önlenememesini açığa çıkarıyor. Raporda ortaya konan model; cezaya değil, psikososyal destek, eğitim, güvenli alan, yetişkin rehberliği ve toplumsal bağlara dayanıyor. Yani çocuk, ancak suç işledikten sonra değil; suça sürüklenmeden önce ciddiye alınıyor.

TOPLUMUN SEÇİCİ ÇOCUKLUĞU

Toplum, bazı çocukları çocuk olarak görüyor; bazılarını ise ilk hatasında silip atıyor. Özellikle yoksul mahallelerden gelen, kamusal destekten yoksun, ‘makbul’ olmayan çocuklar için çocukluk çok daha kısa sürüyor. Cinayet işleyen bir çocuk için ‘çocuk’ demek, kamuoyunda neredeyse bir suç hâline gelmiş durumda. Oysa bu refleks, devletin ve toplumun sorumluluğunu görünmez kılıyor. Çocuğu fail ilan etmek kolay; onu o noktaya getiren yapısal koşullarla yüzleşmek ise zor.

NE ZAMAN VAZGEÇİYORUZ?

TÇYÖV’nin raporu, bir çocuğu ne zaman gözden çıkardığımızı sorduruyor: Okuldan koptuğunda mı? Ailesi desteklenmediğinde mi? Şiddet gördüğünde mi? Bir başkasının hayatına son verdiğinde mi?

Bugün ‘çocuk katil’ başlıklarıyla infial yaratan düzen, aynı çocuklar hayattayken onları korumak için neredeydi? Cezaevi kapıları bu kadar hızlı açılırken, neden gençlik merkezleri, sosyal hizmetler ve önleyici programlar bu kadar sınırlı? Bu ülke, çocukluğu yalnızca ‘uslu’ çocuklara mı tanıyor? Ağır suç işleyen bir çocuk hâlâ çocuktur demek, suçu meşrulaştırmak değil; sorumluluğu büyütmektir. Çünkü çocukluk bir duygu değil, bir hak. Ve o hak, ancak suç işlenmeden önce korunabildiğinde anlamlıdır. TÇYÖV’nin raporu çocukları cezaevlerinde değil, hayatın içinde tutmanın mümkün oluşunu hatırlatıyor ama toplum bunu gerçekten istiyor mu?