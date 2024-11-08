Toprak analiziyle üreticiye destek

BirGün EGE

Muğla’daki üreticilerin topraklarını daha verimli kullanmalarını sağlamak amacıyla başlatılan analiz çalışmaları, üretimle ilgili sorunları çözmeyi, ayrıca toprak, bitki ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğini korumayı hedefliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin ortaklaşa yürüttüğü analizler, üreticilere destek sunuyor. Muğla Tarımsal Amaçlı Toprak, Bitki, Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı’nda kurulduğundan bu yana; 12 bin 340 toprak, 5 bin 584 bitki, 696 su ve 79 organik gübre analizi olmak üzere 18 bin 700 analiz yapıldı. Laboratuvarda, 65 farklı bitkiye yönelik gübreleme programları hazırlanarak, analiz raporlarında gübrelerin ismi, uygulama dozu ve zamanı gibi detaylar, kuru ya da sulu tarıma göre özelleştiriliyor. Bu sayede üreticilere sunulan gübreleme programları sayesinde yüksek verim ve kaliteli ürün elde ediliyor. Örneklerde; tarımsal sulama suyu için 12 parametre, bitkilerde 13 parametre ve toprakta 15 parametre analiz ediliyor. Sonuçlara göre, üreticilere hangi gübreyi, ne kadar ve hangi aralıklarla kullanmaları gerektiğine dair rapor veriliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin oluşturduğu Muğla Verimlilik Haritası sayesinde üreticiler, toprak analiz sonuçlarını da anlık izleyebiliyor. Üreticiler, https://muglacbs.mugla.bel.tr/tarimsalverimlilik/ adresinden getirdikleri toprağın özelliklerine ve ekmeyi planladıkları bitkinin toprak ihtiyaçlarına göre puanlamalarını inceleyip, ne ekmeleri gerektiğine karar verebiliyorlar.

Zeytin üreticisi Atilla Karataş, “Zeytinimizin verimliliğini artırmak ve kaliteli ürün almak amacımız. Bunun için de Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin toprak analizi hizmetinden yararlanıyoruz. Analizin üretici için önemli olan kısmı başta bilinçli üretim. Bu şekilde toprak tahlili yaparak ağaçlarımızın neye ihtiyacı olduğunu bulabiliyoruz. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz” dedi. Laboratuvar Sorumlusu Mustafa Kırdal’da toprak analizleri ile üreticilerin arazilerinden daha fazla verim aldıklarını söyledi ve bugüne kadar laboratuvara 53 şehir ve 2 ülkeden analiz için toprak, bitki ve sulama suyunun geldiğini belirtti.