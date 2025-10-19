Toprak emperyalizminde hedef Eskişehir

Yusuf Tuna Koç

ABD ve Türkiye arasında imzalanan Nadir Toprak Elementleri anlaşmasının ardından ETİ Madenin Eskişehir’de açtığı tesis, Türkiye’de madencilik ve sömürgecilik tartışmalarının odağında. ABD’nin teknoloji ve sanayi üretimi açısından hayati öneme sahip nadir elementler, Çin’in ticaret savaşının çıktısı olarak satışı durdurmasıyla Washington’ı yeni arayışlara itti.

Ukrayna’yı savaşı desteklememe tehdidiyle nadir elementler için masaya çeken, Panama’yı, Grönland’ı ilhak fantezilerini açıkça dillendiren Trump, şimdi de gözünü Türkiye’ye dikti. New York’ta Boeing satışından Suriye’de rejim değişikliğine kadar tüm hizmetleri için iktidara teşekkür eden Trump üstüne bir de nadir elementler anlaşması yaptı.

Türkiye’de altın madenciliğinin Amerikalı ve Kanadalı şirketlerin toprak sömürüsü ve yağması için göz yumulan çevre felaketleri göz önüne alındığında, nadir elementlerin çıkarılmasının özellikle radyasyon açısından yaratacağı sorunlar, halk sağlığı ve çevresel yıkım açısından ciddi bir tehlike.

Bu hafta BirGün Pazar için Eskişehir SOL Parti’den Avukat Mert Yedek, gazeteci Doğu Eroğlu ve maden mühendisi Mehmet Torun, Türkiye’de nadir element madenciliğini ve ABD’ye açılan sömürü imkânını yazdı.

***

AVUKAT MERT YEDEK YAZDI: ESKİŞEHİR EMPERYALİZME PEŞKEŞ ÇEKİLECEK

Bakanlığın NTE konusunda tek gözüne kestirdiği şehir Eskişehir de değil. Sivas, Bingöl ve Malatya’da da ÇED süreçlerinin başladığı Bakanlığın duyuruları kısmında mevcut. Şirketlere verilen ruhsat ve işletme kolaylıklarıyla Anadolu coğrafyasını emperyalistlerin çıkarları doğrultusunda delik deşik etme emelleri hız kesmeden devam edecek.

***

GAZETECİ DOĞU EROĞLU YAZDI: ELEMENTLERİN AKIBETİ ALTIN MADENİ PRATİĞİNDE GİZLİ

Şimdiye kadarki altın madenciliği karnemizden hareketle, NTE’leri çıkarıp zenginleşmeye kalktığımızda ekolojik bedeli Türkiye, halk sağlığı ve toplumsal bedelini üretim havzalarında yaşayanlar ve gelecek kuşaklar üstlenecek. Rahatlıkla söyleyebiliriz ki, madencilik faaliyetlerinin ortaya çıkaracağı refah Türkiye’de seçkin bir azınlık dışında kimseye ulaşmayacak.

***

MADEN MÜHENDİSİ MEHMET TORUN YAZDI: NETAMELİ BİR MADEN: NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ

Bu metallerin madenciliği büyük miktarda toksik atık üreten ağır kimyasal işlemler gerektirmekte ve bu durum çevresel felaketlere yol açmakta. Ayrıca bu metaller genellikle düşük cevher konsantrasyonlarında bulunduğundan, rafine ürünü elde etmek için büyük miktarda kayaçların işlenmesi gerekmekte. Bu nedenle birçok ülke bu maliyetli üretim sürecine mesafeli yaklaşmakta.