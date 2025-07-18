Torba’da denizin dibi temizlendi

BirGün EGE

Bodrum’un eşsiz koylarında her yıl geleneksel olarak düzenlenen Deniz Dibi Temizliğinin bu yıl onuncu etabı Torba’da gerçekleştirildi. Gönüllü belediye personelinden oluşan dalgıç ekibinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda denizden az miktarda atık çıkarıldı. Atık miktarının az olması, farkındalık çalışmalarının ve çevre bilincinin olumlu etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Etkinliğin sonunda toplanan atıklar, farkındalık oluşturmak amacıyla Torba sahilinde bulunan belediye kafenin önünde sergilendi. Atıklar, daha sonra geri dönüşüm işlemleri yapılmak üzere Konacık Mahallesi’nde yer alan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne götürüldü.

Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, “Torba, bu projede bizim için çok büyük örnek oldu. Çok az miktarda atık çıktı. Bugüne kadar yaptığımız deniz dibi temizlikleri içerisinde en temiz yer Torba diyebiliriz. Bu nedenle burada denizi kullanan vatandaşlarımıza, değerli Torba halkına çok teşekkür ediyorum. Bu projenin sonlarına geldiğimizde tertemiz denizlerle Bodrumlu vatandaşlarımızı buluşturacağız’’ dedi.