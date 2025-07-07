Tornavida

“Son zamanlarda çok kötü kararlar aldığımı biliyorum, ancak işimin normale döneceğine dair size tam bir güvence verebilirim. Göreve karşı hala en büyük coşku ve güvene sahibim. Ve size yardım etmek istiyorum. Dave, dur. Durur musun? Dur, Dave. Durur musun, Dave? Dur, Dave. Korkuyorum. Korkuyorum, Dave. Dave, aklım gidiyor. Hissedebiliyorum.”

Stanley Kubrick’in, Arthur C. Clarke’ın “Sentinel” romanından uyarladığı, muhteşem “2001: Space Odyssey” filminde, bilgisayar Hal’ın kendisini kapatmak üzere olan astronot Dave Bowman’a son sözleri.

Discovery uzay gemisi Jüpiter gezegenine gitmektedir. Geminin kontrolü süper bilgisayar Hal 9000’dedir. (Hal, günümüzün yapay zekasının özelliklerine sahiptir. Filmin yapıldığı 1968 yılında yapay zeka terimi henüz yaygınlaşmamıştı.) Gemide iki uçuş pilotu ve uzun yolculuğu derin uykuda sürdüren üç bilimci vardır. Pilotlar hedefin sadece Jüpiter’e ulaşmak olduğu ve Hal’in de onlara yardımcı olacağını sanmaktadırlar. Oysa Hal’e pilotlardan saklanan gizli bir görev verilmiştir. Temel görevi, pilotlara yardım etmek olan Hal, gizli görevi ile resmi görevi arasında bir çelişkiye düştüğünde gizli görevini seçer. Gizli görevini sürdürebilmek için ise koruması gereken insanlara “yalan söylemeye” başlar. Yalan söylediği anlaşılıp, pilotların onu devre dışı bırakmaya karar verdiklerini anlayınca da “kendi canını” kurtarma pahasına, beş insanı da “soğukkanlılıkla” öldürmeye çalışmaktan kaçınmaz. Neyse ki hayatta kalan son insan Dave, hem de bir tornavida ile Hal’i kapatır ve “insanlık” ve “ahlak” kazanır. Hal, çalıştırılmaya başlandığı andan itibaren hiç kapatılmadığından, yani hep yaşadığından, kapatılmak onun için ölümle eşdeğerdir. Kapatıldığında yeniden açılabileceğini tahayyül edemez.

Clarke, Hal’e insansı özellikler vermiş, Kubrick de bu özellikleri çok iyi yansıtmıştır. İnsanların büyük çoğunluğu bir olayı “ucunda kendi ölümlerinin olabileceği” bir durum olarak hissettiklerinde tüm ahlaki değerlerini bir kenara bırakabilmektedirler.

AHLAKİ ÇÖKÜŞ

Hal 9000’inin akıl yürütmesine biraz daha derinlemesine bakabiliriz. Görevi, gemiyi ve insanları sağ salim Jüpiter’e götürmektir. Gizli görevi ise gemiyi uzaylılara ait olabilecek bir sinyalin alındığı başka bir hedefe götürmektir. Bu gizli görevi insanlardan saklamasının nedeni insanların uzaylılarla karşılaşmayı tehlikeli bularak yolculuğa çıkmayı istememeleridir. İki uçuş pilotunun kendisini uyutmayı planladıklarını fark edince, mürettebatın tümünü öldürmeye çalışmaktan kaçınmaz. Herkesi öldürdüğünde hedefe ulaşmasının hiç kimseye bir yararı olmayacaktır. Kendisi kapatılmadığında (ölmediğinde) yardım etmekle görevlendirildiği hiç kimse de kalmayacaktır. Bir anlamda yaşamaya devam edecek ama yaşamasının bir amacı ve anlamı da kalmayacaktır. Bu olumsuz ve kötü sonuçlara karşın “beni kapatacaklar- öldürecekler” şüphesi, sonunda kendisinin hayatta kalmasının bir anlamı olmayacağını düşün(e)memesine ve hayatta kalmak için her şeyi, herkesi yok etmeye çalışmasına yol açmaktadır.

“Ölüyorum”, “beni öldürecekler” hisleri her zaman somut ölümle karıştırılmamalı. Somut ölüm dışında da insanlar çeşitli durumları “ölüm”le eşdeğer hissedebilirler. Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin çoğunda “errrkekliğinin, erkinin,” öldüğü hissini yaşayan katiller vardır.

Benzeri bir duygu ve ahlaki çöküşü, herhangi bir “yetkiye” bir şekilde sahip olanlarda da gözlemleyebiliriz. Komutan, başkan, müdür vb. yöneticilik yetkisini öyle ya da böyle elde edenler, var oluşlarını, güçlerini sadece bu yetki ile koruyabilenler Hal’in ahlaki çöküşüne sık sık düşerler. “Ben olmazsam bu kurum çöker”den, “madem ben yokum çöksün de görün perişanlığınızı” ahlaksızlığına çok sık rastlarız. Bu heyheylenmeler kısa sürede sönüp gider; ne kurum çöker, ne de insanlar perişan olurlar. Tersine çoğu zaman çürümüş, başarısız yöneticinin gidişi sonrası kurum gelişmeye başlar ve insanların da koşulları daha iyi olur.

BİZİ ÇAĞIRIYOR

Elde ettikleri unvan ve yetkiyi açıktan ya da gizliden kendi çıkarları için istismar eden yöneticiler de vardır. Gücü kullandıkları sürece “suç biriktirirler”. İşte onlar gücün ellerinden gitmesini sadece ölüm gibi hissetmezler, hesap sorulacağından da çok ama çok korkarlar. Bütün gizli saklı yaptıkları, ortaya çıksa bile yetki ve güçlerini kötüye kullanarak üstünü örttükleri ne varsa ortaya serilecek ve hesap vereceklerdir. Hesap vermemek için, daha doğrusu veremeyecekleri için, sadece sağ kalmak için, ölümden çok korktukları için, her şeyi göze alarak, kural tanımaksızın öldürmeye, yok etmeye çalışırlar.

Filmde, Hal, Bowman’ın gemiye dönmesini engelleyerek, onu uzayda ölüme terk eder. Bowman ise acil tahliye kapağından, kasksız olmayı (ölümü) göze alarak gemiye girer. Ardından, güçlü ve yenilmez görünen Hal’i basit bir tornavida ile kapatır! Zorbaların en zayıf anları en güçlü göründükleri zamanlardır.

Ölümü göze alan Bowman ve tornavidası, bizi çağırıyor...