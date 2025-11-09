Totaliter rejimler ve vergilendirme ilkeleri

Tuncay KAPUSUZOĞLU - kapusuzoglu@gmail.com

Totaliter rejimleri, ülke yönetiminde gücün mutlak olarak tek bir merkezde toplanması olarak tanımlayabiliriz. Bu gücü elinde tutanın birey olması ya da komite, parti liderliği gibi grup olması rejimin niteliğini değiştirmemektedir.

Vergilendirme ilkeleri, beklenen işlevlerin gerçekleşmesi için vergilerin seçiminde, tekniğinde, uygulanmasında geçerli olan kurallar bütününü ifade etmektedir.

Demokrasilerde ve hukukun egemen olduğu rejimlerde işlerlik kazanan vergilendirme ilkeleri totaliter rejimlerde nasıl bir yapıya dönüşmektedir? Bu soruyu üzerinde uzlaşılan evrensel vergilendirme ilkeleri itibariyle değerlendirelim:

1. YASALLIK İLKESİ:

Demokratik toplumlarda egemenlik hakkı kanuna dayanır; vergi kanunla konulur, kanunla kaldırılır. Verginin yasallığı ilkesinin kökeni 1215-Magna Carta Anlaşması’na kadar gitmektedir. Bu ilkenin uygulanmasında vergilerin konulması, kaldırılması Yasama Organının yetki alanına bırakılmıştır. Yürütme Organı, yalnızca yürürlükteki yasalar kapsamında vergiyi toplamakta ve kullanmaktadır.

Totaliter rejimlerde Yasama Organı tamamen gücün, yani otoritenin kontrolündedir. Parlamentolar, işlevi olmayan, görkemli binalardan ibarettir. Otoritenin talebi dışında bir karar alınması mümkün değildir. Totaliter rejimlerde yürütmenin sahibi olan Otorite, aynı zamanda yasamanın ve yargılamanın da üzerinde mutlak güç sahibi olduğundan uygulamadaki kontrol mekanizması hiçbir şekilde işlev görmemektedir. Vergilendirmede keyfilik, ihtiyaç doğrultusunda her zaman mümkündür.

2. GENELLİK VE EŞİTLİK İLKESİ:

Vergilendirmede genellik ilkesi, bir toplumda mali gücü olan herkesin vergi vermesi anlamına gelir. Demokrasilerde herkes, dil, din, mezhep, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç ve benzeri nedenlerle ayrımcılığa uğramaksızın yasa önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, topluluğa veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz. Devlet organlarını kullanan İdare, bütün işlemlerinde yasa önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etmek zorundadır. Vergilendirmenin genel olması, eşit olmasının da ön koşuludur.

Totaliter rejimlerde tüm vatandaşların eşit olması diye bir kural yoktur. Totaliter devleti destekleyen, yanında olan kişiler her zaman makbul vatandaşlardır ve farklı şekillerde bu sadakatlerinin ödülünü almaktadırlar. Bu durum hayatın tüm alanlarında olduğu gibi, çoğu kez vergilendirme konusunda da kendini gösterir. Verginin yasallığı ilkesinin uygulanamaz oluşu, vergilendirmede genellik ve eşitlik ilkelerinin de uygulanabilme şartlarını imkânsızlaştırır. Dünyadaki totaliter rejimlerde vergilendirmede yapılan tercihleri, uygulanan istisnalar ve muafiyetlerden vergi denetimine kadar her alanda görmek mümkündür.

3. AYIRMA İLKESİ:

Ayırma ilkesi, kişilerin elde ettikleri gelirlerin niteliği doğrultusunda, ekonomik durumları ile orantılı olarak vergi ödemesi anlamına gelir. Ayırma ilkesinde, sermayeden elde edilen gelirlerin emekten elde edilen gelirlere göre daha yüksek oranda vergilendirilmesi öngörülür.

Totaliter rejimlerde, sermayeye kimlerin sahip olacağına gücü elinde tutan otorite karar verir. Sermaye büyük ölçüde devlete ait olabileceği gibi, özenle belirlenen “makbul vatandaşlar”a da ait olabilmektedir. Sermaye, kurgulanan rejimin en önemli yapısını oluşturur. Bu nedenle, vergilemede sermaye-emek ayrımında, emeğe ciddi bir avantaj sağlanması mümkün değildir. Otorite ya da otoriteye bağlı sermaye ne kadarına karar verirse emek gelirleri o kadar vergiye tabi tutulmaktadır. Sendikalaşmanın ya da örgütlenmiş etkin kuruluşlarının olmaması, emek geliri elde edenlerin haklarını arayamamasına, otoritenin vereceği kararlara sessizce, sorgusuz sualsiz uymasına yol açmaktadır.

4. BELİRLİLİK İLKESİ:

Vergilendirmede belirlilik ilkesi, vergilerin tutarının, tarh ve tahsil zamanlarının hem idare hem de kişiler açısından belli ve kesin olması anlamına gelir. Vergilerle ilgili kurallar ve işlemler, açık ve anlaşılır olduğu ölçüde keyfilik de önlenmiş olur.

Totaliter rejimlerde, vergilendirmede belirlilik ilkesi önemli olmayan bir ayrıntıdır. İhtiyaç doğduğunda genel kural olan “belli ve kesin olma” çok rahat göz ardı edilebilmekte, herhangi bir şekilde tartışma ya da görüşme yapılmadan Otoritenin talebi doğrultusunda uygulama yönlendirilmektedir.

5. GERİYE YÜRÜMEZLİK İLKESİ:

Hukuki güvenlik ilkesi, vergi yasalarının geçmişte meydana gelen olaylara uygulanmamasını gerektirir. Sonradan çıkarılmış yasalarla geçmiş dönemler için vergi uygulanması, vergi yükünün artırılmasına yol açar, yükümlülerin devlete ve hukuk düzenine olan güvenlerini sarsar, ekonomik ve ticari hayatta bulunması gereken belirlilik ve istikrarı bozar.

Totaliter rejimlerde ihtiyaç doğduğunda otoritenin talebiyle geçmişe yönelik olarak vergi alınması gayet doğal bir olaydır. Belirtilen rejimlerde Devlete ve düzene olan güven evrensel hukuk kurallarına bağlılıktan ziyade çok daha farklı kriterlerden oluştuğu için, vergi yasalarının geriye yürümezliği ilkesi üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir unsur değildir.

6. MALİ GÜCE UYUM İLKESİ:

Mali güce göre vergilendirme ilkesi, kişilerin ekonomik ve kişisel durumları göz önüne alınarak vergilendirilmesini ifade eder. Bu ilkeye uyulmasıyla vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı sağlanır.

Totaliter rejimlerde vergilendirmede ayırma ilkesinde olduğu gibi, verginin kimden hangi tutarda nasıl alınacağına Otorite karar vermektedir. İhtiyaç doğrultusunda toplanan vergilerin tüm vatandaşlar için adaletli olması ve dengeli dağılımı önem taşımayan bir kriterdir. Totaliter rejimlerde makbul vatandaşlar ve özenle seçilmiş sermaye sahipleri, diğer vatandaşlardan daha önceliklidir. Vergilendirmede uygulamayı otoriteye tam itaati esas alan bu kitle yönlendirmektedir.