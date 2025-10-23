Tottenham Hotspur, evinde mutsuz

2023 yazında 86,4 milyon Sterlin karşılığında Bayern Münih’e transfer olduğunda geride Tottenham formasıyla 317 maçta kaydettiği 213 gol bırakmıştı Harry Kane, kulüp tarihinin büyük golcüsü, İngiltere’nin mütevazı, efendi kaptanı. Gollerine Bundesliga’da devam etti 32 yaşındaki oyuncu, Alman takımında 106 maçta 103 gol atarak, takımının 2024-25 şampiyonluğunu kazanmasında önemli rol oynadı. Bu, kariyerinin ilk şampiyonluk kupasıydı. Tottenham Hotspur teknik direktörü Thomas Frank, geçenlerde BBC’ye verdiği söyleşisinde, Kane'in İngiltere'ye dönmesini istediğini ve 48 gol atarak Alan Shearer'ın Premier Lig'deki 260 gollük rekorunu geçmesi gerektiğini dile getiriyordu. Ancak Kane, İngiltere’ye dönmeyi düşünmediğini, Bavyera'da mutlu olduğunu söylüyor ve devam ediyordu: “Bayern'e transfer olduğum zamanlarda sorsaydınız kesinlikle geri döneceğimi söylerdim. Ama şimdi burada mutluyum, elbette bu, önümüzdeki yılın nasıl geçeceğine ve birlikte neler başaracağımıza bağlı. Şu anda harika bir dönemde olduğumuzu söyleyebilirim ve başka hiçbir şey düşünmüyorum.” Kane, hem Tottenham hem de İngiltere milli takımlarının tüm zamanların en golcü oyuncusu ve yakın zamanda Avrupa'nın en büyük beş liginden birinde oynayan futbolcular içinde bu yüzyılda 100 gole en çabuk ulaşan oyuncu oldu. Görünüşe göre onu Tottenham formasıyla izlemek şimdilik mümkün olmayacak ama gelecek zamanlar ne gösterir bilinmez.

Milli maç arasından sonra Kane’nin eski takımı Tottenham evinde Aston Villa karşısında. Villa, Tottenham’a karşı son altı lig maçının dördünü kazandı, (2M), öncesinde 29 maçta sadece 4 galibiyet almış olmaları son sezonlardaki gelişimin göstergesi. Takımın göze batanı Morgan Rogers, 2025'te ligde 9 asistle sıralamada zirvede, son iki lig maçında iki asisti bulunuyor. 2012 Mayıs’ında 1-1 tamamladıkları maçtan bu yana Tottenham ile Villa arasında oynanan son 20 lig maçının hiçbiri beraberlikle sonuçlanmadı, o sürede Tottenham’ın 14, Villa’nın 6 galibiyeti bulunuyor. Tottenham’ın iç saha karnesi zayıf, ligde son 17 iç saha maçının sadece üçünü kazandı (4B, 10M). Nitekim, bu serinin ilk maçından (10 Kasım 2024) bu yana, hiçbir takım ligde Tottenham kadar iç saha maçını kaybetmedi (10) veya daha az iç saha puanı (13) toplamadı.

Ev sahibi Tottenham 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Vicario, savunmada Porro, Danso, Van de Ven, Spence, orta sahada Bentancur, Palhinha, ileri uçta Kudus, Simons, Odobert, önlerinde gol umutları Tel. Misafir Villa aynı dizilişte, kalede Martinez, savunmada Cash, Konsa, Torres, Digne, orta sahada Onana, Kamara, ileri uçta Guessand, Rogers, McGinn, önlerinde golcüleri Malen. İlk bölümde oyunu geriden kuran rakibi karşısında 3. bölgede çok adamla baskıda Villa, Tottenham savunmasında maç öncesinde sakatlanan Romero’nun yerine Dano sahada. 4 numara geçen Mayıs’tan beri ilk kez ilk 11’de. 5’te soldan kullandığı ilk kornerin devamında golü buluyor Tottenham, Kudus’un sağdan ortasında Van de Van’in enfes kafa pasında Bentancur yarım voleyle topu ağlara gönderen oyuncu, pozisyonda Villa savunması adam paylaşımında hatalı. Geriye düştükten sonra 3. bölgeye kalabalık çıkıyorlar, 12’de sağdan arka arkaya kullandıkları iki kornerden pozisyon yaratamıyorlar. 15’te rakip savunmanın çıkarken kaptırdığı topta Cash demarke pozisyonda isabetsiz vuruyor, ilk 15 dakikada topa yüzde 48 oranında sahip olurken rakip kaleyi iki kez yokluyorlar. 15’ten sonra tempoyu yükseltiyor misafir takım, 3. bölgeye kalabalık çıkıyorlar. 22’de Tottenham savunmasında sarı kartı gören Van de Van. 25. dakikaya kadar kullandığı üç kornerde rakip savunmayı geçemiyor Tottenham, sağ kanatta Kudus adam eksiltme becerisi ve çabukluğuyla göze batan oyuncuları, ancak zaman zaman topla fazla haşır neşir. 27’de ikinci gole yaklaşıyorlar, Bentancur’un pasında Odobert’in sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşunda gole izin vermiyor Villa kalesinde Martinez. 30’dan sonra rakip savunmanın arkasına attığı uzun toplarda gol arıyor Villa, sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Youri Tielemans’ın yokluğu takımı 2. bölgede olumsuz etkiliyor. 38’de beraberliği yakalıyorlar, Rogers yaklaşık 23 metreden sağ üst köşeye füze gönderiyor, pozisyonda Tottenham kalesinde Vicario çaresiz, Villa rakip kaleyi bulan ilk vuruşunda golü bulurken skor 1-1’e geliyor. Tottenham’ın topa yüzde 48 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi iki kez yokladığı beş dakika uzatılan devre karşılıklı gollerle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. Devreye ofansif başlıyor Tottenham, 50’de Villa atağında Danso’nun Digne’ye müdahalesi sert, pozisyon kasti olmamasına rağmen tehlikeli hareketten kırmızıya yakın. Akabinde Tottenham atağında Palhina’nın vuruşunu sağ köşeden çıkartıyor Martinez, maçın muhtemel kırılma anlarından. 60’da Tottenham’da Tel yerini Richarlison’a bırakıyor. Villa’da iki değişiklik, Guessand ve Malen’in yerlerini Buendía ve Watklns alıyor. Malen’in agresif Tottenham defans oyuncuları Danso ve Van de Ven karşısında etkili olamaması takımın ofansif gücünü olumsuz etkiledi, 26 yaşındaki Hollandalı Arsenal ve Ajax alt yapılarından yetişmiş. Villa’da değişikler sonrası Guessand'ın yokluğunda McGinn sağ, Buendia orta sahanın soluna kayıyor. 70’ten sonra oyuna tempo yükseliyor ama iki takım da 3. bölgede net pozisyon üretemiyorlar. 77’de sağdan kullandığı kornerin devamında öne geçiyor Villa, oyuna sonradan giren Buendia sağ çaprazdan sol köşeye sert vuruyor, pozisyonda topa müdahalede geç kalan Tottenham savunması hatalı, misafir takım geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçiyor. Pozisyonda Rogers muhtemelen kaleci Vicario'nun görüş alanında, ancak takım arkadaşı Danso ofsaytı bozan oyuncu, haliyle gol kararı geçerli. 82’de Tottenham’da Simons ve Odobert’in yerlerini Bergvall ve Muani alıyor. 26 yaşındaki Fransız forvet PSG’den kiralık, Tottenham’da ilk maçında. 7 dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 61.291 taraftarın şahitliğinde 2-1 kazanıp sezonun 3. galibiyetini alan Villa üç puanı kapıyor. Tottenham ligde evinde son 17 maçın sadece üçünde üç puan sevinci yaşadı, iç saha performansı hocaları Thomas Frank adına düşündürücü. Maçın adamı: Morgan Rogers, Hücumda birçok pozisyonda görev alabilen Rogers, Aston Villa ve İngiltere Mili Takımının önemli bir parçası haline geldi ve Thomas Tuchel'in milli takımda göreve gelmesinden bu yana sekiz maçın tamamında forma giydi.