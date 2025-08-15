Troçki’nin gölgesinde bir ada polisiyesi

Zeynep GÜVEN

Önay Yılmaz’dan geçmişle bugünü buluşturan politik bir cinayet anlatısı. İstanbul’un sürgün adası Büyükada, bu kez bir cinayet mahalli. Ama öyle herhangi bir yer değil: Arap İzzet Paşa Köşkü, yani halk arasındaki adıyla Troçki Evi. Sovyet devriminin mimarlarından Troçki’nin sürgün yıllarını geçirdiği bu tarihi yapı, şimdi hem geçmişin hem bugünün hesaplaşmalarına tanıklık ediyor. Önay Yılmaz’ın kaleme aldığı Troçki Evi, hem polisiye hem de tarihsel belleğe dair çok katmanlı bir roman.

GERİLİM, TARİH VE POLİTİKA ARASINDA

Roman, Büyükada’da işlenen esrarengiz bir cinayetle açılıyor. Cesedin bulunduğu mekân, Troçki’nin bir zamanlar yaşadığı ev. Bu seçimin tesadüfi olmadığı çok geçmeden anlaşılıyor: Yazar, mekân üzerinden bir tarihsel yük ve politik ima inşa ediyor. Troçki’nin devrimci gölgesi, yalnızca köşkün duvarlarında değil; olayları çözmeye çalışan başkomiserin zihninde, adalıların suskunluğunda ve cinayetin ardındaki sır perdelerinde de dolaşıyor.

Önay Yılmaz, uzun yıllar gazetecilik yapmış bir isim. Bu deneyimini, romanın atmosferine başarıyla yansıtıyor. Sorgu odalarındaki diyaloglar, adli tıp raporları, delil takibi ve toplumsal belleğe dair küçük ama etkili ayrıntılar, kurmacayı olabildiğince inandırıcı kılıyor. Fakat Troçki Evi yalnızca bir ‘katili bulma’ romanı değil. Aynı zamanda bir yüzleşme anlatısı.

Romanın en çarpıcı yönlerinden biri mekânın bir karakter gibi anlatıya dâhil edilmesi. Arap İzzet Paşa Köşkü, yalnızca bir mekân değil; bir dönemin hayal kırıklıklarını, devrim ihtimallerini ve politik sürgünlüğü temsil eden bir simge. Yılmaz, Troçki'nin İstanbul günlerine doğrudan dalmadan, onun varlığını romanın dokusuna incelikle yediriyor. Bu da anlatıya yarı gerçek, yarı hayaletimsi bir hava katıyor.

Adalı karakterlerin suskunluğu, bazı ipuçlarının kayboluşu, geçmişin üstünün bilinçli şekilde örtülmesi… Bunların her biri, Türkiye’deki kolektif unutma refleksine bir gönderme gibi okunabilir. Troçki Evi, bu açıdan yalnızca polisiye değil, bir bellek sorgulaması olarak da değerlendirilebilir.

POLİSİYE İÇİNDE POLİTİK DERİNLİK

Klasik polisiyenin sık başvurduğu yöntem olan ‘katili bul, hikâye bitsin’ yaklaşımının dışına çıkan roman, asıl olarak sistem eleştirisine yöneliyor. Hukukun, güvenliğin ve adaletin mekanik işleyişi; tanıkların çelişkili ifadeleri; medya manipülasyonu gibi öğeler hikâyeye güncel bir gerçeklik katıyor.

Başkomiser karakterinin iç sesleri, adli prosedürle olan gerilimi ve olaylara dair sezgisel yaklaşımı; sıradan bir dedektif öyküsünü karakter odaklı, hatta yer yer psikolojik derinliği olan bir romana dönüştürüyor.

Önay Yılmaz, Troçki Evi romanında tarihsel bir figürün gölgesinden yola çıkarak, Türkiye’nin yüzleşilmeyen geçmişine ve kolektif hafızadaki deliklere odaklanan bir polisiye kurgu sunuyor. Roman, hem sade kurgusu hem de çok katmanlı mesajlarıyla, polisiye edebiyat okurlarına yeni bir kapı aralarken, kültürel belleği önemseyen okura da güçlü çağrışımlar yapıyor.