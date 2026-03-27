Troya Maratonu’na son bir ay kaldı

BirGün EGE

Çanakkale'de Troya Maratonu için geri sayım başladı. 26 Nisan 2026 Pazar günü düzenlenecek organizasyon, Troya Ören Yeri’nden başlayıp önemli tarihi noktaları kapsayan parkuruyla, kente büyük bir spor etkinliği yaşatacak. İlki geçen yıl düzenlenen ve yoğun ilgi gören maraton, bu yıl “Efsanelerin İzinde” sloganıyla daha geniş bir katılımcı kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

Halihazırda 17 farklı ülkeden sporcuların kayıt yaptırdığı organizasyon, başta Çanakkale Kara Savaşları’nın 111. yıl dönümü kapsamında bölgeyi ziyaret edecek Avustralya ve Yeni Zelandalı misafirler olmak üzere, dünyanın dört bir yanından katılımcılara açık olarak planlandı. Bu sene organizasyonun en dikkat çeken yeniliği, “Troya’nın Destanı” isimli 42 kilometrelik tam maraton parkuru olacak.