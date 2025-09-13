Trump bir neokorporatist mi?

Önder KULAK - Kurtul GÜLENÇ

Bugünlerde en sık tartışılan siyasal konuların başında neofaşizm var. Bilhassa da burjuva demokratik sınırlar içine hapsolmuş neofaşist figür ve partilerin kontrolündeki hükümetler. Bunlardan kimileri, söz konusu sınırların ötesine geçme arzusundan (en azından şimdilik) yoksunken, birçoğu daha baştan bu sınırları aşma hedefiyle seçimleri kazandı. Trump da bu son isimlerin başında geliyor. Kendisi çoğu kimse nezdinde Batı’daki merkez ülkelerde yükselen neofaşizmin rol modeli.1 Son günlerde Trump, daha çok ekonomi politikalarıyla gündemde. Trump’ın ekonomiye devlet müdahalesi anlamına gelen çeşitli pratikleriyle beraber, bir “neokorporatist” olup olmadığı artık sıkça sorulan sorular arasında.

KORPORATİZM

Çoğunlukla ilk faşizm örnekleriyle anılan korporatizm, serbest piyasa kapitalizminden farklı olarak, belirlediği planlama doğrultusunda devletin ekonomik ilişkilere sıkça müdahale ettiği bir formdur. Bu noktada korporatizmle ilgili yaygın bir yanılgı hemen açıklığa kavuşturulabilir. Korporatizm ne sermayedarların mülkleri ne de tekelleşmeleri önünde bir tehdittir. Aksine, elindeki tüm baskı ve zor imkanlarını kullanarak, özel sermaye birikiminin önündeki engelleri kaldırmayı hedefler. Dolayısıyla korporatist ekonomiler tam bir devlet kapitalizmi eğilimi taşımazlar. Belirli sektörlerde devletin ciddi etkisi hissedilebilir ancak mutlak ve yegane değildir. İtalya örneğinde bu etki daha belirginken, Almanya örneğinde daha zayıftır. Esasen, çizilen sınırlar üzerinden devletin ya da “devletli kimseler”in belirli sermayedarlarla seçici iş birlikleri, hisse ya da kâr ortaklıkları ve karşılığında teşvikleri, muafiyetleri ve sübvansiyonları söz konusudur. Korporatist formu ayırıcı kılan, siyasi kararların yasalardan evla olduğu bir ortamda devletin ekonomik ilişkilere belirleyici müdahalesi, bu müdahale imkanıyla elde ettiği pay ve bu payın kullanımı ve yeniden bölüşümüdür. Bu müdahale işçi sınıfı örgütlülüğünün kırılmasından hangi sermayedarın hangi üretim, değişim ve bölüşüm sınırlarına sahip olduğunun belirlenmesine kadar uzanabilir.

MAGA

Trump ikinci başkanlık töreninde, Tesla, Amazon, Meta, Alphabet, Apple, OpenAI gibi ABD ekonomisinin mevcut dinamosunu oluşturan tekellerin sermayedarlarıyla fotoğraf karesi vermekten çekinmedi. Geçmişte çoğunlukla sanatçıların, topluluk liderleri ve kanaat önderlerinin öne çıktığı törenlerden farklı olarak, bilinçli bir tercihti bu. Kaldı ki Trump daha seçim sürecinde, “Make America Great Again!” sloganına yandaş ve karşı olan sermayedarları etiketlemeye çoktan başlamıştı bile. Bu kare bu listenin bir sonucu oldu.

Trump’ın artık burjuva demokratik sınırları iyiden iyiye çiğnemenin ve aşındırmanın ötesinde, aşmaya da başladığı söylenebilir. Sözgelimi birkaç hafta önce acil durum çağrısında bulunup ulusal muhafızların asayişi sağlamak, suç oranlarını düşürmek, şehirleri evsizlerden arındırmak, protestoları bastırmak gibi hedeflerle sokaklarda görevlendirilmesi bu adımlardan biri. Buna vize, oturum izni ve vatandaşlık başvurularının haksız iptallerinin yanı sıra, ICE’ın yetkilerinin genişletilmesi ve etkinliklerini “terör operasyonları”yla eşdeğer ilan edip göçmenleri sınır dışı etmeye başlaması da eklenebilir. Asıl tartışma ise son günlerde ekonomi etrafında yoğunlaşıyor. Tartışmaların odak noktası yakın zamanda gümrük tarifeleri olsa da şimdilerde devletin hisse ve kâr ortaklıkları, ayrıca FED yönetim kurulu üyesi Cook’un görevden alınma girişimi daha ağır basıyor.

NEOKORPORATİZM?

Trump ikinci döneminin ilk günlerinden beri, çeşitli sermayedar toplantıları gerçekleştiriyor. Bu toplantılarda ekonomiyi katılımcılarla birlikte nasıl şekillendireceğini anlatıyor. Blokzincir sektörüyle başlayan bu toplantılar şimdi hemen her sektörü kapsamakta. Toplantılar toplu ya da belirli şirketler özelinde gerçekleşebiliyor. Her toplantıda kendisinin tek karar mercii olduğunun altını çizen Trump, neoliberal teamülleri hiçe sayarak, devlet yönetiminin gözlerden ırak tutulan kısmına ait kurum ve lobilere de bir parça ışık tutuyor aslında. Bu toplantıların şimdiden belirgin sonuçları söz konusu.

Huang ve Trump arasında geçen toplantıdan yaklaşık bir ay sonra, NVIDIA Çin ithalatından kazanacağı kârın yüzde on beşini devletle paylaşmayı kabul etti. Peşi sıra AMD de. Intel ise, Trump’ın baskısı sonucu, yüzde onluk hissesini devlete devrettiğini açıkladı. Trump’ın devletin doğrudan hisse ve kâr ortaklığı kurmasına yorumu, Intel gibi nice örnek kazandırmayı umduğu ve devletin böylesi şirketleri özellikle destekleyeceği oldu. Lutnick’in Palantir’den bir parça hissesini devlete aktarması talebi Trump’ın sözlerinin ardından hiç de şaşırtıcı olmadı. Bunların yanına gümrük tarifeleri, FED’in kararlarına ve üyelerine doğrudan müdahale meseleleri de eklenerek, Trump’ın neoliberal formu değillediği ve ekonomiye (önceki faşizm örneklerinin bir devamı anlamında) neokorporatist bir form kazandırmaya çalıştığı tartışmaya açıldı.

Bugün krizleri yönetmede kapitalist iktidarların sürekli baskı ve zora başvurdukları bu iklimde, esasen neoliberalizm, neomuhafazakarlık ve hatta neofaşizm arasındaki çizgiler artık hayli silikleşmiş durumda. Kaldı ki mevcut iktidarların çoğunlukla heterojen bakış açılarına sahip oldukları da söylenebilir.

Bilhassa 1970’lerden sonra varlığını hissettirme başlayan neofaşist hareketlere bakıldığında; siyasal açıdan (kimilerinde bir doz neoliberal aşıya rağmen) ilk faşizm örnekleriyle görece bir devamlılık sergileseler de ekonomik açıdan şerhli bir neoliberal formu savunur haldeler. Bu şerhlerin en dikkate değer sonuçlarından biri, neoliberal yapıya oligarşik bir “asma tavan” eklemleme istemidir. Trump da bu çerçeveyle uyumlu. Dolayısıyla hamleleri keskin olsa da Trump’ı bir neokorporatist ilan etmek, meseleyi oldukça kabalaştırmak olur. Şu noktada sadece neoliberal ekonomi içinde birtakım “neokorporatist” revizyon çabalarından bahsedilebilir. Dilediği siyasal serbestiye kavuştuğunda neler olabileceğini öngörmek şimdiden mümkün değil. Ancak ki bir revizyonun ötesine geçtiğinde, neofaşizmin başlı başına yeni bir ekonomik form yakaladığı söylenebilir.

1 Trump’ın benimsediği neofaşist ideolojiye dair bkz. John Bellamy Foster, The Maga Ideology and the Trump Regime, Monthly Review, 1 Mayıs 2025.