Trump özel ordusunu kuruyor

C. J. ATKINS

Trump tarafından imzalanan yeni bir başkanlık emriyle, normalde Ulusal Muhafızlar’ın yasalara göre eyalet valilerinin denetiminde olması gerekirken, iç huzursuzlukları bastırma amacıyla doğrudan başkan ve savunma bakanının emrinde olacak, asayiş için bir ulusal muhafız birliğinin yaratılması manşetlere düştü.

Hitler’in S.A.’ları ve kahverengi gömleklilerinden beri ileri kapitalist bir ülkenin lideri resmi ordu ve emniyet gücü dışında, şahsına hesap verecek özel bir siyasal orduya sahip değildi. Ancak Trump ve baş danışmanı Stephen Miller’in planı hayata geçerse, MAGA imparatorunun eline geçecek olan tam olarak bu olacak.

Bu hamle hukuk, güçler ayrılığı, sivil özgürlükler konularında çok ciddi soruları ortaya çıkarıyor, ancak aynı başkanlık emrinin bir başka kısmı çok daha tehlikeli riskleri barındırıyor.

Bu emir Trump tarafından kurulacak görev gücünün “kollukta ya da diğer benzer işlerde tecrübesi olan” sivil gönüllülerin, mevcut federal kolluk birimleriyle birlikte çalışarak Trump’ın “suç aciliyeti” olarak tanımladığı yerlerde başkanın emirlerini yerine getirecekler.

DC listenin başındaki eyalet ve hem Trump’ın kontrolündeki Ulusal Muhafızların hem de özel MAGA ordusunun konuşlandırılması bekleniyor. Ancak başkanlık emrinde açıkça, bu birliklerin “kamu güvenliği ve düzenin kaybolduğu diğer şehirlere” ancak “şartlar gerekli olduğunda” gönderilebileceğini belirtiyor.

Düzenin ne zaman bozulduğunun kararını verecek yegâne isim ise Başkan’ın kendisi. Chicago bu kanunsuz birim için ikinci hedef gibi görünüyor.

‘BELKİ DİKTATÖR SEVİYORUZ’

Emir, Miller’ın yöneteceği görev gücünün, Pam Bondi’nin Adalet Bakanlığı ile birlikte “bu özelleştirilmiş birliğin en kısa zamanda meydana getirilmesi, istihdam sağlanması ve teçhizatlandırılmasını” emrediyor. Finansmanının nereden sağlanacağı belirtilmiyor, ancak işe alımlar online başvuru portalı üzerinden hemen başlatılacak.

Resmi kolluk güçlerinin dışında böyle özel bir silahlı örgütlenmenin kurulması ve Ulusal Muhafızların Savunma Bakanı Pete Hegseth’in kontrolüne geçmesi, ABD’yi faşizm yolunda ilerletiyor.

Geçen pazartesi günü emri imzalamasının ardından Trump’ın bizzat kendisi diktatörlük fikrini kamuoyu tartışmalarına taşıdı. İcraatlarını eleştirenlere verdiği yanıtta, Trump diktatör olmadığını ancak Amerikalıların bir diktatöre sahip olmaktan hoşlanabileceğini söyledi. TV kameralarına dönerek yaptığı konuşmada, “Eleştirenler; ‘Ona ihtiyacımız yok. Özgürlük, özgürlük, bu adam bir diktatör, o bir diktatör’ diyorlar, ancak birçok kişi de diyor ki ‘belki bir diktatör istiyoruzdur’” dedi.

Trump’ın diktatörlük yaptığı eleştirilerini reddederken, sınırsız güçten hoşlanacağını ima ettiği ilk konuşma bu değil. 2023 Aralık’ında ikinci bir dönem için yarışırken, “Birinci gün hariç” diktatör olmayacağını söylemişti. Sonrasında iğneleyici bir konuşma yaptığını, ancak “birçok insanın” diktatör olma ihtimalinden hoşlandığını söyledi ve sıkça da her ne kadar anayasaya aykırı olsa da üçüncü dönem için aday olma isteğini dile getiriyor.

Fakat imzaladığı emirde iğneleyici bir şey yok. Ülkeyi bir başkanlık diktatörlüğünün kuruluş yoluna doğru hızla ilerletiyor.

Bu yılın başlarında yayınlanan bir anket, birçok Amerikalının çoktandır gelmekte olanı gördüğünü gösterdi. Şubat ve Mart 2025 arasında düzenlenen Axios anketine göre ABD’de yaşayan insanların %52’si Trump’ı “Amerikan demokrasisini yıkmaması gücünün sınırlanması gereken tehlikeli bir diktatör” olarak görüyor.

Yaklaşık 6 ay sonrasında, tehcir baskınları, ağır hasar yaratan ticaret savaşı, yargının altının boşaltılması, seçim bölgeleri hileleri, tüm emek yasalarını yok etme kampanyası, LA ve DC’de askeri işgalin ardından şimdi bu yeni başkanlık emirleri ile birlikte muhtemelen çok daha fazla kişi bu görüşü paylaşıyordur.

Pazartesi günü yayınlanan başkanlık emirleri ayrıca DC üzerindeki yürütme kontrolünü de güçlendirecek diğer adımlar attı, muhtemelen böylece diğer siyah yoğunluklu, ilerici şehirlerde yapılması planlananların bir özetiydi.

İskân ve Kentsel Gelişim Bakanı, DC Konut İdaresinin ya da Bakanlık konutu sahiplerinin belirlediği suçla mücadele ve güvenlik gerekliliklerine uygunluğu soruşturmak ve gerektiğinde polisi çağırmak için yetkilendirildi. Bu da devlet destekli ve kamu konutlarında iskân eden, büyük oranda yoksul, işçi sınıfından ve beyaz olmayan insanlara yönelik bir saldırı hamlesi.

Benzer şekilde, Ulaştırma Bakanlığına da eğer metro ve otobüslerde suç bir olgu haline gelirse “gerekli iyileştirici müdahalede bulunma” yetkisi verilerek, DC’de toplu taşımaya mecbur olan insanları hedef alabilmenin de yolu açıldı. Emrin diğer kısımları da bir suçun konu olup olmadığının belirlenmesinde yegâne yetki ilgili yürütme gücüne veriliyor.

Ulusal Park Hizmetlerine daha fazla ABD Park Polisi yetkilileri istihdam ederek muhtemelen parkları devriye gezerek, yatacak yer arayan evsizleri ve eylemcileri kovma yetkisi verildi.

DEMOKRASİ TEHLİKEDE

Trump’ın özel ordusunun, başkanın siyasi tabanından “gönüllülerle” dolmasını bekleyebiliriz. Eski askerleri, eski polisler ve göçmenleri toplamak, Trump muhaliflerini ve halk hareketlerini bastırmak için gönüllü olanlar muhtemelen görev bekliyor olacaklar.

Trump’ın 6 Ocak 2021’deki darbe girişiminde hücum kıtası rolü oynayan beyaz üstünlükçü Proud Boys ve diğer gruplar, yeni şiddet eylemlerine kılıf bulmuş olacaklar. Hayatın tüm alanlarından militarizm tırmanışa geçti.

Büyük resme baktığımızda, bu başkanlık emri, “kanun nizam” üzerinde ulusal çapta sınırsız bir başkanlık kontrolü için iki katmanlı bir yapı üretiyor: Hegseth’in federalleşmiş Ulusal Muhafızları ve Trump’ın özel MAGA ordusu. Sahte suç aciliyeti bahanesi yaratılarak, ABD’nin içinde askeri operasyonlar için zemin hazırlanıyor.

Muhafızların bakanlık emrine geçirilmesi, yerel ve eyalet yönetimlerinin tamamen ortadan kalktığı durumlar hariç federal birliklerin emniyet ihtiyaçlarına kullanılmasını yasaklayan 1878 Posse Comitatus yasasını ihlal ediyor. Trump’ın hedefindeki DC, Chicago, LA gibi hiçbir şehir böyle bir durumda değil. Bu tamamen tehlikeli sonuçlar yaratabilecek bir güç gaspı.

Miller’ın sivil gönüllüleri ise Trump kontrolü eline almak ya da muhalif sesleri bastırmak istediğinde konuşlandırılabilecek, tam anlamıyla bir başkanlık paramiliter güçleri.

Kongrenin mevcut cumhuriyetçi çoğunluğunda ise yaşananları engelleyebilecek bir irade yok, kongre sözcüsü Mike Johnson’un liderliğinde tam bir suç ortaklığı yaşanıyor. Buna rağmen, meclis ve senato halktan itiraz mesajları ve mektuplarıyla yığılmalı.

Bu tür icraatlar ile mücadele için mahkemeler bir alan, ancak orada da MAGA yüksek mahkeme dahil kontrolünü çok genişletmiş durumda.

2026 ara seçimleri, Trump’a karşı yasal bir itiraz için ilk şans olacak, ancak hali hazırda yozlaşmış Amerikan demokrasisi o zamana kadar dayanamayabilir. Bugün harekete geçmek gerekir.

Demokrasiye yönelik tehdit yadsınamaz, ama daha da gerilemesi kaçınılmaz değil. Eğer faşizme karşı birleşik cepheyi gerektiren bir vakit varsa, o vakit bugündür.

Kaynak: peoplesworld.org

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ