Trump ve Harris’in dış politika tutumları: Ortadoğu’yu ne bekliyor?

Dünyanın bir numaralı hegemon gücü ABD’de haftaya bugün kritik bir seçime gidilecek. Eski Başkan Donald Trump ve mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in yarışacağı seçimde sandıktan çıkacak sonuç sadece bu ülkeyi değil tüm dünyayı ilgilendiriyor. Özellikle 7 Ekim’den bu yana İsrail’in Filistin’den başlayarak Lübnan ve Suriye’ye kadar yaydığı savaşın geleceği, Ortadoğu’da İran’ı merkeze alan yeni bir strateji ihtimali, Ukrayna savaşının geleceği 5 Kasım’da belli olacak başkanın kim olacağı ile yakından ilgili.

ORTADOĞU’DA FARK İNCE

İki başkan adayı arasında İran ve bir bütün olarak Ortadoğu meselesi açık politika farklılıklarından çok yaklaşım ve ton farkı ile ele alınıyor. Harris, 2019 seçimlerinde Trump hükümetinin 2018’de ayrıldığı nükleer anlaşmaya dönmeye istekli olduğunu belirtmişti. Biden yönetiminde bu konuda herhangi bir adım atılamamış olsa da Harris bu seçim döneminde de anlaşmaya geri dönmeye dair niyetini belli etti. Biden - Harris yönetimi gerilimi üst seviyeye tırmandırma niyetinde değil. İran’ın 13 Eylül’de füzelerle İsrail’i vurması, İsrail’in de 26 Ekim’de 100’den fazla uçakla İran’ı "kontrollü" bombalaması Beyaz Saray’ın siyaseti ile örtüşüyor.

EN BÜYÜK MESELE İRAN

Harris’in ulusal güvenlik uzmanı, bu dönemde Biden ile de çalışan Phillip Gordon. Gordon dış politikada etkili bir isim olarak görülüyor. Voice of America’daki bir makale, Gordon’un varlığının Harris’in İran politikası açısından belirleyici olduğu yorumunda bulunuyor. Harris’in İran konusundaki genel tutumu, Trump’a kıyasla daha ılımlı olduğu için de ciddi eleştirilere yol açtı. Amerikan muhafazakarları içerisindeki en etkili düşünce kuruluşlarından biri olan Heritage Foundation, Harris’in İran politikasının, ‘İsrail’e utanç verici ihanet’ olarak değerlendiren bir makale paylaştı. Harris, eleştirilerin önüne geçebilmek için geçtiğimiz günlerde İran’ı hedef alan açıklamalarda bulundu. İran’ın nükleer silahlara sahip olmasının önüne geçebilmenin en önemli önceliği olduğunu belirten Harris, “İran ABD’nin en büyük düşmanı. İran’ın elinde Amerikan kanı var” dedi. Harris’in İran’a yönelik sözleri hem Filistin meselesinde tepki çekmeden İsrail’e destek verebilmek hem de nükleer anlaşma masasına dönme çağrısı olarak niteleniyor.

Trump’ın İran konusundaki tutumu ise bir önceki dönemindeki Ortadoğu politikası ile hem benzerlikler hem de zıtlıklar taşıyor. Trump 2016’da seçildiğinde kampanyasındaki en önemli maddelerden biri, “Ortadoğu’daki sonsuz savaşları bitirmek” idi. Putin ile yakın ilişkilerinin, ülkede sırasıyla Afganistan, Irak, Libya ve Suriye’deki savaşlar sebebiyle oluşan huzursuzluğun ve Çin’e karşı yeni bir cephe açma stratejisinin de belirleyici olduğu bu ‘barışçıl’ stratejinin sonucu olarak ABD’nin Irak ve Suriye’deki askeri varlığı bir ölçüde azaltılmıştı.

Ancak Trump öte yandan bir önceki döneminde İran ile ortak nükleer anlaşmadan keyfi şekilde çıkmıştı. Trump’ın bu seçim dönemindeki kampanyası da İran’a yönelik birçok tehdit içeriyor. Biden-Harris yönetimini İran ve Hamas’a karşı yumuşak davranarak güçlenmelerine sebep olmakla suçlayan Trump, her fırsatta İran’a karşı daha saldırgan davranacağını vaat ediyor. Nükleer anlaşmadan kendisi çıktığını yeniden hatırlatan eski başkan, “İran’ın bizim dönemimizde terörü finanse edebilecek parası yoktu” dedi. Trump’ın başkan yardımcısı J. D. Vance, bir röportajda, “İran’ı vuracaksanız sert vurmalısınız” demişti. Uzmanlar, Trump’ın İran konusunda yalnızca ambargolarla değil, askeri anlamda da daha sertleşeceği yorumlarını yapıyor. Trump’ın Biden-Harris yönetiminin aksine Netanyahu’yu sınırlamayacağı, seçimleri kazanırsa İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında daha fazla cesaret bulacağı konuşuluyor.

FİLİSTİN BÜYÜK KRİZ

Filistin’de bir yıldır yaşanan soykırımın en büyük sponsoru ABD. Biden-Harris yönetimi geçtiğimiz bir yılda İsrail’e tüm zamanların en fazla askeri ve mali yardımını yaparak yaşanan insanlık dramına ortak olmuştu. Harris, göreve geldiği günden beri iki devletli çözümü savunuyor. 7 Ekim sonrası başlayan soykırım boyunca da ABD hükümeti içerisinde İsrail’e karşı en eleştirel söylemlerde bulunan isim. Ancak tüm bu eleştirel tonuna karşı ABD’nin İsrail’e verdiği destekte bir azalma beklenmiyor. Ancak özellikle seçimlerin öncesinde Filistin meselesi, Harris’in seçmen tabanı açısından en hassas noktalarından biri.

Harris’in Filistin ve genel olarak Ortadoğu politikası ABD’nin bölge çıkarlarının nasıl geliştirileceğinden öte iç politikada da önemli bir konu. ABD’de üniversitelerde Filistin’e yönelik destek eylemlerinin katılımcıları büyük oranda Demokrat Parti seçmeni. Ağustosta Michigan’da yapılan Demokrat Parti konferansında Harris’in Filistin eylemcilerinin sözlerini “Ben konuşuyorum” diyerek bastırmaya çalışması, başka bir konuşmasının çıkışında Demokrat Parti üyelerinin eylemcilere tepki olarak kulaklarını kapatarak yürümesi büyük tepki çekmişti. Hakeza bunun yanında seçimlerin sonucunu belirleyeceği düşünülen 7 eyaletten biri olan Michigan’da Arap Amerikalı nüfus yoğunluğu önemli bir etken. Doğal Demokrat Parti tabanı olarak görülen bu seçmen nüfusu da Harris’in İran, Filistin ve İsrail konusunda söyledikleri ve vaat ettiklerini dikkatle dinliyor.

∗∗∗

YOK ASLINDA BİRBİRLERİNDEN FARKLARI

Trump Filistin konusunda son derece agresif bir tutum benimsiyor. Bir önceki başkanlık döneminde ABD’nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyarak şehri İsrail toprağı olarak kabul etmişti. Ayrıca damadı Jared Kushner’in çabaları ile gerçekleşen İbrahim anlaşmaları ile İsrail ve körfez ülkeleri arasındaki gelişmeler de büyük oranda gelişmişti. Trump’ın başkan yardımcısı adayı J. D. Vance de CNN’e verdiği röportajda, “ABD, İsrail bu savaşı nasıl sürdürmeyi uygun görüyorsa öyle hareket etmesine imkan vermeli. Hamas ideolojisini yenemezsiniz ama komutanlarını yok edebilirsiniz, İsraillileri de bu konuda cesaretlendirmemiz gerekiyor” dedi. İbrahim anlaşmalarının ve Trump’ın ilk dönemindeki Ortadoğu politikasının mimarı Jared Kushner, Filistinlilerin Necef çölüne ya da Mısır’a taşınması ve Gazze’nin son derece değerli bir sahil şeridi olarak değerlendirilmesini söyleyebilecek kadar ileri gitmişti. Trump’ın İsrail taraftarlığı, yalnızca dış politikadaki yaklaşımından kaynaklanmıyor. İçeride de cumhuriyetçilerin en sadık kitleleri arasında sayılabilen Evanjelist kilisesi, Trump’ın en önemli destekçisi. Evanjelistler, ABD’de İsrail davasını en fanatik şekilde savunan Hristiyan grubu. ABD’de beyaz Hristiyan üstünlükçülüğü savunan dini grup, İsrail’in de Araplara karşı orta doğuda galip gelmesini savunuyor. Siyonizm ve Evanjelizm arasındaki bu yakınlık da Trump’ın İsrail dostluğunun bir başka sebebi.

IRAK-SURİYE: ÇEKİLME GERİLİMİ

Harris’in Suriye politikasının, Biden dönemine göre büyük değişiklik göstermeyeceği yorumları yaygın. İlk olarak Trump döneminde Suriye’de rejim değişikliği hedefinden somut olarak vazgeçilmiş, Biden iktidara geldikten sonra ülkenin kuzeyi dışında kalan bölgeye yönelik herhangi bir operasyon geliştirilmemişti. Ancak Harris, göreve geldiği ilk günden bu yana ABD’nin Suriye konusundaki etkisizliğini ve Esad ile normalleşmeyi eleştiren isimlerden. 2019 yılında Esad için “Halkını hamam böceği gibi katleden bir savaş suçlusu” yorumunda bulunan Harris, Trump yönetimini de Suriye’den geri çekilme stratejisi sebebiyle eleştirmişti. ABD’nin geri çekilmesinin Kuzey’deki Kürt güçlerini de zayıf bıraktığına işaret eden Harris, Rojava’ya sempatiyle yaklaşıyor.

İRAN’IN ETKİSİ NASIL KIRILACAK?

Ancak bu seçimde her iki başkan adayının da önündeki en önemli sınav hem Suriye hem de Irak’ta İran etkisinin artması. Geçtiğimiz yıl 7 Ekim saldırısının ardından bölgesel çatışmanın parçası olan her iki ülkede İran destekli güçler ABD üslerine saldırı düzenlemişti. Bunun yanında, Biden’ın 2025’te Irak’tan 2026’da ise Erbil’den çekilme sözü vermesi, özellikle faal başkan yardımcısı Harris açısından zorlayıcı bir durum. Harris çekilme anlaşmasını sürdürecek olsa da Irak’ta İran etkisinin kırılması için Tahran’a yönelik ambargoların sürmesi güvencesini almak isteyecektir. Bunun için Irak bankalarını da ABD Hazine Bakanlığı üzerinden baskı altına alacağı yorumları mevcut. Trump’ın ise hem Suriye hem Irak politikalarının daha sonuç alıcı olması bekleniyor. Amerikan ordusunun her iki ülkeden çıkışı stratejisini ilk hayata geçiren isim olan eski başkanın, bu plandan geri adım atmayacağı ve Kuzey Irak’ta Suriye’ye operasyon yapabilecek kapasitede bir güç bırakmayacağı yorumları mevcut. Bu yorumların bir dayanağı Heritage Foundation’in hazırladığı 2025 Projesi başlıklı rapor.

TÜRKİYE: YENİ BÖLGESEL PLAN DEVREDE Mİ?

Harris ve Trump’ın Türkiye’ye bakışları çok fazla ayrışmıyor. Trump 2016’daki başkanlık döneminde Türkiye ve Erdoğan ile ‘esnek’ bir ilişki kurmuştu. AKP’lilerin Trump’ın kampanyasına şaibeli yatırımları, Halk Bank davası, Reza Zarrab skandalı, Rusya ile ilişkilerin yakınlaşması, Trump’ın Erdoğan’a hakaretamiz mektubu, S-400 alımları ve yaptırımları…

Her ne kadar Trump sürprizli bir aktör olsa da bu dönemde Türkiye ile ilişkilerin birinci belirleyeni muhtemelen Irak ve Suriye’den çekilme konusundaki tavır olacaktır. Türkiye gündemini bugünlerde meşgul eden yeni çözüm süreci tartışmalarının da ilişkili olduğu iddia edilen Kuzey Suriye ve Kuzey Irak’ın geleceğinde, Trump seçilirse muhtemelen bir güç boşluğu oluşacağı yorumları yapılıyor. AKP de bu boşluktan siyasal ve askeri anlamda yararlanmak isteyecektir. Hakeza Trump’ın İran’a karşı daha sert, İsrail’e ise daha destekleyici tavrı, bölgedeki gerilimi daha fazla tetikleyecek. Türkiye’de iktidarın bölgede yeniden etkili bir aktör olma çabası sır değil. Bu sebeple Trump’ın Türkiye ile ilişkilerini, böyle bir gerilim hattında AKP’nin alacağı tavır belirleyecektir. Harris’in Türkiye tavrında da her ne kadar Ortadoğu’nun geleceği belirleyici olacak olsa da Trump kadar esnek bir ilişki kurmayacağı açık. Biden geçen 4 yılda yalnızca bir kez Erdoğan ile görüştü. Geçtiğimiz günlerde de Erdoğan’ın Harris ile görüşme talebi sonuçsuz kalmıştı. Dolayısıyla olası bir Harris hükümeti, Erdoğan iktidarındaki Türkiye ile ilişkilerini aynı mesafede tutması beklenebilir.

∗∗∗

UKRAYNA: SEÇİM SAVAŞIN KADERİNİ BELİRLEYECEK

İç politika yaklaşımlarından sonra belki de en belirgin farklardan biri Ukrayna-Rusya savaşı. Harris, savaşın çıktığı dönemdeki ABD başkan yardımcısı olarak Ukrayna’nın Rusya ile barış masasına oturmasına karşı. Geçmişte de barış ihtimali yine ABD’nin müdahalesi ile sabote edilmişti. Harris her konuşmasında Ukrayna’nın olası zaferinin Amerikan çıkarları için kritik önemde olduğunu yineliyor ve Trump’ı Ukrayna’yı desteklememekle suçluyor. Harris başkan olursa da Ukrayna açısından sonuç alıcı bir stratejiyle geleceğini düşünmek için pek bir bulgu yok.

Trump, başkanlık döneminde Putin ile yakın bir lişki sürdürmüştü. Trump, geçtiğimiz günlerde de açıkça Rusya’yla savaş çıkardığı ve barış yapmakta başarısız olduğu için Ukraynalı lideri açıkça hedef almıştı. Seçim münazaralarında “Ukrayna’nın savaşı kazanmasını istiyor musunuz” sorusuna açık bir cevap veremeyen Trump, Zelenski için de “Dünyanın en iyi satıcısı” diye alay ederek, ABD’nin Ukrayna’ya yaptığı yardımları hedef aldı. Trump’ın seçildiği durumda Ukrayna’ya yardımın zayıflayacağı, Zelenski’nin yalnızlaştırılarak Rusya ile barışa zorlanacağı yorumları yapılıyor. Nitekim Trump Zelenki ile ‘zafer planının’ konuşulduğu yüz yüze görüşmede de savaşı çabucak bitirmeye niyetli olduğunu söylemişti.