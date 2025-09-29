Trump’ın gümrük vergisi terörizminden dersler

Prabhat PATNAIK

Ekonomi kitapları bize eğer bir ülke ithal edilen ürünlerin içerideki üreticilerini korumak istediğinde gümrük vergileri koyduğunu öğretir. Ancak Donald Trump’ın gümrük vergileri çok daha geniş bir hedefe hizmet ediyor: Tıpkıı bir askeri müdahale, darbe ya da terör saldırısı gibi, devletleri kendi iradesi önünde eğilmek zorunda bırakmak.

Hindistanlı tekstil ihracatçıları, Amerikan tekstil sektörünü korumak için değil, Hindistan’ın Trump’ın önünde eğilebilmesi için %50’lik gümrük vergisine maruz bırakıldı.

Bu Trump’ın gümrük politikasındaki anomalileri açıklıyor. Hindistan’a %50 gümrük vergileri Rus enerjisi aldığı için verilen bir ceza. Çin ise Rus enerjisinin en büyük alıcısı, Hindistan’dan çok daha büyük de bir ülke ancak Çin’e uygulanan gümrük vergisi %50’nin altında. Bu farklı muamelelerin altında Trump’ın Çin’in aksine Hindistan’ın üzerine gidebileceğine inancı yatıyor. Çin darbe alırsa aynı şekilde karşılık verir, örneğin nadir elementlerin ihracatını durdurabilir, Ancak Hindistan henüz bir karşılık vermekle tehdit edemedi. Hindistan bu açıdan kendisi gibi %50 gümrük vergisine maruz bırakılan ancak karşılık vereceğini söyleyen Brezilya’dan da ayrılıyor.

Trump’ın Brezilya mallarına %50 gümrük vergisi dayatmasındaki görünür sebep ise çok daha garip. Bu vergi artırımının sebebi, ülkenin eski neofaşist devlet başkanı olan ve son seçimi kaybeden Jair Bolsonaro’nun mahkemeye çıkarılması. Trump ise Bolsonaro’nun onuru korunarak beraat ettirilmesi gerektiğini düşünüyor. Bu başka bir ülkenin adalet sistemine yönelik inanılmaz bir müdahale ancak Trump’ın kavgacılığının da esas sebebi değil. ABD emperyalizmine karşı oluşabilecek herhangi bir birleşik cepheyi ortadan kaldırabilmek için bu Trump’ın gümrük vergisi terörizminden dersler Gazze’de yaşanan, üçüncü dünya ülkeleri emperyalist buyruklara karşı çıkmaya cesaret ederse başka yerlerde de gümrük-terörizmiyle yaşanabilir. Bu, intikamcı emperyalizmin yeniden sahneye çıkışıdır cephedeki en büyük iki üçüncü dünya ülkesine gözdağı vermek istiyor.

VERGİ SİLAHI

Gümrük vergilerinin silahlaştırılması emperyalizmin kendine özgü bir taktiği. Sömürgeleştirme sonrası çoğu üçüncü dünya ülkesi, kendi kendine yeterliliği teşvik etmeyi, iç pazarı genişletmeyi ve özellikle kamu sektörünü, yerli üretimi ve teknolojik yetenekleri geliştirmek için bir araç olarak kullanmayı amaçlayan bir devletçi strateji izledi.

Emperyalizm bu stratejiye karşı amansız bir saldırıya gelişti, ideolojik olarak da Doğu Asya’da Hong Kong, Singapur, Tayvan ve Güney Kore’den oluşan dörtlü çetenin sözde başarısına işaret ettiler. Dünya Bankası “içe dönük” ve “dışa dönük” gelişim stratejileri diye bir ayrıma gitti ve Doğu Asya dörtlüsünün başarısına atıfta bulunarak “dışa dönük” stratejinin üstünlüğünü savundu.

Burada neoliberal dönemde yaşananların ayrıntısına girmeye gerek yok; ancak bugün açıkça görülen şey, üçüncü dünya ülkelerini metropol pazarlarına bağımlı hale getirdikten ve “kurallara dayalı” bir uluslararası düzen hakkında tumturaklı laflar ettikten sonra, emperyalizmin artık onları gümrük vergileri yoluyla kendi buyruğuna uymaya zorlayabilmesidir. Bu, milyonlarca üçüncü dünya köylüsünü ve işçisini (aralarında milyonlarca kadın işçi de vardır) işsiz bırakarak büyük bir sefalete sürüklemekle tehdit edebilir. Hindistan’da pamuk çiftçilerine karşı bunu şimdiden yapmaktadır: kendi tarım sübvansiyonlarını devasa boyutta sürdürürken, Modi hükümeti kısa süre önce pamuk ithalatındaki %11 gümrük vergisini kaldırmıştır. Daha fazla çiftçi intiharını kaçınılmaz kılacak bu durum, ABD’nin Hindistan’ın tekstil işçilerini ABD pazarını %50’lik fahiş bir tarife ile kapatarak vurmasının olumsuz etkisini bir nebze bile azaltmayacaktır. Trump’ın Hindistan’ın tekstil ve konfeksiyon ihracatına yönelik gümrük vergileri de tam olarak bunu tehdit etmektedir. Bugün Gazze’de en grotesk haliyle yaşanan şey, eğer üçüncü dünya ülkeleri emperyalist buyruklara karşı çıkmaya cesaret ederse başka yerlerde de askeri müdahaleyle olmasa bile gümrük-terörizmiyle yaşanabilir. Bu, intikamcı bir emperyalizmin yeniden sahneye çıkışıdır.

Buradan çıkarılması gereken ders, Hindistan ve diğer üçüncü dünya ülkelerinin dekolonizasyonun hemen ardından fark ettikleri gibi, ağırlıklı olarak iç pazara dayalı, kendine yeterliliği hedefleyen, müdahaleci bir kalkınma stratejisinin dekolonizasyonun zorunlu bir tamamlayıcısı olduğudur. “Dışa dönük” bir kalkınma stratejisi, yalnızca emperyalizmin pazarına bağımlılığı sebebiyle değil, başka nedenlerle de üçüncü dünya ülkelerini emperyalizmin buyruklarına boyun eğmek zorunda bırakır.

Burada, ülkenin gıda ürünleri bakımından kendi kendine yeterliliğini terk ederek ABD’den gıda ithalatına bağımlı hale gelmesini engelleyen çiftçilerin bir yıl süren mücadelesine şükran borçluyuz. ABD’den gıda ithalatına bağımlı hale gelmek, emperyalizme Hindistan üzerinde iradesini dayatmak için çok daha güçlü bir silah vermiş olurdu. Gazze halkının soykırımına göz yuman bir metropol gücün, emperyalist çıkarların tersine davranması halinde Hindistan gibi bir üçüncü dünya ülkesinde kıtlık çıkarmak için gıda ithalatını durdurmaktan zerrece çekinmeyeceği açıktır.

STRATEJİ DEĞİŞTİRMELİ

Dolayısıyla Hindistan gibi bir ülke için gerekli olan, kalkınma stratejisini değiştirmektir. Bu, basitçe eski müdahaleciliğe dönmek anlamına gelmemeli, iç pazarın büyüklüğünü sürekli artırmayı hedefleyen bir müdahaleci strateji anlamına gelmelidir. Bunun için tarımsal büyümeyi (örneğin toprak reformu yoluyla) teşvik etmek, gelirleri emekçi halk lehine yeniden dağıtmak ve refah devleti tedbirleri aracılığıyla toplumsal ücreti yükseltmek gerekir.

Modi hükümetinin 15 Ağustos’ta açıkladığı Mal ve Hizmet Vergisi (GST) indirimleriyle bunu yapmaya çalıştığı düşünülebilir; ama bu iddia gülünçtür. Çalışan sınıflara odaklı olmayan, zenginlerden alınacak vergilerle dengelenmeyen bu vergi indirimleri gerçekte benim 24 Ağustos’ta People’s Democracy’de belirttiğimden biraz daha büyük olsa da (GSYİH’nın %0,1’i değil %0,6’sı; 0,32 trilyon rupi değil 1,95 trilyon rupi), yine de son derece yetersizdir. Refah devletini önceleyen alternatif bir kalkınma rotası, devletin en az %10 daha fazla harcama yapmasını gerektirir.

Buna ek olarak hükümet, Trump’ın gümrük vergilerinden dolayı işsiz kalacak işçilerin acılarını hafifletmek için adımlar atmak zorundadır. İhracat sübvansiyonları gibi önlemler Trump karşılık verecek olsa bile yine de uygulanabilir; Çin ve Brezilya’nın yaptığı gibi ABD’ye misilleme yapılmasının yanı sıra, yeni pazarlar bulunması ve bu durumun kurbanı olacak işçilere alternatif istihdam olanakları yaratılması gerekir.

Modi hükümeti ise bunların hiçbirini yapmadığı gibi, tam tersine ABD’yi hoşnut edebilmek için başka alanlarda tavizler vermeye çalışmaktadır. Örneğin, Hindistanlı çiftçilere zarar verecek olan pamuk ithalatında gümrük vergisini sıfırlamakta; dahası, Hindistan kırsalındaki çaresizlere can simidi olabilecek MGNREGS harcamalarını da tam bu kritik dönemde kısmaktadır.

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ

Kaynak: peoplesdemocracy.in