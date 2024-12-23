Trump’ın o cümlesini kesmek cinayet

ABD’nin seçilmiş başkanı Trump’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye’de rejimin devrilmesiyle ilgili sözleri iktidar medyasında bayram havası estirdi. Anadolu Ajansı başta olmak üzere tamamı “Erdoğan çok zeki ve güçlü” ve “Türkiye büyük güç” başlıklarıyla donandı.

Fakat iktidar medyasında Trump’ın sözlerini serinkanlı değerlendiren yazarlar da oldu. Bu isimlerden biri olan Özay Şendir, Milliyet’teki yazısında Trump’ın bir cümlesine dikkat çekti:

“Açıklamada hoşumuza giden cümleler var ama can sıkıcı noktalar da var. Mesela ‘Türkiye dostane olmayan bir şekilde Suriye’yi kontrol etti’ cümlesi Ankara’nın bugüne kadar savunduğu tezin tam aksi bir cümle.”

Hürriyet’te Sedat Ergin ve Yunus Paksoy da yazılarında aynı cümlenin üzerinde durdular. Sedat Ergin, Trump’ın “ticari yaşamı”ndan esinlenerek kullandığı “Unfriendly takeover” teriminin “dostane olmayan el koyma” olarak Türkçeye çevrilebileceğini ve “bir şirketin, başka bir şirketin hisselerini sahibinin rızası olmadan elde etmesi” anlamına geldiğini vurguladı. Yunus Paksoy da “Trump ne demek istedi” başlıklı yazısında bu cümleyi çözümlemeye çalışırken Trump’ın, “çökme” anlamına gelebilecek “Hostile Takeover” terimini kullanmadığını belirtti.

Muhalif medyadan Murat Yetkin ise Yetkinreport’taki yazısında bir adım daha ileri giderek, “unfirendly takeover” terimini doğrudan “çökme” diye çevirdi; Trump’ın o cümlesini de “Türkiye, Suriye’ye çöktü” olarak aktardı. Yetkin, Trump’ın bu ifadesini “Türk medyasındaki haberlerin pek çoğunda bulmanın mümkün olmadığı”nın da altını çizdi.

Yetkin’in bu saptaması doğruydu. Özay Şendir’in yönettiği Milliyet de dahil olmak üzere iktidar medyasının gazete, haber sitesi ve TV’lerinin haberlerinde Trump’ın “Türkiye dostane olmayan bir şekilde Suriye’yi kontrol etti” cümlesinden eser yoktu. Hürriyet, Sabah, Akşam, Türkiye, Yeni Şafak ve benzerlerini geçtim Anadolu Ajansı’nda bile bu cümle ayıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kahire dönüşünde uçakta gazetecilerle yaptığı söyleşide de bu cümleden söz edilmedi. Oysa Trump’ın bu cümlesi, Türkiye’nin Suriye politikasına bakışını anlayabilmek için çok değerliydi. Nitekim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El Cezire ile söyleşisinde bu cümleye ilişkin bir soruyu yanıtlamak ve tepki göstermek zorunda kaldı. Daha fazla yok sayamadılar yani…

Sadece övgü sözcüklerini içeren, hoşnutsuzluk yansıtan bu cümleyi yok sayan haberler, tam bir kandırmacaydı; habercilik cinayetiydi. Gazeteci, öncelikle bilgiyi eksiksiz yayımlamakla yükümlüdür; bilgiyi eğip bükmek propagandacıların işidir.

İktidar medyası böyle de muhalif medya ne yaptı? Aslına bakarsanız onlardan da çok azı bu cümlenin önemini kavradı, haberlerinde yer verdi. Sadece ANKA, Artı Gerçek ve Milli Gazete gibi birkaç sitede bu cümleler başlığa çıkarıldı.

Muhalif medyadaki refleks kaybı da bir kez daha kendini göstermiş oldu böylece….

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TEK CÜMLEYLE:

• Cem Küçük, X’te “kanal tedavisi ve implant” yaptırdığı diş kliniği hakkında övgülerde bulunurken “Bu paylaşımım asla reklam değil deneyim aktarımı” dese de adını verdiği kliniği tanıtıyor, tavsiye ediyordu.

• Türkiye gazetesinin “Azılı teröristin inine girdik” haberinde Mihraç Ural için “Nusayri terörist” yazılması -tıpkı ‘Müslüman terörist’ denmesi gibi- ayrımcı ve nefret söylemi üreten bir dildi.

• Hürriyet ve Karar, bazı restoranlarda en az 1500 lira harcama zorunluluğu uygulanması haberine “Restoranlarda harcama limiti” diyerek “minimum” ile “limit”i karıştırdı.

• Cumhuriyet’in “Otomobil” sayfasında “Geleceğin teknolojisini bugüne taşıyan” övgüsüyle başlayan “Yeni Frontera ilkbaharda Türkiye’de” haberi, Opel’in web sayfasında yayımlanan şirket bülteni ile sözcüğü sözcüğüne aynıydı; sadece bülten biraz kısaltılmıştı.

• Sabah, bir zamanlar MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin bile “rüşvet ve yolsuzlukla mücadele haftası” olarak adlandırdığı 17-25 Aralık 2013 süreci hakkında “FETÖ’nün 17-25 Aralık ihaneti” başlığıyla altı günlük yazı dizisi yayımlayan iktidar yanlısı tek gazeteydi.

• Yeni Şafak’ın “Borçları katladılar” haberinde SGK prim borcu olan CHP’li belediyeler sıralandı ama büyük borçlu Kocaeli, Samsun, Malatya gibi AKP’li belediyelerin yazılmadı.

• İHA ve Yeni Şafak’ın “Meslek lisesi 1 yılda 7 milyon ciro yaptı” haberinde öğrencilere “işçiliğin en az yüzde 30’u kadar ödeme” yapıldığı belirtildi ama aslında gelirin yüzde 30’u öğrencilere paylaştırılıyor.

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