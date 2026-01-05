Trump’ın savaşı durdurulmalı

Branko MARCETIC

Donald Trump’ın “savaş karşıtı” bir başkan olabileceğine dair herhangi bir umut, 2024 seçimlerini kazanır kazanmaz, yönetimini bir grup savaş yanlısıyla doldurduğu anda neredeyse tamamen ortadan kalktı. Trump’ın İsrail’in İran’la savaşını desteklediği, uluslararası sularda tekneleri havaya uçurduğu bir yılın ardından şimdi de Venezuela’ya saldırması ve ülkenin liderini kaçırmasıyla bu umut uçurumdan aşağı yuvarlanıp kayalıklara çarptı.

Trump’ın Venezuela’daki rejim değişikliği operasyonunun kaba, tehlikeli ve pervasızca yasadışı olduğu zaten söylenmeye bile gerek olmayan bir gerçek. Ancak bu müdahale, açık bir uluslararası hukuk ihlali olmasının ötesinde, Trump’ın ABD Anayasası’nı bir kez daha alenen ayaklar altına almasının son örneği. Başkan Yardımcısı J. D. Vance’in iddialarının aksine, Adalet Bakanlığı bir yabancı lider hakkında iddianame düzenledi diye Anayasa’nın Savaş Yetkileri Maddesi’ni sihirli biçimde geçersiz kılan bir boşluk bulunmuyor.

Bu arada, uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin iddianamelerin Trump’ın az önce yaptıklarıyla hiçbir ilgisi yok. Önümüzdeki haftalarda bu iddiaları defalarca duyacak olsak da analistlerin uzun süredir vurguladığı gibi Venezuela’nın ABD’ye kokain akışıyla neredeyse hiçbir ilgisi bulunmuyor. Trump, bu argümanını kendisi bile neredeyse alay edercesine çürüttü. Sadece haftalar önce uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giymiş bir Latin Amerika eski devlet başkanını affetti ve kamuoyuna açık biçimde Caracas’ın petrol rezervlerini ele geçirme arzusundan söz etti. Şimdi ise “çok büyük Amerikan petrol şirketlerinin” Venezuela’nın petrol sektörüne “son derece güçlü biçimde” dahil olacağı bir ziyafetin hayalini kurarcasına adeta ağzının suyu akıyor.

BU SADECE BAŞLANGIÇ

Ancak mesele yalnızca petrol değil. Trump’ın bugün açıkça ifade ettiği üzere, Venezuela’ya yönelik saldırı, yönetiminin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi’nin hayata geçirilmesinden ibaret. Bu strateji, başkanın kendi ifadesiyle “Don Roe Doktrini” olarak adlandırdığı Monroe Doktrini’ni canlandırmayı, Batı Yarımkürede Amerikan üstünlüğünü yeniden tesis etmeyi, Çin’i Latin Amerika’dan dışlamayı ve bölgedeki sol hükümetlerin Trump’la uyumlu yönetimlerle değiştirilmesini en öncelikli hedef olarak belirliyor. Venezuela devlet başkanının devrilmesinden saatler sonra Trump, Kolombiya, Küba ve Meksika’yı benzer bir saldırıyla tehdit etmeye başladı.

Bunun nereye varacağını kimse bilmiyor. Bir zamanlar Trump, Cumhuriyetçi Parti adaylığını George W. Bush’u, Amerikalıların başına bela olan aptal rejim değişikliği savaşlarıyla suçlayarak kazanmıştı. Bugün ise bu savaşları ülkenin kapısına kadar taşımakla kalmıyor, Bush’u bile geride bırakarak erken “Görev tamamlandı” ilanları yapıyor ve kendi deyimiyle bir televizyon programı gibi kurguladığı operasyonun “hızına ve şiddetine” hayranlıkla bakıyor.

Ancak bundan sonra ne Venezuela’da ne de dünyada ne olacağına dair hiçbir fikrimiz yok. Güç boşluklarının nasıl sonuçlandığını merak edenler Libya ve Barack Obama’ya sorsun. Yeterince güçlü bir ülkenin komşularını rahatça bombalayabileceği ve liderlerini kaçırabileceği yönündeki Trump’ın yarattığı emsal, önümüzdeki on yıllarda başka sorumsuz siyasetçiler tarafından nasıl kullanılacak?

MAGA DIŞ POLİTİKASI

Bu arada Trump, görev kapsamını genişletme konusunda şimdiden hız rekoru kırdı. Başkan ve çevresindekiler başlangıçta Venezuela için “gir ve çık” yaklaşımını savunduklarını iddia etseler de Trump şimdiden ABD’nin ülkeyi yöneteceğini, kara birlikleri gönderebileceğini ve “bir başkasının gelip aynı durumu yaratmasını istemediğini” söylüyor.

Oysa Venezuela gibi siyasi bir barut fıçısında işler bu kadar basit değil. ABD’nin kendi savaş senaryoları bile burada uzun süreli şiddet ve kaos patlaması öngörüyordu. Böyle bir durum, Trump’ın başkanlığını durdurma vaadiyle üzerine kurduğu kitlesel göçü daha da körükleyecektir. Nitekim Trump, gerekirse ülkeyi yıllarca yönetebileceğini dışlamadı ve bunun “onlara bir maliyeti olmayacağını”, petrol gelirlerinin yeterli olacağını öne sürdü.

Görünen o ki bu, MAGA dış politikasıdır. Yurtdışında bataklıklara saplanmaya ve ulus inşasına devam edilecek, ancak bu kez önce Amerika kıtasında.

SORUN LİBERAL DÜZEN

Bu süreçte tüm dikkat ve haklı eleştiriler Trump üzerinde yoğunlaşacak. Ancak bizi buraya getirmede kilit rol oynayan liberal düzenin de sorgulanması gerekiyor. Halihazırda Küba için benzer bir operasyonun zeminini yoklayan bu planın mimarı Marco Rubio, Demokratların tamamının desteğiyle görevine onay aldı. Nobel Barış Ödülü Komitesi bu saldırıya zımni onay verdi. Uluslararası hukuk ve egemenliğe saygı söylemini yıllardır dillendiren Avrupa Birliği ise Trump’ın planlarına karşı en ufak bir direnç bile göstermedi, hatta sessizce uyum sağladı.

Aslında Venezuela dışındaki en büyük kaybeden Avrupa merkezidir. Nicolás Maduro’nun devrilmesini kendi etkisizliğini ve ikiyüzlülüğünü sergilemek için kullanmıştır. Bugün, hepsi aynı metinden çıkmış gibi görünen, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası hukuka boş ve sembolik göndermeler içeren kınamaktan kaçınan açıklamalar yapıldı. Bunlar arasında en utanç verici olanı, dört paragraflık bir kaçamak ustalığı sergileyen BM Genel Kurulu Başkanı, Alman liberal şahin Annalena Baerbock’tu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni gibi bazı liderler ise Venezuela liderinin devrilmesine açık destek sundu.

Her iki durumda da bu tutumlar, Avrupa Birliği yetkililerinin Rusya’nın Ukrayna’daki savaşını haklı olarak sert biçimde kınamalarıyla çelişiyor ve Batılı hükümetlerin çifte standartlarına yönelik küresel öfkeyi daha da pekiştiriyor. Hatta Trump’la siyasi çizgi bakımından örtüştüğü varsayılan Marine Le Pen gibi Avrupalı aşırı sağ figürler bile, ABD başkanının yaptıklarını bu liderlerden daha açık biçimde kınadı.

ÇOK DAHA ÇİRKİN BİR DÜNYA

Trump, Ulusal Güvenlik Stratejisi doğrultusunda bu tür saldırgan adımların Latin Amerika üzerindeki ABD hâkimiyetini pekiştireceğini, sol hükümetlere boyun eğdireceğini ve bölgenin Çin’e yönelişini durduracağını umuyor. Ancak ABD’nin Venezuela’da yaptığını Brezilya ve Meksika gibi ülkelerde kolayca tekrarlaması mümkün değil. Aksine, Washington’dan gelen giderek saldırganlaşan tehditlere karşı Çin’le ilişkilerin derinleşmesini hızlandırması daha olası. Trump’ın, özellikle Brezilya örneğinde iç siyaseti etkilemeyi hedefleyen gümrük tarifeleri, bölgeyi Pekin’e daha az bağımlı kılma hedefini şimdiden baltaladı.

Bu açıdan bakıldığında, yaşananlar “arka bahçesinde” kaslarını sergileyen özgüvenli bir süper güçten çok, elinde kalan tek kart olan şişkin ABD ordusunu kullanarak hâkimiyetini dayatmaya çalışan yorgun bir gücü andırıyor. Trump ve çevresindekiler büyük stratejilerini hayata geçirmekte başarısız olabilir. Ancak bu, Venezuela’da ve daha geniş bölgede büyük zararlar veremeyecekleri anlamına gelmiyor.

Artık çok daha çirkin ve tehlikeli bir dünyanın içindeyiz. Bu dünya, geçmiş on yılların uluslararası hukuka yönelik boş söylemlerini bile aratabilir. Ve bu dış maceralar sürdükçe kazananlar yalnızca çıkar çevreleri ve sorumsuz siyasetçiler olacak. Ne hedef tahtasındaki, uzun süredir acı çeken Venezuelalılar ne de geçim derdiyle boğuşurken bir kez daha anlamsız bir dış çatışmanın içine sürüklenen sıradan Amerikalı emekçiler bundan fayda görecek.

Kaynak: jacobin.com

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ