Trump’ın seçilmesi Avrupa’da korumacılık eğilimlerini artırabilir

Tuana Bıldırcın - Araştırmacı

Trump’ın seçimi kazanmasıyla Avrupa’da bir endişe rüzgârı esiyor. Alman Uluslararası Güvenlik Enstitüsü Amerika Kıtası Araştırma Bölümü Başkanı Laura von Daniels bu endişeleri üç noktada topluyor.

YÜKSELEN SAĞ POPÜLİZM

İlk olarak Trump’ın milliyetçi popülist liderleri desteklemesi, böylece demokratik değerlerin zedelenmesi ve bunun sonucu olarak otoriterleşme. Eğer sağ popülist liderlerin Trump’ın zaferini nasıl değerlendirdiğine bakılırsa bu endişe daha iyi anlaşılabilir. Almanya’da aşırı sağ parti AfD’nin lideri Alice Weidel, Trump’ın seçilmesini kutlayarak “Duyarcı Hollywood” değil çalışan halk kazandı.

Bu seçim kitlesel göçe, ekonomik krize, iklim ideolojisine ve toplumsal cinsiyet karşıtlarına karşı kazanılan bir zaferdir. Trump sayesinde kadın sporlarında erkekler olmayacak. Gençler gelecekleri için bir seçim yaptı ve savaş propagandalarına kanmadılar. “Bu Tanrının lütfu” ifadelerini kullandı. İtalya’da Meloni açıkça bir tercih belirtmemiş olmasına rağmen sağ parti Lega’nın lideri ve aynı zamanda başbakan yardımcısı olan Matteo Salvini, Trump’ın seçimi kazanmasını “en sağduyulu seçim” olarak tanımladı. Polonya'nın aşırı sağ partisi Hukuk ve Adalet (PiS), parlamentoda Donald Trump'ın adını tezahürat ederek tebrik etti. Bir Milletvekili Trump’ın “Make America Great Again” sloganının yazılı olduğu bir şapka takarak geldi. Macaristan Başbakanı Orbán ise “Günaydın! Güzel bir zafer yolundayız” diyerek kutladı. Trump’ın bu partiler tarafından heyecanla karşılanması aynı şekilde sol partilerde de örgütlenme çağrılarını getirdi. Die Linke (Sol Parti) Avrupa Parlamentosu vekili Martin Schirdewan, “Trump insanları göçmenlere karşı kışkırttı ve böylece de seçimi kazandı. Eğer şu an iktidarda olan hükümetler dezavantajlı insanlar için, azınlıklar için ve barış için politikalar üretmeye başlamazsa aynı senaryoyu AB’de de göreceğiz” dedi. Die Linke’den (Sol Parti) ayrılarak kendi fraksiyonunu kuran Sahra Wagenknecht ise RND’deki röportajında şunları söyledi: “Dünyanın en büyük askerî gücü ve Almanya'nın en önemli ticari ortağının önümüzdeki dört yıl boyunca yönetecek kişinin davranışlarını sadece bir açıdan öngörebiliriz: Daha fazla silahlanma, ekonomik savaş ve Almanya ve Avrupa'ya karşı da dahil olmak üzere acımasız gümrük politikaları da dahil olmak üzere Amerikan çıkarına olduğunu düşündüğü şeylerin acımasızca peşinde koşmak. Yapabileceğimiz şey ancak bağımsız bir Alman ve Avrupa politikası olabilir.”

NATO VE UKRAYNA

Laura von Daniels’in ikinci noktası ABD’nin Trump ile birlikte NATO’daki desteğinin azalmasına duyulan korku ve Rusya ile yakın ilişkiler sonucu Ukrayna’da Rusya yanlısı bir savaş bitirme kararı. Trump seçim süreci boyunca Ukrayna’da “bir günde barış” getireceğini iddia ediyordu. Bu barış Trump’ın yakın ilişkileri dolayısıyla Putin yanlısı olacağı ve Ukrayna’nın egemenliğine aykırı olacağı düşünüldüğü için desteklenmiyor. Aynı zamanda Almanya’da koalisyonun dağılmasında da Ukrayna’ya yapılan yardım paketi konusundaki anlaşmazlıklar önemli bir rol oynamıştı. Trump’ın seçilmesiyle ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Macron şu sözleri söyledi: “Donald Trump Amerikalılar tarafından Amerikalıların çıkarlarını savunması için seçildi. Avrupalılar olarak kendimize sormamız gereken soru şu: Avrupalıların çıkarlarını savunmaya hazır mıyız?” Aynı zamanda Şansölye Scholz ile yaptığı konuşmadan şunları aktardı: “Şansölye ile az önce konuştum. Bu yeni bağlamda daha birleşik, daha güçlü ve daha egemen bir Avrupa için çalışacağız. Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yaparak, çıkarlarımızı ve değerlerimizi savunarak.”

GÜMRÜK VERGİLERİ VE KORUMACI EKONOMİ

Üçüncü olarak von Daniels’e göre AB’ye karşı çelik ve alüminyum ihracatından otomobillere kadar gümrük vergisi getirilmesi birçok üye ülkenin ekonomisine darbe vurabilir. Bunun yanında Trump’ın Avrupa’yı Amerika’nın Çin politikasına göre şekillendirmesi bekleniyor. Bu da yine Avrupa ekonomisi açısından zedeleyici olabilir. Schirdewan “Trump'ın Amerika’yı öncelemesi ve buna bağlı olarak Çin ve AB ile ticaret savaşının tırmanması Avrupa'da istihdam kaybına yol açacaktır. Trump rekabetçi kalabilmek için ABD'yi ekonomik olarak güçlendirmeye çalışacak. Avrupa Birliği bunu anlamalı ve bu yeni faşizmi yenmek için sanayimize yatırım yapmaya, altyapıyı ve kamu hizmetlerini genişletmeye, güçlü bir sivil toplum ve güçlü sendikalar oluşturmaya başlamalı. Ancak o zaman istihdamı güvence altına alabilir ve toplumu istikrara kavuşturabiliriz,” açıklamasını yaptı.