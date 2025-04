Trump’ın tarifeleri dünyaya karşı ekonomik savaşı tırmandırıyor

Nick BEAMS

Birbiriyle ilişkili iki hedef etrafında yürütülüyor. Ekonomik cephede, amaç gümrük zamlarıyla nihayetinde Amerikan şirketleri ve tüketicilerinin ödeyeceği miyarlarca doları ele geçirerek ABD’nin giderek kötüleşen ticaretini ve finansal pozisyonunu güçlendirirken, başta Çin olmak üzere küresel ekonomik rakiplerini zayıflatmak.

Bunun yanı sıra gümrük vergileriyle birçoğu askeri tedarik için gerekli yerli ve yabancı şirketleri faaliyetlerini Amerikan topraklarına taşımaya zorlayarak ABD askeri kapasitesini güçlendirmek de hedefleniyor. Yeni rejim altında, ABD birçok ülkeye “karşı gümrük vergileri” uygulayacak. Vergiler, Amerikan ihracatına uygulanan gümrük vergilerine göre belirlenmiyor. Bunun yerine, vergi alınacak tüm ülkeler için bir rakam belirlendi. Bu rakam Amerikan ürünlerine koyulan gümrük vergilerinin yanı sıra teşvik, mevzuat, tarım ürünleri için biyo güvenlik ve ülkenin para biriminin değerini de içeriyor ki ABD bunun kendilerine yönelik karşı düşmanca koyulan vergilerle aynı etkide olduğunu iddia ediyor.

∗∗∗

Karşı vergiler, bu rakamların yarısı olarak belirlendi. Dolayısıyla yeni rejimin kritik hedeflerinden Çin için Amerikan ekonomi yetkililerinin belirlediği sayı 67, karşı gümrük vergisi de %34 olacak. Bu oran, hali hazırda Çin mallarına yönelik %20 verginin üzerine eklenerek toplam gümrük vergisi seviyesini %54’e çıkaracak. Vergi zamlarının doğrudan ilk etkisi, Çin’de üretilip Amerikan tüketicileri tarafından satın alınan ürünlerin fiyatlarında ciddi bir artışın yaşanacağı 9 Nisan’da görülecek.

Trump’ın ABD’yi “kazıklamak için kurulduğunu” iddia ettiği Avrupa Birliği için belirlenen sayı 39, koyulan vergi yükümlülüğü %20 olacak.

Çin’e yönelik ticaret yasaklarının sonuçlarından kurtulmak için birçok şirketin imalat faaliyetlerinin merkezi haline gelen Güney Asya ülkeleri çok daha ağır darbe alacak. Tayland için belirlenen gümrük vergisi %36, Malezya için %24 ve Vietnam için %46.

∗∗∗

Yabancı üretim arabalara yönelik belirlenen %25 vergi ile hali hazırda zarar gören Güney Kore için gece yarısı belirlenen vergi oranı %25 oldu. Liste bu şekilde uzuyor. “Karşı gümrük” uygulanmayacak ülkelerin ihracat ürünlerine uygulanacak oran %10, kısmen şirketlerin ABD tarafından hedef alınmayan ülkelere kaçmaması amacıyla belirlendi. Artık gidebilecekleri hiçbir yer yok.

Trump, yeni gümrük vergisi rejiminin sunumunu Beyaz Sarayın Gül Bahçesinde, artık rutini haline gelen, dünyanın geri kalanına sataşarak başladı. “Onlarca yıldır ülkemiz yakın ve uzak dost ve düşman uluslar tarafından yağmalandı, yıkıldı, tecavüze uğradı ve talan edildi” derken, kimi örneklerde dostların düşmanlardan daha kötü olduğunu ekledi.

“Yıllardır, çalışkan Amerikan yurttaşları kenarda beklerken diğer uluslar, bizim sırtımızdan güçlenip zenginleşti, artık bizim kalkınma zamanımız geldi.”

Ancak, Trump’ın tekrar tekrar iddia ettiği şekilde gümrük vergilerinin ABD için yeni bir altın çağı açacağı hayali tamamen kurgudan ibaret. Enflasyonu düşürmek yerine geniş kapsamda ürün fiyatlarını artıracak. Dünyanın her yerinde üretilen otomotivden alınacak vergiler 3 bin ila 10 bin dolar arasında.

Binlerce kişi işini kaybedecek ve ABD’ye kurulması planlanan yeni fabrikalar büyük oranda otomasyon olacak, maliyeti kısmak için minimum emek gücü kullanılacak. Dahası, sözde “Amerikan yapımı” diye bir şey yok. ABD’dekiler dahil dünyadaki tüm arabalar kompleks bir uluslararası iş bölümünün ürünü. Örneğin, “Amerikan” aracı denince ilk akla gelenlerden Ford F-150 pikap kamyonu, tüm dünyadan ithal edilen binlerce farklı parçayla üretiliyor.

Trump yeni gümrük vergisi rejiminin her şeye deva olacak, hem ABD’nin borcunu ödeyecek hem de ticaret açığını düşürecek büyülü bir hamle olduğunu iddia ediyor. Ancak Capital Economics’in hesaplamalarına göre beklenen vergi dönüşü en fazla 800 milyar dolar civarında olacak.

ABD’nin borcunun yalnızca faizi 36 trilyon dolar ve her yıl 1 trilyon dolar artarak bütçenin en önemli kalemi haline geldi.

Trump hükümetinin ticaret politikaları kendi içinde çelişkili. Bir taraftan, Amerikan dolarının değerini düşürüp Amerikan ürünlerini ucuzlatarak dünya piyasasında ABD ihracat piyasasını genişletmeyi hedefliyor. Ancak doların rezerv para statüsünün kaybedilmesi, Trump açısından savaş kaybetmeye eş değer olarak nitelendiriliyor, dolayısıyla doların güçlü olmasını da istiyor.

Dahası, Trump her ne kadar Başkan Wiliam Mckinley’in 20. Yüzyıl başındaki gümrük vergisi rejimini yad edip dursa da Amerikan ekonomisi çoktandır ulusal sınırlarının dışında ve genişleyen bir küresel ekonomiye bağımlı durumda. Ancak küresel ekonomi, on yıllardır en kötü büyümeyi tecrübe ediyor ve yine büyük bir darbe almak üzere. Bu hafta başında Financial Times’de yayınlanan hesaplamalara göre eğer bu vergilere karşılık verilirse ki verecek gözüküyor, dünya ekonomisine toplam 1,4 trilyon dolarlık bir zarar verebilir.

∗∗∗

Tüm bunların üzerine, bir de finans piyasalarında giderek büyüyen bir gerginlik var, hem hükümetlerin hem şirketlerin giderek büyüyen küresel borçları sebebiyle halihazırda kırılgan bir durumda.

Bu durum dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock CEO’su Larry Fisk tarafından bu hafta hissedarlara yazılan bir mektupta da ifade edildi. Mektupta “Korumacılık yeniden iktidarda” diye yazarken, konuştuğu herkesin “ekonomi konusunda uzun süredir hiç bu kadar kaygılı olmadığını” söylüyor. Bahsedilen uzun sürenin 2008 küresel finans krizi ve Mart 2020’de hazine tahvillerinin dondurulduğu krizi de içerdiğini belirtmek gerekir.

Trump kapsamlı gümrük vergisi rejimini, 1977’de Carter hükümetinde geçen ve ABD’nin ulusal güvenliğini, dış politikasını ya da ekonomisini tehdit eden beklenmedik ve aşırı bir dış unsurun varlığı durumda başkana ulusal acil durum yetkileri veren Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Eylemi altında geçirdi.

Beyaz Saray tarafından yayınlanan sözde bilgi formu özetinde ulusal acil durumun dev boyutlara ulaşan ve kalıcılaşan ticari açığın bir sonucu olduğu söylendi. Açık bir senede %17 büyüyerek 2024’te 918 milyar dolara çıktı. Beyaz Saray açıklaması yeni gümrük rejiminde askeri harcamaların merkezi bir etken olduğunu kesinleştirdi. “Karşı gümrük vergileri” ABD’nin en fazla ticari açığa sahip olduğu ülkeleri hedef alsa da belgede ekonomik meseleler her geçtiğinde, askeri sorunlara bağlanıyor.

Ticari ortakların “kötücül” ekonomi politikaları ve eylemlerinin ABD’nin kamu ve ordu yararına üretim kapasitesini zayıflatarak, “ulusal güvenliği tehdit ettiği” belirtiliyor. “Amerikan yapımı, yalnızca bir etiket değil, bu hükümet için ekonomik ve ulusal güvenlik önceliğidir” deniyor. Askeri mallar içerisinde Amerikan ürün stoğu “ulusal savunma çıkarlarının ihtiyaçları için çok düşük” ve biyo-imalat, piller ve mikro elektroniklerin geliştirilmesi “savunma ihtiyaçlarını desteklemek” için gerekli.

Diğer ülkelerin gümrük vergileriyle alakası olmayan engellemelere, özellikle de Çin konusuna odaklanılmasıyla ilgili olarak, yalnızca ABD’nin rekabet gücünün zayıflatılmadığı, ayrıca “hem kritik sektörlerde hem de gündelik tüketim mallarında kontrolü dışarıdan sağlanan tedarik zincirlerinin Amerikan ekonomisi ve ulusal güvenliğini tehdit ettiği” belirtiliyor.

Beyaz Saray Bilgi Formu, ekonomik savaşın merkezi odağını özetliyor: “Bugün yayınlanan başkanlık emri, ayrıca Başkan Trump’a ticari ortakların karşılık vermeleri durumda vergileri yükseltme, karşılıklı olmayan ticari anlaşmaları düzelterek ABD ile ekonomi ve ulusal güvenlik başlıklarında ortaklaşması durumunda aynı şekilde düşürme imkanı veren değişiklik yetkisini de içeriyor.”

Basit şekilde ifade edersek, ya hizaya gel ya da zarar görmeye hazır ol, eğer tek bir parmağın bile oynarsa daha ağır vuracağız.

Gümrük vergileri yalnızca savaş hazırlığı değil, ama aynı zamanda bir savaş hazırlığı, geçmişte savaş gerekçesi bile sayılabilirdi. Bugün, savaş ve barış arasındaki çizgiler muğlaklaştı, ekonomik cephedeki savaş ABD emperyalizminin genişleme arzusu ille doğrudan bağlantılı, Kanada’yı 51. Eyalet haline getirme tehdidi, Grönland’ı ilhak etmek için sürdürülen faaliyetler, Yemen’de Husilerin daha fazla bombalanması, bunun yalnızca birkaç örneği.

Kaynak: wsws.org

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ