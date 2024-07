TTB seçimlerinin ardından

“Bu hafta sonu TTB’nin 76. Büyük Kongresi toplanıyor. Cuma ve cumartesi günleri konukların konuşmaları, çalışma raporu, konuşmalar, karar önerileri görüşülecek. Pazar günü ise TTB’nin yeni yöneticileri seçilecek.

Yıllardır seçimlere katılan ama kazanamayan milliyetçi, muhafazakâr, dinci, bilumum sağcı ve ulusalcı tabip odaları bu sene Antalya’dan Denizli’ye, Konya’dan Kayseri’ye kadar geniş bir yelpazede tek liste olarak seçime giriyor.

∗∗∗

TTB’yi otuz üç senedir yöneten sol, demokrat kadrolar ise bu seçimlere halen iki liste olarak hazırlanıyor.

Bu koşullarda, delege dağılımına da bakıldığında, önceki dönem Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nde yaşananların TTB’de de yaşanması muhtemel gözüküyor.

Aslında yıllardır TTB’ye emek vermiş birçok aktivist durumdan fevkalade rahatsız ve seçimlere tek listeyle girilmesi için çaba sarf ediyor. Ancak bu yazıyı hazırladığım dün sabah itibarıyla bu çabalar sonuç vermiş durumda değildi.

Umarım ve dilerim önümüzdeki günlerde solduyu galebe çalar.”

Geçen haftaki “TTB seçimlerini beklerken” başlıklı Memleket Tabipliği yazımı böyle bitirmiştim.

Seçimli Kongre hafta sonu gerçekleşti.

Seçimler için üç liste hazırlık yapmıştı.

Biri “Çağdaş Türk Hekimleri Birliği” ismini kullanan; kendilerini sözde sosyal demokrat olarak tanıtıp sağın her türüyle ittifak yapmaktan çekinmeyen “ulusalcılar” ile her soydan, her boydan sağcılardan oluşan koalisyondu.

Solun bölünmüşlüğünden cesaret alarak bu sene bütün güçleriyle yüklendiler. Kongrenin ilk günü Divan’ı almaya bile kalktılar.

Gene her zamanki gibi Atatürk ve Cumhuriyet istismarı, gene her zamanki gibi nobran, hoyrat tavırlar, gene her zamanki gibi anadilde sağlık hakkına bile tahammülsüzlük, gene her zamanki gibi usul, adap bilmeyen “Çok ayıp hareketler bunlar” durumları.

Gerçi böyle yapmaları fena da olmadı. Kendilerini teşhir etmiş oldular. Yüreği solda atan delegeleri “TTB’yi bunlara mı teslim edeceğiz?” endişesi sardı. Daha doğrusu zaten var olan endişe ete kemiğe bürünmüş oldu.

Bu arada biz Kongre telaşıyla pek hissedememişiz ama meğerse o endişe zaten günlerdir memleket sathına yayılmış.

İçinde sol, demokrat, sosyalist hekimlerin yer aldığı diğer iki liste Etkin Demokratik TTB ve Tabip Odaları İnisiyatifi idi.

Her iki listede de otuz yıldır “Çağdaş, laik, demokratik bir ülkede iyi ve onurlu hekimlik” şiarıyla birlikte mücadele eden çok sayıda aday vardı. Aralarındaki temel ayrım daha çok “demokratik kitle meslek örgütü” kavramına yükledikleri anlam ve kitle çizgisi anlayışından kaynaklanıyordu.

Her iki liste de seçimlere ayrı ayrı girildiğinde TTB yönetimini kırk haramilere kaptırma kaygısını taşıyorlardı. Nitekim uzun süredir de tek liste için görüşüyorlardı. Ancak daha önce sonuç alınamamıştı. Nihayet cumartesi günü listelerin Divan’a teslim saati yaklaşırken anlaşma sağlandı.

Böylece Etkin Demokratik TTB ile Tabip Odaları İnisiyatifi, TTB seçimine tek listeyle girdiler. Seçimi de büyük farkla kazandılar.

“Solcular bölünüyor. Fırsat bu fırsat” diyerek ellerini ovuşturan sağ blokun da sevinci kursağında kaldı. Çok da iyi oldu.

Sonuçta Dr. Alpay Azap, Dr. Pınar Saip, Dr. Önder Okay, Dr. Güzide Elitez, Dr. Nilüfer Ustael, Dr. Ayşegül Ateş Tarla, Dr. Şerif Demir, Dr. Ali Osman Karababa, Dr. Murat Erkan, Dr. Ali Kanatlı ve Dr. Ali Karakoç TTB Merkez Konseyi üyeliklerine seçildiler.

∗∗∗

TTB seçimleri iki yılda bir yapılır ve TTB Merkez Konseyi üyeliği için “iki dönem kuralı” vardır. Yani iki dönem görev yapan bir üye üçüncü dönem aday olamaz.

Aslında geçen dönem görev alan Merkez Konseyi üyelerinden bu dönemde devam edebilecek olanlar vardı. Ancak istinafta bekleyen görevden alma ve kayyum atanması davası nedeniyle aday olmadılar.

Böylece TTB yönetimi hepten yenilenmiş, günler süren yorgunluk ve gerilimli bekleme de sona ermiş oldu.

Seçim bitti. Türkiye sağlık ve hekimlik ortamının devasa sorunları ise devam ediyor.

Şimdi artık hep birlikte el birliğiyle çalışmak lazım.

“Şimdi yeni şeyler söylemek lazım!”

Not: Hem TTB Büyük Kongre delegesi olduğum için hem de TTB seçimleri geç saatlerde bittiği için normalde pazartesi günleri yayımlanan Memleket Tabipliği bugüne kalmış oldu. Dün bulamayanlar için not düşmüş olayım.