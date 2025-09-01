Tu kaka

“O piti piti karemela sepeti, terazi lastik jimnastik”’in “Oh pity pity, care’em all so pity, tears is the last thing, gymnastic”den hayli serbest bir uyarlama olduğunu öğrenince şaşırmıştım. İngilizce’den dilimize bu tip apartmalar olsa da esas maden Fransa’dan. Fransızca’dan dilimize geçmiş çok sayıda sözcük ve tamlama var. Sadece sözcükler değil, söyleyiş biçimlerimizin de çoğu Fransız. On dokuzuncu yüzyılda peş peşe açılan Fransız okulları nedeniyle terimlerin birçoğunu Fransız gibi söylüyoruz. “Siyon”la biten neredeyse her şeyi ilk Fransızlar’dan duyduk. Örneğin İngilizler gibi “televijın” demiyoruz, Fransızlar gibi “televizyon” diyoruz. “Ekşın” demiyoruz, “aksiyon” diyoruz, “dırekşın” demiyoruz, “direksiyon” diyoruz.

“Tu kaka” da, orijinali Latince olan ama Fransa üzerinden ülkemize ithal edilen bir söz. Biz “tu kaka”yı talihsiz ses benzerliğinden ötürü, bir şeyi kötülemek, itibarsızlaştırmak için hakaret anlamında kullanıyoruz ama “tu quoque”nın esas anlamı biraz daha kapsamlı:

Örneğin memleketi soyup soğana çevirmiş bir hırsızsın ve biri bunu sana söylüyor. “Tu quoque” diyorsun öfkeyle, “Sen de çocukken manavdan elma çalmamış mıydın?”

Beş yaşında manavdan çalındığı iddia edilen elma, bu hırsızın halkın sırtından söğüşlediği milyar dolarları aklıyor. “Sen de hırsızlık yaptığını göre, bana hırsız demeye hakkın yok.” Mantıklı değil ama kesinlikle başarılı bir yöntem. Şu anki gayret de bu nedenle olabilir mi?

Yıpranmış evliliklerde her akşam yapılan kavgaların çoğu birer “tu quoque” klasiği: “Düşüncesiz herif! Sen çok mu düşüncelisin? Tembellik yapıyorsun! Sanki sen çok çalışkansın.” İtham edilen konuyu çürütme gayreti yok. Suçlamayı hemen karşınıza yansıtın. Belki böylece masanın altında korkuyla kavganızı dinleyen çocuklarınızın bir kısmı size inanır.

“Tu quoque”nin bir ileri boyutu ad hominem. Bunda eyleme değil, direkt karşıdakinin varlığına saldırı var. Örneğin muhalif bir vekil bağırıyor: “Ekonomiyi batırdınız.” Karşı taraf yanıtlıyor: “Hadi oradan ayyaş…” Bu adamın alkol almasının yaptığı eleştiriyle ilgisi yok ama direkt kişiliğe yapılan saldırı karşı tarafı bir süre kilitliyor.

İktidarların bilgi kanallarına sahip olması “tu quequo ve ad hominem” türü yansıtmaları diledikleri gibi kullanmalarına yol açıyor. Doğru eleştirilerle sizi hırpalayan biri varsa açın bakın eski tweetlerine. “Sen böyle dedin!” On yıl önce sosyal medyada yazdığı şeyin bugünkü konuyla zerre ilgisi olmayabilir ama önemli değil. Gıcık olduğunuz biri Nobel mi aldı? “Hiçbir kitabını okumadım çünkü berbat bir yazar, Türkçeyi bile bilmiyor.”

Mantık safsatalarının başka türleri de var. Örneğin “Tarikat yurtlarındaki çocuk tacizlerini durdurun” mu dediniz? Karşıdaki bağırıyor: “Sus terörist. Sen bu ülkeyi yıkmak mı istiyorsun?” Ne alakası var? Bilmiyorum. Kimse bilmiyor. Ama bunu yeterince gür sesle söylerseniz illa inanan birileri çıkıyor. İşte bu tip safsatalara “straw man” deniyor.

En favori safsatalardan biri “red herring” (çıkış noktası farklı da olsa Türkçe’ye aynalı sazan diye çevirelim) Bunda konuyu tamamen saptıran bir söz söylüyorsunuz. Red herring üniversite yıllarında şeriatçıların en favori yöntemiydi. Bir hocamızın Kurtuluş Savaşı döneminin zorluklarını anlattığını anımsıyorum. Hepimiz anlatıdan etkilenmiş ve o dönemin kahramanlarına daha fazla saygı duymuştuk. Derken, kantinde ağzını köpürte köpürte “Fetullah Güleh Hocaefendi Hazretleri” diye konuşan bir oğlan elini kaldırıp konuşmayı böldü: “Hocam siz 1922 yılında Edirne’ye trenle yapılan sevkiyatları unutmamızı mı istiyorsunuz?” Yaşlı tarih profesörü afalladı ve istemsizce kekeleyerek sordu: “Ne varmış o trenlerde?” Bunun üzerine Fetullahçı y.vşak amfideki diğer öğrencilere göstere göstere sırıtıp “Siz çok iyi bilirsiniz de söylemezsiniz” dedi… O an ben dahil herkes 1922’de Edirne’ye gelen bir tren hikayesi olduğunu ve kekeleyerek cevap vermesinden hemen anlaşıldığı üzere hocamızın konuyu ustaca gizlediğini düşündük. Aylar sonra bu Fetullahçı, kedi yavrusu gözleriyle bana bakıp zor bir sınava onun yerine girmemi istedi. “Bir şartla girerim, 1922’de Edirne’deki trenleri anlatacaksın” Kahkahalarla güldü ve “Onu hocanın itibarını yıkmak için pisliğine söylemiştim. Herkes sazan gibi yuttu. Biz bunu hep yaparız” dedi. Ben de elimle o terbiyesiz hareketi göstererek “Biz de bunu hep yaparız. Şimdi defol git kendine sınava girecek bir başkasını bul” dedim.

Boş fikirlerini anlamlı kılmak için ünlü isimlerden yalan yanlış alıntılar kullanan mı ararsın, “çoğunluk böyle diyor” diye vasatlığı kanıt gösteren mi; hepsi psikoloji derslerinde öğretilen safsata veya yansıtma türleri. “Ya bizdensin ya da düşmansın; ya sev ya terk et” gibi keskin kutuplar yaratıp gri tonları ve tartışma ortamını yok etmek de listeye dahil.

Tüm bunları siyasette görüyor olmak bizleri aklamıyor. Çünkü siyaset uzaydan değil, bizlerden türüyor. Gizli bir tanığın ifadesiyle insanların mahkum edilmesine itiraz ederken, bir bakıyoruz ki aynı şeyi biz de yapıyoruz. Hoşlanmadığımız birinin tweet geçmişini sadece aktroller veya aksavcılar değil, bizzat biz de inceliyoruz. Birinin kim bilir ne niyetle yaptığı bir alıntıdan hareketle, hiç okumadığımız bir metni, hatta metni yazan hiç tanımadığımız kişiyi kolayca lanetliyebiliyoruz. Kuralsızlık, ilkesizlik karşılıklı olarak hızla büyüyor.

Gerçi ben kimim ki? 1922’de Edirne’ye giden trenlerin hikayesini bile bilmeyen bir cahil. Tu kaka.