Tugay: Ortak çalışma kültürünü geliştirmeliyiz

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçelerin sorunlarını yerinde belirlemek ve çözümleri hızlı bir şekilde hayata geçirmek için başlattığı koordinasyon toplantılarına Selçuk'ta devam etti. İlçelerde 6 ayda bir koordinasyon toplantısı yapacaklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, temel belediyecilik hizmetlerinde vatandaşların memnun olacağı seviyeyi yakalamaları gerektiğini söyledi.

Ege Bölgesi'nin en uzun sahillerinden Pamucak’a sahip çıkacaklarını, daha temiz ve düzenli bir sahili hedeflediklerini kaydetti. İZBAN'da Torbalı-Selçuk hattındaki bekleme süresiyle ilgili de konuşan Tugay, “Ulaşımla ilgili her konuyu Ulaşım Master Plan çerçevesinde sil baştan çalışacağız. Biraz daha esnek, duruma göre adapte olabilen alternatif ulaşım yöntemleri geliştirmek lazım. İZBAN'da mantık hatası olduğunu düşünüyorum. Banliyö treni olarak planlanmış ama şehir içinde şehirlerarası yolcu taşıyor. Bunları birbirinden ayırmak lazım. Bu konuyu Ulaştırma Bakanı ile görüşeceğiz. İZBAN'a bir çözüm getirmek lazım. Yönetim şekli çözüm üretmeye engel oluyor” dedi.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de, “Birlikte yol yürümek çok keyifli olacak. Herkesin birbirinden haberdar olmasını çok kıymetli buluyoruz. Şu anda bir koordinasyonu tutturduk. Caddelerle ilgili çok güzel tepkiler alıyoruz. Çok teşekkür ederim başkanım. Müthiş bir dönem başlattığınız için” dedi.