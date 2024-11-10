Tuğba ve Saliha’nın haftası

Sultanlar Ligi’nin 8. haftası geride kalırken, son milli takım sezonunda kadro dışında kalan 2 smaçör, Tuğba İvegin ve Saliha Şahin, haftaya damga vuran isimler oldular.

Haftanın maçı, 4.lük yolundaki kritik mücadele, Türk Hava Yolları – Galatasaray mücadelesiydi. Son 4 sezonda ilk 4 sıranın değişmediği Sultanlar Ligi’nde, bu sezon başındaki Galatasaray başlangıcı, “acaba bu sezon değişiklik sezonu mu?” diye düşündürmüş, fakat sarı-kırmızılıların Fenerbahçe ve Aydın Büyükşehir Belediyesi mağlubiyetleri bu düşüncelerin bir nebze sekteye uğramasını beraberinde getirmişti. THY tarafı ise tam bir keşmekeşti. Çok değil 15 ay önce Avrupa’da zirveyi hedefleyen takım, 3 yıl boyunca 2 kez orta vadeli planını değiştirmiş, nihayetinde de sezonun daha yarısına gelmeden as smaçörünü ve 2 olimpiyat altın madalyalı antrenörünü kapının önüne koymuştu. Kısacası, dışarıdan bakıldığında, mevcut durumları çok da sağlam durmayan 2 takım cumartesi öğlen saatlerinde karşı karşıya geldi.

KIZIL KRALİÇE

Maçın başında Galatasaray arka alan ve file önü savunmasının tam bir karmaşa içinde olduğunu gördük. Öyle ki Britt Bongaerts, 6. sayılara kadar 3 metre çizgisinin önünde doğru dürüst topla buluşamamıştı. Tabii ki bunun başlıca sebebi arka alan savunmasının ve servis karşılama performansının oldukça düşük seviyede olmasıydı. Bu bölümde, Tuğba’nın bitiremediği hücumlar, bu olumsuzluklara rağmen konuk takımı oyunda tuttu ki bu kısa bölüm Tuğba’nın maç boyunca, tutuk olduğu tek andı. THY ilk sette istemedği kadar servis hatası yaparken, Brezilyalı pasör Roberta Ratzke’nin de, sağ elinin içiyle kendi soluna bıraktığı plase dışında oldukça kötü bir pasör performansı sergilediğini gördük. Galatasaray bu tabloya, Bongaerts’in daha iyiye giden pas dağıtımını ve arka alan savunmasının sağlamlaşmasını da ekledi, fakat uzayan seti bitiren ev sahibinin doğru hücumlarıydı. 2. sette Hernandez’in takımı özellikle de İlkin Aydın 1 vites artırmıştı. Dangubic’in, durum 22-22 iken, Çağla’nın savunma sonrası yerden kalkamaması sonucu tekli bloka karşı yaptığı hücumu bitirememesi, THY’yi skora ortak etti, fakat Galatasaray kaptanı harika bir set sonu oynayarak üst üste 4 sayılık bir katkı yaptı ve skoru 1-1’e getirdi. Ama bu setin en önemli farkı, ilk sete göre çok daha iyi bir performans gösteren Tuğba İvegin’in maç boyu devam edecek yükselişine başlamasıydı. Tuğba, takımı setlerde 2-1 mağlup duruma düştükten sonra, takdir edilecek bir 4. set oynadı, hele setin sonuna doğru hücum ve bloklarıyla maça tamamen ağırlığını koydu. Örneğin Yasemin Güveli’ye setin sonuna doğru yaptığı tekli blokta, daha pas rakibine atılmamışken sola doğru adımlayarak hareketlenmesi onun ne kadar konsantre olduğunu gösteriyordu. Final seti ise Anthi’nin, Tuğba’nın ve Bergmann’ın da desteğiyle imzasını attığı bir set oldu ve THY, son 4 sezondaki yerine döndü. Tuğba % 41, mükemmel % 52 servis karşılama ve % 45 hücum yüzdesi sergileyerek kazandırdığı 21 puan ile maçın maçın tartışmasız X faktörü olurken, Anthi de 27 sayıyla oynadı ki Galatasaray’ın takım olarak bulduğu 3 ace sayısına karşılık bulduğu 5 sayı dikkate değerdi. Galatasaray’da antrenör Guillermo Naranjo Hernandez’in maç boyu, Dangubic’in aksadığı anlarda dahi şans vermediği Ann Kalandadze’ye olan duruşu, önümüzdeki dönemde fazla tartışılacağa benziyor.

SALİHA KARTAL GÖRÜNÜMLÜ ŞAHİN

Tuğba’nın ışıldadığı hafta sonu mili takım havuzunun bir başka smaçörü daha sahnedeydi. Polonya macerasından sonra, Beşiktaş’la Sultanlar Ligi’ne dönen Saliha 34 top alıp % 53’lük bir performansla takımının en skorer oyuncusu olurken aynı zamanda % 72’lik bir servis karşılama yüzdesi ile haftanın en çarpıcı oyuncusu oldu. 2025 VNL döneminde, Daniele Santarelli’nin geniş kadroya dahil etmesine kesin gözüyle baktığım 26 yaşındaki smaçörün aynı zamanda bu turnuvanın en azından 1 ayağında da şans alması gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş aldığı bu galibiyetle ligde 8. sıraya yükseldi. Geçtiğimiz hafta tam 38 top alarak, muhtemelen Sultanlar Ligi tarihinin orta oyuncu top alma rekorunu kıran Kanadalı Emily Maglio bu maçı da 13 sayıyla tamamladı. Beşiktaş’ın iyi bir pasör çağrazı transferiyle ilk 6 sırayı zorlayabileceğini düşünenlerdenim.

SALLAYIP YIKAMAYAN AYDIN

Haftanın bir başka dikkate değer maçı Aydın’da, son 7 maçını kazanan Vakıfbank ile, Aydın Büyükşehir Belediyespor arasındaydı. Alper Hamurcu’nun takımı Rasinska, Levya ve Fatma Şekerci’nin oldukça iyi performans gösterdiği ilk seti 25-21 kazandıktan sonra, son 2 sezondur Eczacıbaşı’nın başına açtıkları işlerin bir benzerini, İstanbul’un bir başka büyüğüne açacakları yönünde bir mesaj verdi. Belirtelim özellikle ilk 2 sette hem kendi pasörleri Stojijlkovic hem de Vakıfbank pasörü Sıla çok iyi bir performans gösteremediler, ben özellikle Aydın’ın pasör bölgesinde bir iyileştirmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Aydın aslında ilk seti kazandıktan sonra 21-21 ile girdiği set sonunu iyi getirebilseydi, Vakıfbank’ın başına çok daha büyük dertler açabilirdi. Guidetti’nin, hiçbir oyuncusunun % 42’nin üzerinde servis karşılamadığı bir maçın sonunda kafasından geçenleri az çok biliyoruz. İtalyan antrenör sezon başından beri bu duruma çare bulamadı ve Ayça Aykaç defalarca smaçörlerin ayağının dibinden servis karşılamaya girişti, ancak bu dahi henüz ikna edici sonuçlar vermiş değil. Kabul etmek lazım, Gabi Guimares’in gidişi, hücumda olduğu kadar, hem servis karşılama hem arka alan savunması anlamındaö savunmada da büyük bir boşluk bıraktı ve kapanması da kolay kolay mümkün görünmüyor.

2026 AVRUPA ŞAMPİYONASI

Türkiye Voleybol Federasyonu, 2026 Avrupa Şampiyonası’nın ev sahiplerinden birisi olduğumuzu resmen duyurdu. İsveç, Azerbaycan ve Çekya ile, grup maçlarından itibaren de tüm maçlarına ev sahipliği yapacağımız turnuva için federasyon başkanı Mehmet Akif Üstündağ tarafından muhtemel bir stadyum maçı ihtimali dile getirildi. Açıkçası bu konunun bir süredir federasyon için gereksiz bir gündem maddesi olduğunu düşünüyorum. ABD’de bir rekor denemesi için Nebraska’da yapılan, Euro Volley 2023’te İtalya tarafından sembolik olarak Verona’daki amfitiyatroda düzenlenen, salon dışındaki maçların arkasında bir hikaye vardı. Türkiye’nin böyle bir gündem ve organizasyonla uğraşmak yerine Türkiye’de en azından ilk 2 kademe ligdeki salonların tümünü belli bir seviyeye ulaşmasını sağlamak yönünde adımlar atmasının daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bugün Sultanlar Ligi’nde maçlarını, basketbol salonlarında oynayan takımlar varken, bu stadyum maçının, hafif şov ve bilet hasılatı amacı ile planlandığı aşikar.

Haftanın Takımı: Zeren Spor

Haftanın Oyuncusu: Saliha Şahin (Beşiktaş)

Haftanın Antrenörü: Recep Vatansever (Beşiktaş)

Haftanın Maçı: Türk Hava Yolları 3 – 2 Galatasaray