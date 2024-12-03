Tüm bölge için kırılma noktası

İkbal Dürre - Doç. Dr.

Suriye’de mevcut durum hem Moskova’nın hem Şam’ın hem de Tahran’ın aleyhine; Türkiye ve Batılı müttefiklerinin ise lehine işliyor. Suriye bir kırılma noktasında, bundan sonraki süreçte toparlanması imkânsız olmasa da zor olacak. Bu toparlanmayı ABD ve Türkiye’nin istemesi lazım ve bu da çok ciddi siyasi dönüşüm süreci gerektirecek. Ancak üniter bir Suriye konuşmak için bundan 5 gün öncesine göre çok daha dezavantajlıyız.

Moskova’nın Ukrayna cephesinde son haftalarda yaşananlar sebebiyle Suriye’yi biraz gevşek bırakması, olayın bu noktaya gelmesinde en önemli etkenlerden biri. Diğer etken de İsrail ile mücadele içinde olan İran’ın bölgedeki etkisinin kırılması. Şu anda Rusya, İran ile koordinasyon içinde gelişmelere ne gibi ortak bir tavır alabileceğinin hesabını yapıyor.

İSTİŞARELER SÜRÜYOR

Genel anlamıyla beklenen HTŞ’nin saldırıları, 27’sinde başlayacağı, bu kadar hızlı ilerleyebileceği beklenen bir şey değildi. Tüm zorluklara rağmen hem Moskova hem Tahran hem de Şam, daha farklı bir koruma yöntemi geliştirirdi. Ancak Rusya’nın da göreceli olarak pasif davranması, bu olayı çok ciddiye aldığını göstermemeli.

Türkiye de, risklerin farkında, o yüzden Tahran ve Moskova ile istişare sürecini dengeli şekilde götürüyor. Ancak yaşananlar şimdiden Ankara’nın Moskova ve Tahran ile ilişkilerinde bir kırılma noktası oluşturdu, bundan sonra nasıl bir çözüm olursa olsun.

ANKARA’NIN PLANLARI

İşin bir diğer boyutu da Türkiye son zamanlarda dikkatini sadece Fırat’ın batısına veriyor. Fırat’ın doğusuyla ilgili Ankara da fazla bir şey söylemiyor. Oradaki YPG gibi güçler de Fırat’ın batısından doğusuna geçiyor ve bunu HTŞ ile anlaşarak yaptıkları söyleniyor.

Unutmamalı ki Ortadoğu’daki savaşların hepsinin arkasında paylaşım savaşları, para ve çıkar yatıyor. Türkiye, Fırat’ın batısında Katar gazını taşımak için lojistik hatlarındaki kontrolü sağlamak istiyor olabilir. Bu, Türkiye’nin son dönemde Irak’ta dile getirdiği Kalkınma Yolu Projesi ile de bağlantılı. Suriye’de yeni oluşan denklem, buna hazırlık maiyetinde de olabilir.