Tüm kutsalları çiğneye çiğneye

Demokrasi adı verilen yönetim ve hattâ "yaşam" biçiminin başlıca 3 önemli vazgeçilmezi vardır:

Birincisi: Yurttaşların, kendilerini yönetecek insanları oy vererek seçebilme hakkı ile her türlü makama seçilebilmek üzere aday olabilme hakkıdır. Yani "sandık" denen şeye özgürce "gizli" oy atarak, bu oyların "açık" sayımını da gözlemleyerek hür ve adil seçimlerle oynanan bir oyundur.

İkincisi: Yurttaşlar kendi oylarıyla belirlediği yönetim organlarına (dernek, siyasi parti, parlamento, hükümet, başkanlık vs.) belirlenmiş bir ödemede bulunur. Aidat, vergi adı altındaki bu ödemelerin kendisi için nasıl harcandığını denetler ve bunlar üzerinde söz sahibidir. Örneğin, parlamentoya yolladığı temsilcileri aracılığıyla ve Sayıştay gibi organlar üzerinden bu demetimin kuruş kuruş yapılması mümkündür.

Üçüncü vazgeçilmez unsur: Düşünce, ifade ve basın özgürlüğü. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 26’ncı ve 28’nci maddelerinde öngörülen (ya da bir şekilde emredilen) "düşünceyi ifade ve basın yoluyla duyurabilme" özgürlüğünün güvence altına alındığı bir rejimdir demokrasi.

İçinden geçtiğimiz süreçte bu üç temel unsurun da rejim tarafından ayaklar altına alındığı, tamamen unutturulmak istendiği ve buruşturulup çöpe atıldığına tanık oluyoruz.

Zaten hukukun üstünlüğü denilen ilkenin iyice unutturulduğu bir yer haline getirdikleri ülkede, ne Anayasayı, ne Anayasa Mahkemesi kararlarını, ne sıradan herhangi bir mahkeme kararını, ne Anayasaya bir madde koyarak yükümlülük altına girdikleri AİHM kararlarını uygulamak diye bir şeyi tanıyorlar.

Kasıtlı olarak ve sistematik biçimde yargı organlarının saygınlığını da ortadan kaldırarak, neredeyse tamamen siyasal iktidarın güdümünde çalıştırmak suretiyle de, mahkeme hükümlerinin geçerliliğini tartışmalı hale getirdiler.

Ancak siyasi iktidarın, bir başka ifadeyle "Recep Bey Rejimi"nin son aylarda artık demokrasinin tüm kurum ve kurallarını "camdan dışarı fırlatıp attığının" bir göstergesi, CHP yönelik attığı ve açıkça "darbe" niteliğindeki adımlar, gerçekten de bardağı taşıran damlalardır. Açıkçası "damla" olmanın da ötesine geçerek, neredeyse "kovayla, tankerle dökmeye" başladılar bunları.

19 Mart’tan başlayarak, Ana Muhalefet partisinin belediye başkanlarını ve bu belediyeler bünyesindeki önemli bürokratları ve hatta bu insanların yakınındaki hemen herkesi dalgalar halinde hapse tıkarak, acımasız bir "faşist harekatı" sahneye koymaktalar. Neredeyse 6 aydır tek bir elle tutulur delil bulamadıklarından, "karine ve söylenti ve hatta dedikodu ve iftira" üzerinden yaratmaya çalıştıkları algının dıyında iddianame metni bile hazırlamakta güçlük çekiyorlardı.

Bu darbeye karşı örgütlenen ve sadece CHP’nin değil demokrasiye sahip çıkmayı vazife bilen tüm demokrasiden yana güçlerin, giderek büyüyen halk kitlelerini mobilize etmeleri, meydanların dolup dolup taşması, rejimi iyice telaşlandırdı. Bunun karşısında deyim yerindeyse "fırının derecesini" birkaç yüz birim daha arttırmak gerekiyordu. Rejimin köşeye sıkışmışlığı ve çaresizliği, son olarak "eski defterleri açıp" zaten ellerinde öteden beri bir koz olarak tuttukları şu mâlûm "kurultay dosyalarını" tedavüle sokmaları ile daha da belirginleşti.

Anayasa ve yasaların, "Kongreler ve kurultayların yasaya uygunluğunun tescili seçim kurulları tarafından yapılır ve bu kurulların kararları kesindir" hükmünün hilâfına bir Asliye Hukuk Mahkemesince bir partinin yönetim organları görevden alındı. İstanbul’da CHP yönetimi uzaklaştırılıp kayyım atanmaya çalışıldı.

Adeta, geçmişte, bugün ve hatta gelecekte yapılmış ve yapılacak tüm seçimlerin ve referandumların, kongre ve kurultayların kolayca iptal edilebilmesinin yolu açılmış oldu.

O zaman yurttaşlara da, "Biz de, bari 2017’de yapılan ve açık açık hile yapıldığını itiraf ettikleri ama YSK’nın sonucunu tescil ettiği şaibeli - hileli referandumu yargıya taşıyalım" deme hakkı doğdu.

CHP’nin 4-5 kasım 2023’te yaptığı Büyük Kurultay’ında seçilmiş yönetimin görevden alınmasına bir hazırlığın işaretleri bile artık açık açık rejim sözcüleri tarafından dillendirilir oldu.

Bunun, "Rejimin, muhalefette kimin yöneticilik yapacağına, o partinin kimler tarafından yönetileceğine kendisinin karar verdiği" bir yola girdiğini artık herkes görüyor. Seçilmiş bir milletvekilinin (TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay) TBMM’de görev yapmasının, Yargıtay’daki birkaç hakemin kararıyla engellendiği, bizzat TBMM başkanının bu menfur ve anayasa ihlali anlamına gelen tasarrufa önayak olduğu bir ortamda, elbette kimseye şaşırtıcı gelmiyor.

Ama bütün bunların ötesinde, asıl şaşırtıcı olan şey şu değil mi?

Aynı ülkede, üstelik de yukarıda zirkettiğim aynı aktörlerin katılımıyla (hatta olağanüstü seviyede mağdur konumundaki CHP’nin bile katılımıyla) TBMM çatısı altında bir komisyon, çalımalarına devam ediyor.

Üstüne üstlük, bu komisyonun adı da şöyle konulmuş:

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi"

Tarihin en kısa, sadece 5 kelimelik fıkrası olarak kayıtlara geçecek nitelikte, değil mi?

İngiliz dilindeki o ünlü ve pek sevdiğim deyimle izah edilebilir ancak.

"To add insult to injury" (Vurup yaraladığın birine, bir de yerde yatarken hakaret etmek)

Demokrasinin tüm kurul ve kurallarının bu kadar aşağılandığı ve tüm kurallarının topluca ihlal edildiği başka bir dönem (askeri darbe dönemleri dahil - ki o zamanlarda zaten Anayasa ilga edilirdi) hatırlıyor musunuz?

Not: Pazartesi sabahı başladığımız BirGünTV’nin canlı yayınlarına gösterdiğiniz olağanüstü ilgiyi ve takibi büyük bir memnuniyetle karşıladığımı bildirir, bundan gözle görülür bir rahatsızlık içinde olup hemen üzerimize gelen bazı çevrelere de en içten saygılarımı (!) göndermeyi bir borç bilirim.