Tüm yollar yenileniyor, yurttaşlar rahat ediyor

BirGün EGE

Aydın Büyükşehir Belediyesi, sıcak asfalt serimi ve kaldırım yapımının ardından yol çizgisi ve yaya geçidi çalışmalarını gerçekleştiriyor. Efeler ilçesi Zafer Mahallesi Pınarbaşı Caddesi, daha güvenli, konforlu ve modern hali ile yurttaşların kullanımına açıldı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi’ndeki Kemer Bulvarı’nda sıcak asfalt serim çalışmalarına devam ediyor.

Asfalt seriminin ardından yol çizgisi ve logo çalışmaları da yapılacak olan bulvar, daha konforlu ve güvenli haliyle ilçe halkının kullanımına sunulacak. Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesi Fatih Mahallesi Yunus Emre Caddesi’ndeki asfalt seriminin ardından logo, yol çizgileme ve yaya geçidini tamamladı. Cadde, yenilenmiş haliyle hizmete sunuldu.

Aydın’ın tüm ilçelerinde çalışmaların devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “17 ilçemizin tamamında mesai mefhumu gözetmeksizin gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kent genelinde eş zamanlı sürdürülen yol yapım ve yenileme çalışmaları devam edecek. Kentimizin dört bir noktasında yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza eş zamanlı olarak devam ediyoruz. Vatandaşlarımız için hizmet odaklı çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Kentimiz genelinde yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.