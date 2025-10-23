Tunç Soyer ve Murat Çalık…

Salı günü İzmir/Buca’daydım.

Buca Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde bulunan önceki İzmir BB Başkanı Tunç Soyer, İstanbul/ Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve İZBETON Genel Müdürü Heval Kaya ile görüştüm... Cezaevi çıkışı ev hapsi verilen önceki CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nu evinde ziyaret ettim…

Yazının sonunda yazacağımı baştan söyleyelim.

Üçünün de moralleri yerinde, sağlıkları iyi, suçları olmadan, hiçbir kanıt gösterilmeden açılan dosyaları gördükçe, evrensel hukuk kurallarına aykırı bir şekilde, haksızca zindanda tutulduklarının “nedenini” çok iyi anlıyorlar, direniyorlar ve Türkiye üzerindeki karanlık ve şer bulutların dağılmasını sabırla bekliyorlar…

Ödedikleri bedelin Türkiye’nin aydınlık geleceğinin umudu olduğuna inançları tam!

∗∗∗

Ülkemizin hak etmediği bir görüntünün içinde olması onları, bir yandan öfkelendiriyor ama diğer yandan demokrasi ve hukuk dışı davrananların, halkımız ve dünya insanlığının tarafından infialle karşılandığına da seviniyorlar… “Evet bedel ödüyoruz ama siyasal İslamcıların gerçek yüzlerinin deşifre edilmesine de vesile oluyoruz…” diyorlar!

İki dönem Seferihisar Belediye Başkanlığı yapan, “Ata tohumundan başlayıp yereli kalkındıran ve çağın gerektirdiği hizmetleri gerçekleştirerek, imrenilerek bir şehir yaratan Tunç Soyer, Seferihisar’ı dünya “Sakin şehirler” listesine sokarak da uluslararası haklı bir ün kazanmıştı…

∗∗∗

2019 yılında “Aşkla İzmir” sloganıyla yola çıkan Başkan Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Başkanlığını sırasında “yaşanan pandemi, deprem, tsunami, sel, yangın gibi doğal afetler, artan döviz kuru, ekonomik kriz ortamına rağmen, söz verdiği yüzlerce projeyi tamamlayarak halkın gönlünü kazandı…

Herkesin ortak iyiliğini gözeterek, uyum içerisinde yaşamanın teminatı olan demokrasi ve hukukun, önünü açmaya çalıştı…

İklim krizine karşı İzmir’de yaşayan tüm canlıların haklarını bir bütün olarak ele alan, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir bir şehir için projeler hayata geçirdi…

Ancak, “ağacın kurdu kendindendir” misali, kendi kadroları tarafından sırtından bıçaklandı!

∗∗∗

Soyer ve arkadaşlarına açılan kooperatif davası devam ediyor!

Tunç Soyer 2. Duruşma sonrasını şöyle değerlendiriyor: “Kamu kurumunu dolandırmak” iddiasını taşıyan bu dosya nedeniyle 1 Temmuz’da 157 kişiyle birlikte, gözaltına alınmıştık!

Bugün itibarıyla tutukluluğu devam eden sadece 3 kişi kaldık…

Başka hiç tutuklu kalmadığına göre, “kuvvetli suç şüphesi taşıyan” ben dahil bu 3 kişinin, kime menfaat temin etmek için, hangi hileleri kullanarak, hangi kasıtla ve kimi aracı koyarak dolandırıcılık yaptığı sorularının hepsi, tamamen cevapsız kalmış oluyor…”

Öyle ya; kooperatiflerden tutuklu kimse kalmadığına göre, yani kuvvetli suç şüphesi ortadan kalktığından ve şahsi bir çıkar ve menfaat elde edilmediğine göre iddianamede yazılan, Belediyeyi ve İZBETON’u kim için ve nasıl dolandırmış oluyoruz?

Bu sorunun cevabı, 9 Aralık’taki duruşmada verilecek!

∗∗∗

Unutulmaz hizmetleri olan ve başarısı herkes tarafın alkışlanan, ona reva gösterilen muamelenin Türkiye tarafında şiddetle lanetlendiği, sağlığı konusunda milyonların kalbinin titrediği değerli Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’la olan sohbetimiz çok samimi geçti… Önce şunun altını çizmeliyim.

Murat Çalık çok değerli bir aydın, düşünür, projeci! Ülkemize hizmet etme sorumluğunu yaşamının üstünde tutuyor! Bu nedenle devletin güvencesi altında olan birine olağanüstü ihtimam gösterilmesi gerektiğini hatırlatmak isterim… Hemen ekleyeyim; Morali yerinde… Direnci yüksek… Karadenizlilere has kararlı ve cesur …

Okuyor, şiirler yazıyor ve yorulmadan Beylikdüzü için yeni projeler üretiyor…

∗∗∗

Beni çok cezbeden bir projesini anlattı.

“Deneyim Paylaşım Atölyesi!” Görevinde uzman, başarısı bilinen, arkasında iz bırakmış, ya da sade bir yurttaş, toprakla ilişkili, işçi, üretici, iş insanı, pazarcı, gemici veya emekli kişiler gelip yaşadıklarını, bildiklerini, yanlışlarını anlatarak karşılık görüş alışverişlerinde bulunuyor… Amaç, öğüt vermek değil yaşananları gelecek için değerlendirmek…

∗∗∗

Aile büyüklerinin torunlarına yaşam da karşılaştıkları ve öğrendikleri, sahip oldukları değerleri aktaran, ama bugün unutulan bir döngüyü yaşatacağı düşüncesiyle bu projeyi, heyecanla dinledim… Bir başka projesi ise, “Kent Enstitüleri, Kültür Sanat atölyeleri”.

Bu projeyi salt bir bina olarak düşünmüyor. Özellikle genç ve çocukların eğitim, yetenek geliştirme ve sanata bakışını güçlendiren bir okul olarak düşünüyor…

Projenin danışmanlığını da takdirle izlediğim Prof. Selçuk Şirin yapıyormuş…

Yani diğer Belediye Başkanları gibi, kendilerini seçen halka, sonuna kadar hizmet etmenin yollarını arıyor…

∗∗∗

İZBETON Genel Müdürü Heval Kaya, “meyve veren ağaç taşlanır” diyerek söze başladı.

İzbeton’la birlikte İzmir’e yapılan hizmetleri anlattı.

“Gece gündüz çalışmasının karşılığı bu olmamalıydı” diyerek, bu durumun nedeninin mevcut Başkan olduğuna işaret etti… “Kooperatif, toplumsal çözümün en ekonomik yöntemidir…

Kooperatif üyesinin çıkarı için müteahhitlere değil, kamu eliyle projeyi bitirmek istedik.

İnşaat yüzdeleri belli. Ama yeni gelen yönetim, Belediyenin yaptığı yani kendi işini durdurdu. İnşaatları mühürledi… Sonra asılsız iddialarla bizi bu noktaya getirdi…”

Avukat Bahar Gürsul ve eşi Dostum Veysel’le birlikte yaptığımız ziyaretler, “erken seçimin” ülkemiz adına yaşamsal önem taşıdığını bir kez daha ortaya koydu…