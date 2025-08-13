Tünelin ucunda ışık var mı: Yılın ikinci yarısı

Yüksek ve uzun zamandır devam eden enflasyonun yarattığı yaşam maliyeti krizi içinde, zor bir yarı yılı geride bıraktık. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yönetiminde 2023 yaz ortasından beri devam eden bir ekonomi programı eşliğinde hükümet bozduğu ekonomik istikrarı yeniden tesis etmenin peşinde. Söz konusu programın omurgası da para politikasının sunduğu yüksek faizle yabancı fon girişleri ve eritilen iç talep ile enflasyonu düşürmekten ibaret. Yılın ikinci yarısında bu tablonun iyileşme şansının olup olmadığı önemli.

Küresel ekonomi Trump’ın gümrük vergileriyle yarattığı negatif büyüme şokunun etkilerini sindirmeye çalışırken tarifeler kaynaklı enflasyon dalgası yılın ikinci yarısına sarkmış görünüyor. Yine de tarife belirsizliklerine rağmen dünya ekonomisi beklenenden dirençli durumda. Yılın ilk yarısında faiz indirmekte direnen ABD merkez bankası Fed eylül ayı sonrasında faiz indirimlerine yeniden dönecek bir görüntüde. ABD’de para politikasının gevşemesi dolar endeksinin seviyesi ve dış borç ödemeleri açısından da ikinci yarıda Türkiye ekonomisine kısmen destek verecek gelişmeler arasında. ABD’den Türkiye’ye uygulanan yüzde 15 gümrük vergisi darbesi kendi içinde çok yüksek. Ancak başka ülkelerle kıyaslandığında Türkiye’nin halen Trump’ın “sevdiği ülkeler” arasında olduğunun kanıtı. Tüm bu gelişmeler Türkiye’nin TL’nin değerli tutulma politikasından hasar gören ihracat sektörünün ilk altı ayda yakaladığı %4 artışın devam edeceğini anlatıyor. OPEC’in Suudi Arabistan liderliğinde üretim artırması sonucu zayıflayan ve İsrail-İran şokunu da kısa sürede atlatan petrol fiyatları varil başına 70 dolar civarında Türkiye’de enflasyon açısından nötr sayılabilecek düzeyde yola devam ediyor.

Fakat Trump’a rağmen dünya ekonomisindeki dalga boyu Türkiye’de siyasetin yarattığı dalga boyuna yetişecek güçte değil.

Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta tutuklanmasının piyasalarda yarattığı büyük şok TCMB’nin beklenmedik faiz artışıyla yine piyasalarda büyük ölçüde telafi edildi. Ancak faiz indirimi beklerken faiz artışıyla karşılaşan reel ekonomi için aynı cümleyi kurmak mümkün değil. Temmuz ayında başlayan faiz indirimlerine rağmen oluşan ağır hasar konkordato hızındaki artış, bireysel ve kurumsal sorunlu kredilerdeki yükselişle doğrudan bağlantılı. Baştan eksikli bir ekonomik programın siyasi şokla karşılaştığında ortaya çıkan yüzde 33 geniş tanımlı işsizlik ise üzücü ancak sürpriz değil.

19 Mart öncesi ve sonrası dönemi beraber ele alınca Türkiye ekonomisi için ortaya çıkan tablo büyüme hızında yavaşlamaya rağmen yüksek seyreden bir enflasyon seviyesi. Teknik adıyla stagflasyon.

2023 yazından bu yana TCMB’nin sürekli yukarı yönde değiştirdiği beklentilerine bakınca enflasyon hızındaki yavaşlamanın planlanandan daha yavaş gerçekleştiği gerçeğine varıyoruz. Bunun temel nedeni faiz politikası dışında enflasyonun kalıcı olarak düşmesini sağlayacak enflasyon yaratan yapısal sorunlara dokunmayan hükümet programı. Dolayısıyla birçok ekonomist için bu yavaş dezenflasyon süreci bir sürpriz değil. TCMB’nin temmuz ayında beklenenin üzerinde bir faiz indirimi yapması kısmen reel ekonomide yaşanan sıkıntıların yarattığı panik, kısmen de enflasyonla mücadelede artık doğal sınıra yaklaşıldığı gerçeğini yansıtıyor. Siyasi risklerin önümüzdeki aylarda yükselmeye devam edebileceği ortamda TL varlıkların getirisini faiz indirimi ve stopaj artışları ile düşürmek TCMB için istenen bir senaryo değil.

Bu da TCMB’nin beklenenden yüksek gelen temmuz ayı faiz indirimine yılın ikinci yarısında da devam edeceği beklentisine rağmen reel faizin yüksek kalacağının anlatıyor. Büyüme hızı bu durumda 2025 ikinci yarıda büyük olasılıkla %2 civarında kalacak. TÜFE enflasyonu sene sonunu %30’un biraz üzerinde bitirmesiyle, ortaya çıkan tablo Türkiye ekonomisi için en az altı ay daha stagflasyon olarak beliriyor.

Nakit açığı GSMH oranında iyileşmenin de sene başındaki %5,2 civarından ilk yarı yılda ancak %4,7’ye kadar olduğunu, faiz ödemelerindeki yüksekliğin bu yüksek açığı devam ettireceğini eklemek gerekli. Hazine’nin gelir yaratma sorunu nedeniyle borç geri ödemelerinin çok üzerinde borçlanarak finansman yaratmak zorunda oluşu üretici ve ücretli için zor zamanların devam edeceğini, rantiye için ise tüketim seviyesini düşürmeye gerek olmadığı bir birleşim yaratıyor.

Enflasyonun ekonomik aktivitenin seviyesine göre %25-35 arasında sıkıştığını söylemek gerekli. 2025’in kalan yarısı ve 2026’nın ilk yarısı boyunca stagflasyon ortamında bir değişim, bir iyileşme beklemek de gerçekçi görünmüyor ne yazık ki. Daha net ifadeyle, değil Türkiye’nin yapısal sorunlarında bir iyileşme, bizzat yapısal sorunların üzerine yeni krizler ekleyen AKP iktidarının kalan döneminde Türkiye ekonomisinde değişim, iyileşme beklemek artık gerçek dışı bir hayal olarak elle tutulur halde.