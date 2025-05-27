Tüpten çıkan macun dönmez

Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın KONDA’ya yaptırdığı gençlik araştırması çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. İktidarın dindar nesil hedefi için milyonlarca lira kaynak ayırdı, okulların Diyanet’in arka bahçesi haline getirilmesi için ‘projeler” üretti, müfredatı buna göre değiştirdi, kitap içeriklerinde bu hedefe göre ayarladı, tarikatların okullarla ortak ‘faaliyeti” nin önünü açtı… Bu sayısız girişime karşın araştırma sonucuna göre, kendini dindar ve muhafazakar olarak tanımlayanların oranı, modern olarak tanımlayanların oranı arttı. Gençlerin özgürlükleri konusunda endişeli olduğu da ortaya kondu. Bu sonucu, nedenlerini gençlik alanındaki çalışmalarıyla tanınan Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Emre Erdoğan’a sordum, yanıtladı.

Prof. Dr. Emre Erdoğan

Kendini dindar ve muhafazakar olarak tanımlayan gençlerin oranı iktidarın projelerine rağmen neden düşüyor?

Bir kere 20 yılda kentte yaşayanların oranı arttı. Maksimum yüzde 17’lik bir kırsal kesim var. Bu oran 1980’de yüzde 45 civarındaydı. Kentte yaşamayan da yarım saat, 45 dakikada bir ilçe merkezine, 2-3 saat içinde metropollerinden birine ulaşabilecek durumda. Başka bir faktör (içeriği ayrı tartışılır) eğitim arttı. Okullaşma oranları 30 -40 sene öncesiyle kıyaslanamayacak kadar yüksek. 1960’ta üniversite öğrencisi oranı yüzde 2’ydi. Bu oranın içinde kadın neredeyse yoktu. Yani 60 yılda geldiğimiz yer burası. Burada işin içine “Mobilizasyon’ giriyor. Eğitim bunun en önemli faktörlerinden biri. Eğitimin içeriği ne olursa olsun. Üniversitede anfide öğrenmenin ötesinde arkadaşlardan öğrenilen şeyler var, sosyalizasyon, oradaki farklı bir yaşam, ‘Yabancıyla’ karşı karşıya kalma hali de eğitimin parçası.

Kadınların eğitimde daha fazla yer alması gençlere nasıl etkiledi?

Kadının okullaşma oranının artmasıyla bugünkü gençler tarihimizde hiç olmadığı kadar eğitimli anneler tarafından yetiştirildi. Şu an 18 yaşında bir gencin annesi 1980 ve civarı doğumlu. Ve onlar arasında lise ve üstü mezuniyet oranı yüzde 34. 1970’lerde doğanların sadece yüzde 4’ünün annesi ise ve üstü mezunuydu. Kadının iş gücüne katılımı da arttı. Yani hem kendileri mobilize oldular hem de mobilize ailelerde büyüdüler. Mobilizasyon medya tüketimi, bilgi tüketimi de demek.

Gençlik dediğimiz bugün, 2000’li yıllarda doğmuş kişiler. Tek bir iktidar görerek büyüdüler, dindar nesil hedefi ters mi tepti?

Türkiye muhafazakârlığının kendisine özgü yapısı etken. Türkiye’de anglo sakson muhafazakarlığında olmayan bir şey var; Ailede tutucu, toplumda değişimden yana. Türkiye’deki muhafazakarlık iktidar ilelebet eski sahiplerin elinde kalsın demiyor, buna bugünkü iktidar da dahil. Bazı şeylerin yerli ve milli olanın daha ön plana çıkması isteniyor. Öteki tarafta ‘aileyi koruyalım’ diyor. Orada da bahsedilen şey pederşahi alışkanlıklar. Yani baba, amcalar hiyerarşi, yaş hiyerarşisi onu da korumaya çalışıyor ama koruyamıyor. Bir kere mobilize ettiğiniz zaman geri dönüşü olmaz. Macunun tüpten çıkması gibi bir şey, geriye sokamazsınız macunu. O kadınları okula yolladıktan sonra... Toplumsal cinsiyet rolleri bir kere kafada değişmiştir. Para kazandıktan sonra o eski tahakküm ilişkilerine kolay kolay döndüremezsiniz.

İktidarın derdi ne bu noktada? Neden bu kadar ‘aile’ deniyor?

Birden fazla derdi var. Bunlardan biri bir şekilde mobilizasyon iddiasını korumak, yani kadını sokağa çıkarmak. Özellikle başörtülü dindar kadının. Onların baktığı yerden sorun çözüldü, istedikleri kadar olmasa da. O yüzden de aslında bugün “İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmışken niye kadınlar hala oy veriyor?” diye soruluyor.

Kadın bunu şöyle formül ediyor; Hayatta hiç başına gelmeyeceğini düşündüğü bir risk var; Şiddet ve benzeri bir olay var. Öteki tarafta başörtülüyken öğretmen olamıyordu şimdi olabiliyor. İkincisi yine o pederşahi kültürü hayatta tutmaya çalışıyor ki çok zor. Bugün iktidarda kimse “peygamber” “asrı saadet” demiyor. Fatih Sultan Mehmet’ten bahsediyor, Abdülhamid’ten bahsediyor ama daha çok dronedan bahsediyor, savaş gemileri, füzelerden başka bir dünya sisteminden bahsediyor. Bir çelişki yaratıyor bu kendi içerisinde. Çünkü o kesim parti içerisinde asimetrik olarak kuvvetli. Yani o radikal, milli görüş kökenli kısmı müfredatta görüyoruz ya da işte tarikatlarla işbirliğinde görüyoruz.

Şimdi burada kadının toplumsal cinsiyet rolünü çıkartıp yerine aileyi koymaya çalışıyor ama bunlar marjinalize kalan şeyler. Yani YÖK’ün kontrol edemediği bir üniversite ekosisteminde bunları kontrol etmek çok zor. Dolayısıyla boşa düşüyor.

ÇOCUKLARI ÖZEL OKULA GİTSİN İSTİYORLAR

Yani aslında iktidarın kentleşme ve eğitimdeki ‘yatırımları’ kendini mi vurdu?

Hedeflenen şeyle ortaya çıkan durum birbirinden farklı oldu. Yani toplumsal mühendislik çabaları “boşa gitti”. Küreselleşmenin bu derece olduğu bir yerde toplumsal mühendislik yapmak çok kolay değil.

İnsanların fiziki olmasa da daha çok temas ettiği ortamlar. Toplumsal mühendislik için statik toplumlara ihtiyaç var. Bir de eninde sonunda toplumsal mühendislik için kulaklarınızı tıkayabilmeniz gerekiyor topluma. Ama seçim kazanmak gibi bir derdiniz varsa o kadar kulak tıkayamıyorsunuz? Kuvveden fiile çıkarmak mümkün olmadı, kağıt üstünde kalıyor. İstediğiniz kadar müfredatı değiştirin insanlar çocuklarını özel okullarda okutmaya çalışıyor. İyi ya da kötü özel okul. Şöyle bir bakın; 1,5 milyon çocuk lise sınavına giriyor. Anadolu liselerini bir kenara bırakıyorum. Rekabetçi olarak yerleşebilecekleri özel okul kontenjan 11 binin altında. Yani niye bu kadar insan çocuğunu sınava sokuyor o zaman? Anadolu liselerine ne kadar müdahale edebilirsiniz? Öteki tarafta üniversiteler, YÖK gerçekten kontrol edebilir. Yani YÖK bazı şeyleri vaaz eder ama 208 tane üniversite var. Çocukların birbirleriyle konuştuklarını nasıl kontrol edebilirsiniz?

Sonuçta iktidarın bugün en sert tosladığı duvar gençlik olabilir mi?

Evet gençlerden oy alamıyor. Çok basit bir matematik. Eğitimlilerden oy alamıyorlardı. Şimdi gençlerden, doğru. Şimdi bu parti siyaseti açısından problem sayılmazdı. Çünkü demografik bir gerçek var. Genç kadınlardan daha fazla oranda oy alamıyor.

Burada çok uzun yıllardır yürütülen kadın mücadelesi de etkili değil mi?

1980’lerin ikinci yarısından başlayan bir kadın Türkiye’de hareketi var. Derslerde de anlattığım bir mesele var; Kadının reklamlarda temsiliyeti. Cırt Ayşe teyzeden, bakıcı bakım veren kadından haklı bir kadına evrilmeye başladı. Neden, hedef kitle değişti ama daha önemlisi karar verici kadın sayısı arttı. Yani reklam verende de reklam şirketinde de kadın sayısı arttı.

Muhafazakar tarafa dönersek kadınlar daha fazlasını istedikleri zaman ellerindekini kaybedecekleri olasılığıyla korkutuldu. Orada da kendi temsillerinin doğru olduğunu düşünmüyorlar siyaseten. Çünkü pederşahi bir parti pederşahi bir partidir. Yani “İyi kız olursanız oralara gelirsiniz” deniyor. Hak ettiğiniz için değil yani. Türkiye’de siyasi partilerde bu yaygın bir şey. Zaten gençler ve genç kadınlar sistemik olarak dışlanıyor siyasetten. Şimdi ama burada niye ortalığı yıkmıyorlar? Birincisi zaten yıkma kültüründe olan bir insan muhafazakar bir partide olmaz. İki kayıplardan korkuyor. Yani “Bak işte sen başörtünü taktın, öğretmenlik yapıyorsun, polislik yapıyorsun, hakimlik yapıyorsun. Tabii ki baskın geliyor. Çünkü karşı tarafı reaksiyonel şekilde tanımlıyor. Yani bir öcü var dışarıda, öcü seni buradan dışlayacak.

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AİLE ETKİSİ AZALIYOR

Tüm bu değişim gençlerin ailelerinden farklı bir partiye oy vermeye götürür mü?

Mobilizasyonla ebeveynlerin etkisi azalıyor. Akran etkisi mutlaka devreye giriyor. Bir de kendi yaşam deneyim de var. Bu da en az %25’inde etkili olur. Bu da kayda değer bir değişim. 3 milyon oy demek bu.

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GENÇLER HINÇ DUYUYOR

19 Mart sonrasında bir gençlik hareketi etkili oldu. Yürüyüşlerde, protestolarda en ön safta yer aldılar. Ne oldu burada, ne değişti?

Her şey vadedip hiçbir şey vermediğiniz gençlerde oluşan bir hınç duygusu var. Bu hınç duygusu önemli, yoksunlukla alakalı bir şey. Göreli mahrumiyet var bir de. Sahip olmak istediklerinizle olduklarınız arasındaki uçurum, bu subjektif bir kavram. Mobilizasyon burayı arttırır. Daha fazlasını istersiniz dediğim gibi ama bu sübjektiftir. Referans grubunuzla alakalı, insanları sokağa döken önemli şeylerden biri bu adaletsizliktir. Adaletsizlik insanları öfkelendirir. Şimdi adaletsizlik sadece maddi konularla olmaz. Süreç adaletsizliği denen de bir kavram var. Yani sizi ne kadar ciddiye alıyorlar, sizin görüşleriniz ne kadar önemseniyor? Sizin görüşünüze ne kadar başvuruluyor? Bizim toplumsal yapımız genci görmemeye programlanmış durumda. Bu hınca dönüşür. Mesele bu hıncı ne yapacaksınız? Bu genelde aşırı sağa gider. Muhalefet bu gençleri ne yapacak? Onları tanıyacaklar. Tanımazsa o su akar yatağını bulur, o yatağın da ne olduğunu bilmiyoruz. E muhtemelen faşizan ya da reaksiyondan bir milliyetçilik olur. Muhalefetin ses vermesi, dinlemesi gerekiyor.