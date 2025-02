Tur kapısı ardına kadar aralandı

Kadıköy’de Avrupa mesaisi…

Üç kulvarda yoluna devam eden Fenerbahçe, Belçika’nın köklü kulübü Anderlecht’i ağırlıyor. Nefesler tutulmuş, ilk düdük bekleniyor.Kurduğu pahalı kadroya rağmen Avrupa Ligi’nde 24. sırada kalan Kanarya, korkulu anlar yaşatmıştı. UEFA’nın bu sezon oynatmaya başladığı statüye daha alışmamız zaman alacak. Fakat özellikle son hafta maçlarında her an değişen puan tablosu, futbolseverleri heyecanlandıracağa benziyor. Tek golle organizasyona tutunan sarı-lacivertliler, Anderlecht karşısında sil baştan yapıyor. Evet, artık lig usulü oynanan karşılaşmaların bir manası yok. Elemelerde kariyeri boyunca aldığı iyi sonuçlarla dikkat çeken Jose Mourinho’nun gözünü daha ileriye diktiğine kesin gözüyle bakılıyor. Savunma hattındaki eksiklerin gölgesinde Portekizli hoca üçlü defansı Skriniar-Amrabat ve genç Yusuf’tan oluşturmuş. Son haftaların formda ismi En-Nesyri’nin performansı merak ediledursun, Tadiç’le Dzeko’nun tecrübesi tabela için hayati gözüküyor.Savunmada yaptığı hatalarla dikkat çeken Anderlecht, şüphesiz mazisini arıyor. Belçika’nın en çok şampiyon olan takımı olmalarına rağmen 2017’den bu yana kupaya hasret olan mor-beyazlılar, 1976 ve 1978’de artık olmayan Kupa Galipleri ve 1983’te de UEFA Kupası’nı kaldırmıştı. Ayrıca iki de Süper Kupa zaferi olan Brüksel ekibi, bu sezon Avrupa Ligi’nde 10. basamağa demir atmıştı. Takımın deneyimli oyuncularından Hazard, Dolberg ve Verthongen tahminlerin aksine kulübede başlıyor.Fenerbahçe’nin baskısıyla demir aldı mücadele. Duran top savunmasında sorunlar yaşayan Anderlecht karşısında Kanarya 11. dakikada öndeydi. Kornerde Yusuf’un sektirdiği topa dokunan Tadiç’ti. Belçika ekibinin de etkili kullandığı bir kornerde İrfan Can dikkatli olmasa, skor eşitlenebilirdi. 43’te fark ikiydi! Kostiç’in sürüklediği kontrada bitiren Dzeko’ydu. İkinci devre sanki çok daha fazlasına gebeydi…Anderlecht topa daha çok hâkim olsa da üretemiyordu. Mourinho’nun talebeleri çok iyi yerleşiyordu. 57’de fark üçtü! Szymanski’nin ortasına En Nesyri kafayı şahane vurmuştu. 59’da genç Yusuf’un kafası direkte patlıyordu. Belçika ekibi her hava topunda kâbus yaşıyordu. Kalan dakikalarda rotasyona giden Portekizli hoca, geldiği günden beri ondan şaşalı bir galibiyet bekleyenlere selamı veriyordu.Bu 3-0’lık galibiyetle Fenerbahçe, üst turun kapısını ardına kadar araladı. İlk dakikadan itibaren tek kelimeyle mükemmellerdi. Bu karşılaşma, Avrupa Kupaları’nda üst üste finaller gören Portekizli hocanın gövde gösterisiydi. İşler ciddiye binince oynanan oyun gelecek adına da umut veriyor. Sıradaki gelsin!