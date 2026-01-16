Turgutlu Belediyesi zeytinyağını kendi üretti

Turgutlu Belediyesi, gerçekleştirdiği 1500 litrelik zeytin hasadı sonucu elde edilen zeytinleri zeytinyağına dönüştürerek Aşevi ve Hayır Merkezinde kullanılan yemeklik yağ ihtiyacını kendi üretimiyle karşıladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün kent genelinde yürüttüğü hasat sürecinde toplanan zeytinler işlenerek zeytinyağına dönüştürüldü.

Zeytinyağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan günlük yemeklerin hazırlanmasında kullanılmak aşevine teslim edildi.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, “Zeytinleri toplayarak zeytinyağı üretimine dönüştürüyor ve Aşevi ve Hayır Merkezimizde hazırlanan yemeklerde kullanıyoruz. Böylece ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığımız yemeklerin sağlıklı ve nitelikli koşullarda hazırlanmasını sağlıyoruz. İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışımızla halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.